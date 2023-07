Glyndwr Michael, le clochard qui a bouleversé la Seconde Guerre mondiale

Temps de lecture: 6 min

Lorsque les autorités découvrent, le 26 janvier 1943, le corps fiévreux d'un sans-abri dans un entrepôt désaffecté de Londres, rien ne laisse à penser que l'homme changera le cours de l'histoire. Transféré d'urgence à l'hôpital de St. Pancras, il y meurt deux jours plus tard dans l'indifférence générale. Il s'appelait Glyndwr Michael, il était gallois d'origine, il n'avait personne pour le pleurer.

Que faire du corps? Le reste de sa famille, resté fleurir les cimetières des banlieues minières de Cardiff, le croit sans doute déjà mort. La dépouille rejoint les anonymes qui encombrent les morgues de Londres en ces temps de misère. Mais un médecin légiste va se souvenir de la visite d'un agent des services secrets britanniques (le MI5), qui lui avait fait part d'une requête bizarre: il cherchait à obtenir un macchabée, en vue d'une opération spéciale.

Après tout, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une capitale britannique pilonnée par les bombes: les dépouilles fraîches ne manquent pas. D'un coup de téléphone, le coroner avertit les services secrets que le corps non réclamé d'un sans-abri est disponible. C'est le début de la nouvelle vie de Glyndwr Michael… qui commence après sa propre mort.

Opération chair à pâté

Voici les grandes lignes du projet farfelu du MI5. Sur une idée originale de Ian Fleming –le futur papa de James Bond travaille au sein des services secrets pendant la guerre–, l'opération Mincemeat (l'opération «chair à pâté») implique d'habiller un cadavre en aviateur, de bourrer ses poches de fausses informations soi-disant classées «top secret», et de le lâcher sur les lignes ennemies.

Pour comprendre l'intérêt d'une telle supercherie, il faut se pencher sur la carte géopolitique de l'Europe. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, et le président américain, Franklin Delano Roosevelt, se sont rencontrés en janvier: ils préparent secrètement l'invasion de l'Italie. Ébranler l'entente germano-italienne constitue, selon eux, le premier pas vers la victoire finale et la reddition des nazis. Qui plus est, l'Italie forme un rempart stratégique pour les forces de l'Axe.

La Sicile, en particulier, est très bien défendue; c'est la porte d'entrée du théâtre méditerranéen, cette «forteresse Europe» que le Führer pense imprenable. Une fois enfoncée par les Alliés, la guerre serait susceptible de prendre un tournant décisif. C'est l'objectif prioritaire sur l'échiquier de Winston Churchill, qui espère y faire atterrir plusieurs divisions dès l'été 1943. Mais avant tout, il faut fragiliser les défenses siciliennes, en attirant l'attention d'Adolf Hitler sur un autre front.

C'est ici que deux hommes de l'intelligence britannique entrent en jeu. Ils se nomment Charles Cholmondeley et Ewen Montagu, et sont mandatés pour mettre en place une diversion. L'objectif: faire croire à Hitler que l'offensive alliée en Italie partira de l'est, passant par les Balkans et la Grèce, alors qu'elle forcera en réalité les défenses nazies en Sicile.

Charles Cholmondeley et Ewen Montagu, en 1943. | St. John Jock Horsfall via Wikimedia Commons

Résurrection, mode d'emploi

Au cœur du Room 13, quartier général des renseignements britanniques aux murs jaunis par la nicotine, les deux hommes fabriquent une identité au principal protagoniste de l'opération. C'est ainsi que «naît» William Martin, fraîchement enrôlé dans les bataillons de la Marine royale au grade de capitaine. En parallèle, le MI5 continue de semer ses cartes: son réseau d'espions et d'agents doubles simule une armée alliée à l'est de l'Europe, où les soupçons d'Hitler sont censés se porter. Trafic radio, mouvement de troupes, recrutement d'interprètes, acquisition de cartes et de monnaies locales… Tout est faux!

Reste à dégoter un corps encore frais et qui ne risquera pas d'éveiller les soupçons. C'est ici que l'on retrouve, fin janvier 1943, le sans-abri gallois qui s'éteint tristement dans une clinique londonienne. Le cadavre est en parfait état: qui plus est, le phosphore étant quasiment indétectable lors d'une autopsie, la présence de mort-aux-rats dans l'organisme du clochard ne risque pas d'être découverte. Ainsi, les agents britanniques auront toute la liberté de lui inventer une mort accidentelle sur le front. Ils optent pour la noyade.

