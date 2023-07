Le commentaire sexiste d'un journaliste sportif lors de la Coupe du monde féminine de football

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

«La maternité n'a sûrement pas entamé son instinct de compétitrice», lâchait le journaliste David Basheer en commentant le jeu de la joueuse australienne Katrina Gorry, lors du match de son équipe contre l'Irlande, jeudi 20 juillet.

Le commentaire n'a pas manqué d'être remarqué. Et pour cause: la chaîne Seven, qui diffusait le match, a dominé jeudi soir toute l'audience de la télévision australienne avec 1.974.000 téléspectateurs.

«Est-ce que le commentateur de la chaîne 7 vient juste de dire “La maternité n'a sûrement pas entamé son instinct de compétitrice” en parlant de Gorry WTF?!» Cette utilisatrice de Twitter n'est pas la seule à s'insurger du caractère sexiste de la remarque de David Basheer, constate The Guardian.

Audience maximale pour un commentaire inratable

En 2021, la joueuse australienne donnait naissance à sa fille, Harper. Son bébé ne l'a pas empêchée de reprendre ses entraînements, bien au contraire: «J'ai l'impression que mon corps n'a jamais été en aussi bonne forme», affirmait-elle au Guardian Australia au début du mois. «Après l'accouchement, c'est comme si mon corps s'était remis à zéro. Tous les petits problèmes que j'avais avant la naissance ont disparu et ne sont jamais revenus. C'est vraiment génial, ça a régénéré tout mon corps.» En l'occurrence, avant de faire sa remarque, David Basheer complimentait la forme physique de la joueuse. Avec son équipe, elle remporte d'ailleurs son premier match de la Coupe du monde contre l'Irlande, à 1-0.

Pour les téléspectateurs, le commentaire ne passe pas. «Je ne sais pas si ce commentateur a déjà rencontré une mère... C'est les gens les plus instinctivement compétitifs sur terre», déclare l'humoriste australien Dan Ilic sur son compte Twitter.

Les téléspectateurs en ont profité pour souligner que si les commentateurs rappellent volontiers qu'une joueuse est aussi une mère, il est en revanche rare d'être informé en plein match de la paternité des joueurs masculins.

Face aux réclamations, la chaîne Seven n'a pas répondu. Elle a par contre publié ses chiffres. D'après elle, l'audimat du match aurait atteint un pic de 2,28 millions de téléspectateurs.

Lewis Martin, responsable des sports sur la chaîne, a d'ailleurs félicité les Matildas, l'équipe nationale féminine australienne, pour leur performance Pour Lewis Martin, la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 représente «le plus grand événement sportif mondial de l'année, l'événement sportif féminin le plus suivi de l'histoire et une véritable célébration du sport féminin». Si au nom de la chaîne Seven, il se déclarait «honoré de présenter les matchs clés à toute l'Australie, en direct et gratuitement», il semble que son commentateur ait loupé la passe.