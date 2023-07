Des pilotes de ligne lèvent quelques mystères des avions

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

«Les lignes commerciales ont longtemps été le terreau de mythes, de théories du complot, de légendes urbaines et de malentendus. La plupart de ce que les gens pensent savoir sur les vols est faux», résume Patrick Smith, pilote d'avion de ligne et auteur de Cockpit Confidential – Everything You Need to Know About Air Travel («Cockpit confidentiel – Tout ce que vous devez savoir sur les voyages en avion»).

Dans un article de Newsweek, des pilotes et chercheurs remettent les pendules à l'heure et démystifient les idées reçues les plus répandues sur les avions.

Pourquoi les gens applaudissent-ils à la fin d'un vol?

Applaudir en cœur avec les autres voyageurs une fois que l'avion touche le sol est une situation que vous avez sûrement déjà vécue. «Je fais partie des anciens [pilotes], j'ai commencé à voler à la fin des années 1970/début des années 1980, et le phénomène était déjà répandu», se rappelle Patrick Smith.

Sachez que cela arrive surtout en classe économique. «La dynamique de la classe économique –plus de personnes assises proches l'une de l'autre– se prête à cette situation, avance le pilote. Il y a un certain esprit commun, en particulier après un vol long-courrier, quand vous passez plusieurs heures dans un espace relativement restreint avec des centaines de personnes. Je ne vois pas ça comme un jugement concernant l'atterrissage, mais plus comme une poignée de main collective.»

Y a-t-il une pièce secrète quelque part dans l'avion?

Oui. Mais il y a peu de chances que vous puissiez le vérifier un jour. Ce «compartiment secret situé en haut de l'appareil est inaccessible et invisible pour les passagers», révèle le professeur Dan Bubb, historien à l'Université du Nevada et ancien pilote de ligne.

Cette petite pièce de repos dans laquelle peuvent dormir les membres d'équipage est «mise de côté» quelque part au-dessus ou en-dessous de l'étage où se trouvent les passagers. Pour les avions qui n'ont pas ces couchettes, les stewards et hôtesses de l'air utilisent parfois un siège de la première classe ou de la business class –souvent caché par un rideau.

Que se passe-t-il si un passager meurt ou est malade à mi-chemin?

L'équipage, qui est préparé pour réagir à ce type de situations, va «discrètement l'isoler des autres passagers et, pour éviter de contrarier les autres voyageurs, les membres d'équipage vont les informer qu'une personne est décédée», détaille le professeur.

Pour une personne souffrante, le personnel de bord va d'abord demander discrètement si l'un des passagers est médecin. Si finalement le malade requiert des soins spécifiques, les pilotes vont lancer une procédure d'urgence et atterrir à l'aéroport le plus proche –où une équipe médicale sera prête à intervenir.

Pour les lecteurs anglophones curieux d'en savoir plus, Newsweek répond à d'autres questions dans l'article. Sinon, vous pouvez aussi retrouver des réponses à certaines questions que Slate a déjà traitées, comme «Pourquoi vous ne pouvez plus embarquer dans un avion 30 minutes avant son départ», «Un avion peut-il atterrir sur une autoroute en cas d'urgence?» ou encore «Pourquoi les sièges et les hublots des avions ne sont-ils pas alignés?».