Une fois son identité revisitée en profondeur, on revêt le macchabée d'un uniforme d'aviateur, puis on enfouit dans ses poches différents objets permettant de crédibiliser sa personnalité. Voici leur contenu: la photographie d'une petite amie fictive nommée Pam et deux lettres d'amour de sa main; le reçu d'une bague de fiançailles émis par un joailler de Bond Street; une lettre de la Lloyds Bank ordonnant le paiement d'un découvert; la facture d'un hôtel londonien; des talons de théâtre; un message de son père; un carnet de timbres; un médaillon de saint Georges; des cigarettes; une boîte d'allumettes.

La soi-disant Pam, fausse fiancée du capitaine fictif William Martin est en fait une membre du MI5, photographiée sur la plage. | The National Archives of United Kingdom via Wikimedia Commons

Tous les détails sont soignés afin de ne pas éveiller la suspicion des autorités ennemies. Un agent du MI5 accepte de poser pour les différents documents d'identité du faux capitaine, tandis que Charles Cholmondeley passe les semaines qui précèdent l'opération à porter l'uniforme du cadavre pour lui donner un aspect usé. Les identifiants et numéros de téléphone inscrits sur ses papiers renvoient au Room 13, afin que les agents soient en mesure de corroborer leur version de l'histoire.

Un homme à la mer

Reste à préparer les documents officiels, qui constituent le cœur de la mission: ce sont eux qui devront aiguiller l'ennemi sur la piste d'un débarquement allié en Grèce. Deux officiers hauts placés sont chargés de leur rédaction afin de garantir leur authenticité.

Ils écrivent: «Nous avons reçu des informations indiquant que les Boches ont renforcé leurs défenses en Crète et en Grèce, et le CIGS anticipe que nos propres forces pour l'assaut seront insuffisantes. Il a ainsi été décidé que la 5e division serait appuyée par une brigade pour l'assaut sur la plage au sud de CAP ARAXOS et qu'un renforcement similaire serait établi auprès de la 56e division à KALAMATA.»

Ces documents, imprimés avec une encre résistante à l'eau, sont glissés dans une mallette en cuir attachée au poignet de l'aviateur. Puis, le 30 avril, le cadavre de William Martin est relâché au large de la cité andalouse de Huelva, au sud-ouest de l'Espagne.

Quelques heures plus tard, le corps est repêché par un chalutier espagnol. José Maria, sardinier de son état, le hisse à son bord avant de le débarquer sur la plage de la Bota. Le cadavre arrivera-t-il entre les mains ennemies? La position officielle du pays est neutre et certaines factions dissidentes y sont franchement opposées à l'autoritarisme nazi. Mais le port de Huelva, choisi après mûre réflexion par les services secrets britanniques, abrite une communauté favorable à l'Axe. C'est un nid d'espions nazis, où les réseaux de renseignement se croisent régulièrement…

Des lauriers dans la tombe

Le coup de bluff est payant: les documents sont rapidement extraits de la mallette ruisselante et transmis au pas de course à l'état-major allemand. Pour faire bonne mesure, les Britanniques saturent les ondes de messages codés réclamant la récupération en urgence de la mallette: ils savent que leurs ennemis seront à même de les décrypter, ajoutant à la crédibilité de l'opération. Le 14 mai, les espions alliés obtiennent confirmation de son succès en interceptant un message nazi indiquant l'imminence d'un débarquement dans les Balkans.

Dans le plus grand secret, les forces nazies ont été déplacées vers l'Est. Le «bas-ventre de l'Europe» est désormais vulnérable. Le 17 juillet, les Alliés débarquent en Sicile où ils rencontrent peu de résistance. L'effet de surprise est total: Hitler a divisé ses Panzer entre la Grèce et les Balkans, ne laissant que 40.000 hommes suppléer les divisions de Benito Mussolini. «Ce fut la Blitzkrieg la plus courte de l'histoire», se réjouira le général Patton. Deux semaines plus tard, le régime fasciste de Mussolini tombe et le dictateur est arrêté. Tout ça grâce… à un cadavre oublié de tous.

Cruelle ironie que l'existence de Glyndwr Michael. De son vivant, il a été un marginal, sans famille ni amis, obligé de mendier pour son pain; sa mort lui apporte tout ce dont il avait manqué. Une petite amie qui lui griffonne des lettres enflammées, des soirées au théâtre de Londres, la promesse fugace d'un mariage… et, en point d'orgue, la gloire du combattant.