Ce que les «boomers» sont vraiment

Une tendance lourde de la vie sociale est de vouloir transformer le légitime désir de changer le monde en un procès implacable contre les générations précédentes. «Ce n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020», avait dit le président Emmanuel Macron. Ce n'était pas facile non plus en 1914, en 1940, pendant la guerre d'Algérie… Toutes tendances confondues, on reconstruit le passé. Michel Sardou n'aime pas notre époque et préfère les années 1980, où on roulait vite, on buvait et fumait.

Les jeunes générations n'aiment pas non plus notre époque, mais en imputent la responsabilité aux générations précédentes. Penser l'histoire comme une question de générations, c'est euthanasier l'intelligence. Mais les clichés sont répandus à satiété, alors que non, les natifs des années 1970 n'étaient pas des privilégiés se moquant de l'environnement ou du racisme… Le manque de curiosité des jeunes générations pour ce qui les a précédées est aussi triste que néfaste.

Ni communication, ni curiosité

Il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, un jeune journaliste s'élevait contre la supposée mansuétude ambiante à l'égard de Mikhaïl Gorbatchev en soulignant que tout le monde n'avait pas dû lire les mêmes livres d'histoire. Le temps passant, l'âge venant, ce sont moins les livres qui comptent que notre propre vécu, fait de joies et de peines, d'espoirs et de peur, mais aussi d'anxiété face à l'avenir.

Il peut y avoir des impasses dans les analyses, mais le vécu d'un événement est en soi un fait social à appréhender. Les années 1980, chacun les a vécues à sa façon, selon son cheminement propre et l'âge qu'il avait. Cependant, il paraît curieux que l'on reconstruise un passé, par essence nuancé sinon complexe, aux seules fins de la légitimation de ses propres excès.

Les catastrophes écologiques annoncées n'étaient pas moins anxiogènes il y a trente ans (le «trou de la couche d'ozone» menaçait de tous nous brûler vivants). L'exemple de la mer d'Aral, s'asséchant peu à peu, complétait un tableau marqué par les images des montagnes d'ordures bordant les capitales des pays de ce qu'on appelait encore le «tiers-monde».

Si les individus nés dans les années 1970 peuvent être accusés aujourd'hui de «n'avoir rien appris, rien oublié», l'actuelle génération devrait comprendre qu'elle n'a rien découvert, ni rien inventé. Ni pires ni meilleurs les uns que les autres, boomers, natifs des années 1970 ou jeune génération actuelle sont invités à quelque indulgence les uns pour les autres –et surtout à beaucoup de modestie.

Souvenirs plus ou moins fondés

Quand une personnalité aussi marquante que Gorbatchev disparaît, ce que manifeste une société tient de souvenirs et d'impressions parfois vagues, mais qui font aussi le sens commun de nos sociétés. Les ignorer n'est en rien souhaitable. Vouloir à tout prix définir une «génération», c'est vouloir construire un monde clos ou des mondes clos.

La connaissance historique par les livres est évidemment nécessaire, sinon primordiale, mais peut-on objecter que le vécu, même faussé par le passage des ans, construit aussi notre perception du présent? La réaction des Français qui ont connu les années Gorbatchev ne se comprend que si on prend en compte leur vécu de l'époque et les souvenirs –même elliptiques– qu'ils en conservent.

Si «Gorby» paraît sympathique à beaucoup, et si son bilan malgré tout demeure perçu comme positif, c'est sans doute parce que les générations qui ont vécu les années 1980 percevaient davantage le danger comme venant des durs de ces régimes que de leurs réformateurs. Ce que les nouvelles générations ont appris dans les livres (dans le meilleur des cas), ceux qui ont vécu les événements en direct l'ignoraient sur le moment.

Ce n'est pas un problème de transmission qui se fait jour, mais de simple empathie et curiosité à l'égard des autres générations.

«Glasnost», «Perestroika»: des mots presque immédiatement adoptés avec espoir par les sociétés occidentales. Les réformes venues d'URSS, mais surtout de Chine, suscitaient l'espoir du grand public –un espoir moins investi dans la chute du communisme que dans la libéralisation politique des pays concernés.

S'il y a une certaine mansuétude à l'égard du bilan de Gorby, c'est justement parce qu'il ne voulait pas faire couler le sang. On n'est jamais secrétaire général du PCUS innocemment. Oui, pour la plupart des membres d'une génération qui a grandi dans les années 1980, y a été adolescent ou tout jeune adulte, Gorbatchev est populaire. Viktor Orbán, lui, s'est rendu aux obsèques de Gorbatchev.

