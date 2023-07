Cet accident mortel passé sous silence dans le laboratoire d'Oppenheimer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain lance le «Manhattan Project», un projet secret regroupant des scientifiques et ingénieurs venus de tout le pays. Ils travailleront dans un centre situé à Los Alamos (Nouveau-Mexique) sous la direction de Robert Oppenheimer.

Alors que le réalisateur Christopher Nolan signe l'un des films les plus attendus de l'année 2023, la BBC revient à travers une série d'illustrations de Ben Platts-Mills sur un accident mortel survenu en 1946.

Décédé neuf jours plus tard

Le 21 mai 1946, le physicien Louis Slotin –qui avait alors décidé de quitter ses fonctions– fait découvrir le laboratoire de Los Alamos à son futur remplaçant, le scientifique Alvin Graves. Alors qu'ils arrivent dans une pièce, ce dernier reconnaît la spécialité de Slotin, une installation «de seuil critique» –un noyau de plutonium et deux «réflecteurs» de neutrons hémisphériques. Alvin Graves n'en ayant jamais vu, le physicien lui propose une démonstration.

«Nous avions toute confiance en Slotin et ses capacités», commentera plus tard Raemer Schreiber, l'un de ses collègues présents dans la pièce ce jour-là. «J'ai vu un flash bleu... et senti une vague de chaleur simultanément», tout cela en un dixième de seconde.

Le physicien vient de provoquer une réaction nucléaire à l'aide d'un tournevis: le corps de Slotin n'a fait qu'un avec l'appareil durant la réaction. Neuf jours plus tard, le trentenaire décède d'une défaillance d'organes, «une mort causée purement et simplement par les radiations», selon l'un de ses collègues.

«Il n'y avait pas de sécurité»

Son chef, Enrico Fermi, l'avait pourtant averti des risques qu'il prenait: «Tu seras mort avant la fin de l'année, si tu continues de faire ça.» Mais ses avertissements étaient une goutte d'eau dans l'océan d'une institution qui souhaitait minimiser les dangers des travaux. Le lieutenant Edward Wilder, qui a travaillé durant la Seconde Guerre mondiale à Los Alamos, se rappelle des multiples feux, électrocutions et explosions au sein du laboratoire: «À cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité.»

À Los Alamos, deux réalités se confrontaient. D'un côté, la pratique courante de la présence de corps humains dans des conditions de travail «expérimentales». De l'autre, la pression quant aux résultats: «Il n'y avait aucun doute sur le fait que le gouvernement allemand détenait l'arme la plus puissante que le monde ait connu... En réaction, il y avait une grande anxiété et de la peur», expliquait en 1986 le physicien Phillip Morrison.

Le physicien Niels Bohr définissait une expérimentation comme étant «une situation où nous pouvons dire aux autres ce qui a été fait et ce que nous avons appris». Pourtant, l'accident mortel de Slotin est presque tombé dans l'oubli selon un chercheur, d'après qui le gouvernement américain «a établi un modèle de silence [...] qui persiste toujours» en réponse à la mort de Slotin.