Les jeunes générations nées après 1990 ont une détestation désormais avérée et monomaniaque des «boomers», dont l'existence se résumerait à une longue suite de voyages en avion et une consommation effrénée de biens en tout genre. À la litanie des motifs d'incrimination des générations précédentes, ajoutons la popularité de Gorbatchev, dont la seule qualité selon Mathilde Panot, leader «insoumise» à l'Assemblée nationale, aura été d'affronter un accident nucléaire…

Pas de quartier

Figure plus méconnue encore que détestée, le «boomer» n'a, dans son immense majorité, jamais eu la vie que les jeunes générations lui prêtent. Pas plus que ses enfants nés dans les années 1970. C'est un classique de la réécriture de l'histoire justifiant les dérives idéologiques du présent. Les jeunes générations font aussi reproche à leurs aînés de ne pas avoir pressenti leur détresse, mais ne se savent pas quel a pu être leur lot d'angoisses, de peurs ou d'enthousiasmes.

Avoir vécu les années 1980 relèverait de la participation volontaire à une entreprise de production de mensonges et d'autopersuasion. Ce n'est pas un problème de transmission qui se fait jour, mais de simple empathie et curiosité à l'égard des autres générations.

La peur de l'apocalypse nucléaire existait toujours dans le monde des années 1980, même si le ressenti était probablement beaucoup moins fort que lors de la crise des missiles, vingt-cinq ans plus tôt. Les traités de désarmement existaient, mais comme le disait François Mitterrand devant le Parlement européen, «les pacifistes sont à l'Ouest, les missiles sont à l'Est».

Jusque dans le cinéma de l'époque, on retrouve la crainte d'une guerre nucléaire dévastatrice. Un film prisé des jeunes générations d'alors, Wargames, résume bien l'ambiance de l'époque. Sorti en 1983, c'est un film qui, s'il peut semble kitschissime aux yeux des plus jeunes, a eu un succès certain. Sous les traits de Matthew Broderick, un jeune génie de l'informatique trafique les notes de son lycée et se connecte avec l'ordinateur de l'armée américaine. Celle-ci l'engage alors dans un jeu dangereux. En gros, oui, on imaginait très bien les enjeux de l'intelligence artificielle.

Si haïssables?

De toutes opinions ou presque, les militants «éveillés» des jeunes générations pensent que de leur naissance date un monde nouveau et que nul autre qu'eux ne peut le comprendre.

Les générations qui ont grandi dans les années 1980 n'ont pas été moins «éveillées» à l'antiracisme (fondation de SOS Racisme, mobilisations contre l'apartheid), à la question des droits humains (campagnes contre Pinochet ou contre d'autres dictatures), à celle de l'environnement (Tchernobyl mais aussi d'autres sujets à foison), à la «nouvelle» pauvreté (Restos du cœur, sortie du film Une époque formidable... de Gérard Jugnot en 1991), à l'engagement humanitaire (le disque pour l'Éthiopie ou la vague des comités Action Écoles), à la question de l'émergence du sida (sujet sur lequel Jacques Chirac fut l'un des premiers à mesurer la nécessité d'agir)...

Si les jeunes générations ont davantage peur de la fonte des glaciers en 2100 que du sida, c'est qu'elles oublient le nombre de morts, l'angoisse et la peur que cette maladie a charriés.

Alors que l'antiracisme n'était pas moins ancré dans les têtes des jeunes qu'aujourd'hui, certains de notre époque ont transformé ce combat en une forme d'inquisition.

Presque tous les sujets étaient déjà là et la conscience individuelle ou collective n'était pas inexistante. Toute la connaissance scientifique n'était pas toujours à disposition, et les solutions se faisaient attendre, mais on savait qu'elles viendraient.

Un relatif mais doux –trop doux peut-être– parfum d'unanimisme flottait sur notre société –il faut dire que Twitter et l'exaltation du «clash» n'existaient pas. La colère existait aussi, mais elle était civilisée. Rappelons qu'en juin 1985, il y avait plus d'un million de personnes au concert de SOS Racisme, et que les concerts n'étaient pas interdits: il n'y avait aucun débordement.

Johnny Clegg était une star extrêmement populaire, dont les interviews étaient largement suivies. Le visage de Mandela n'était connu que par une photo datant des années 1960, mais tout le monde connaissait son nom. Ceux qui ont suivi la situation en Afrique du Sud par les journaux, la littérature (André Brink notamment), la musique ou les mobilisations militantes ont probablement ressenti la même chose que pour Gorbatchev à l'égard du dernier dirigeant de l'Afrique du Sud blanche, Frederik de Klerk. Alors que l'antiracisme n'était pas moins ancré dans les têtes des jeunes qu'aujourd'hui, certains de notre époque ont transformé ce combat en une forme d'inquisition.

Pas parfait, mais…

Chaque dimanche, on avait une heure sur les océans avec l'équipe Cousteau, et Anne Sinclair lors de «7 sur 7» ne manquait jamais de poser des questions sur l'environnement. On peut difficilement dire que les années 1980 furent celles de l'indifférence aux autres, au destin de l'humanité, ou d'une totale insouciance.

Il faut le souligner: les débuts d'«Envoyé spécial» ne cachaient rien des enjeux mondiaux, dans aucun domaine. Les émissions politiques comme «Questions à domicile», «L'Heure de vérité», ou «Le Grand Jury» ne flirtaient jamais avec la vulgarité. Même «Droit de réponse», dont se réclament aujourd'hui certains indûment, était une émission construite, de confrontation de points de vue étayés et non l'étalage de clashs et de vannes.

L'inconscient collectif est une collection de souvenirs sédimentés, bons ou mauvais, de peurs guéries.

Pourtant, les polémiques n'étaient pas absentes. Les années 1980 avaient leurs écrivains à scandale: la preuve, Roger Peyrefitte passait chez Ardisson pour le réveillon, tout comme Eduard Limonov. Quand Ardisson choquait, suscitait le clash, il le faisait avec un peu plus de classe qu'actuellement. C'était moins le clash qui plaisait que la liberté d'expression et, parfois, la provocation intelligente.

Fable d'un monde sans conscience

La répression du Printemps de Pékin en mai 1989 a fait prendre conscience de la fragilité des processus de libéralisation en cours. De même, c'est quasiment en direct, pendant les repas de Noël, que les gens ont assisté à la fin des Ceaucescu.

Le tournant des années 1990 s'est déroulé miraculeusement, mais avec sa part d'épisodes sanglants, alors que la peur d'un deuxième Tchernobyl planait sur nos sociétés. Pour le jeune non politisé ou politisé, la fin du rideau de fer est contemporaine de scènes souvent semblables: des chars identiques en cours de manœuvre et dont, sur le moment, on peinait parfois à saisir les intentions.

D'impressions figées en souvenirs fugaces, chacun voit de façon imparfaite l'époque qu'il a vécue. La jeune génération des années 1980 n'en a pas fait moins que l'actuelle sur les mêmes sujets. Elle a simplement vécu les choses différemment, et je n'ai pas trouvé trace du fait qu'elle s'en prenne à ses aînés.

La vérité, très décevante, est qu'aucune génération n'a volé la jeunesse de la suivante.

L'inconscient collectif est une collection de souvenirs sédimentés, bons ou mauvais, de peurs guéries. Opposer une génération à une autre résulte d'une technique marketing expérimentée, mais d'une stratégie politique perdante.

Ceux qui pensent que c'était mieux avant et ceux qui pensent que tout est de la faute de ceux d'avant se rejoignent dans l'incompréhension. Personne ou presque, parmi ceux qui ont vécu les années 1980, ne dira qu'il s'agissait d'un âge d'or. Par certains côtés, comme le dit Arthur Chevallier, c'était probablement mieux avant.

Diplômes de procureur

La vérité, très décevante, est qu'aucune génération n'a volé la jeunesse de la suivante. En 1914 ou 1940 certainement, mais en 2023, il faut savoir raison garder. La grande erreur, celle qui fait perdre du temps, c'est de penser en permanence qu'on invente absolument tout. Aucune des générations de l'après-guerre n'a ignoré les périls liés à la géopolitique, aux inégalités mondiales.

La conception du monde social comme un affrontement générationnel n'est pas opératoire: elle nourrit un ressentiment puéril. Certains modes d'action, tenant du dangereux caprice, ne font pas de ceux qui les brandissent des parangons de la solidarité et du souci d'autrui.