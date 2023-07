Entre indépendance et style, la voiture «sans P» a conquis le cœur des ados

Temps de lecture: 5 min

«Je me sens fraîche et grave indépendante.» C'est ce que ressent Clara, bientôt 15 ans, les mains sur le volant de sa voiture sans permis. Une Aixam rouge et noir, deux places, immatriculée dans le 85. Avec son copain à sa droite, elle a pris la route pour flâner dans les magasins.

La jeune fille n'est pas la seule à avoir adopté ce quadricycle léger à moteur. Le succès de la Citroën Ami, depuis sa sortie en 2020, a profité à tous les constructeurs spécialisés dans cette branche. Chez Ligier Group, près d'une voiture sur deux est achetée par un mineur, contre 42% chez Citroën. Le nombre d'immatriculations confirme la tendance: 46.000 en 2021, contre un peu plus de 61.000 pour l'année 2022, selon AAA Data.

La voiturette ou le pot de yaourt d'autrefois est aujourd'hui appelée une «sans P», entendez «sans permis», ou une «chichinette», comme Clara surnomme la sienne. Solution de mobilité, elle permet aux jeunes d'acquérir une première autonomie au sein de la famille, et cela dès 14 ans. Un luxe à cet âge-là. D'autant plus que les jeunes quittent de plus en plus tard le domicile familial par manque de ressources financières. «C'est bien, tu choisis ta musique. Elle a le Bluetooth, le radar de recul, et j'ai un grand coffre!», s'enthousiasme Clara.

Une stratégie de communication adaptée

Les quadricycles, à l'instar de n'importe quelle voiture, proposent différentes options, mais toutes disposent déjà du confort nécessaire qu'attendent ces primo-conducteurs branchés et connectés. «Une révolution du confort et de l'usage», comme l'indique le PDG de Ligier, François Ligier,. «La conquête des jeunes nous a obligés à transformer nos produits. Nos véhicules doivent les flatter, se rendre désirables, c'est pourquoi nous avons opté pour des couleurs comme le rouge et le bleu, contre le gris et le blanc de rigueur chez les constructeurs automobiles.»

Le constructeur a bien compris l'engouement des jeunes et surfe sur le flow. Sur le compte Instagram du fabricant, de jeunes mannequins s'affichent aux côtés des sans P avec un style ultra-cool et le tutoiement est de mise. Pour la sortie de sa nouvelle voiture Myli, une électrique, Ligier s'est tourné vers les influenceurs afin de toucher les jeunes acheteurs. Tristan Mattioli (107,9 millions de j'aime cumulés sur TikTok), le roi de la magie sur les réseaux sociaux Achille Magic (57,2 millions) ou Myla Rosenfeld (92,6 millions) racontent leur expérience de vie. «Les constructeurs ont réorienté leur communication vers les adolescents en bousculant les codes», commente Marie-Laure Nivot, analyste chez AAA Data.

Cette nouvelle cible surprend jusqu'aux concessionnaires, qui pensaient «le marché mort, car les anciens cassaient leurs pipes», charrie un commercial d'Autoloisirs à Challans, en Vendée. «Vous n'avez plus d'occasions tant le marché est tendu, ça se revend super bien.» Sur Leboncoin, la Citroën Ami modèle 2020-2021 se vend en moyenne entre 7.500 euros et 9.000 euros pour un kilométrage en dessous de 20.000 kilomètres. Les parents favorisent donc le neuf. «Ils voient sur la durée, la gardent quatre ans au minimum.» Elle fera route au sein de la fratrie, pour deux ou trois enfants.

«Ce sont des gens qui pensent que le scooter, c'est dangereux»

Cette mode nous arrive d'Italie. «Quatre-vingt-dix pour cent de nos acheteurs sont des jeunes», nous informe Alison Whitaker, responsable marketing et communication chez Aixam. La tendance s'est plus rapidement développée dans le sud de la France, particulièrement dans les régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut croire que les parents y sont moins complexés qu'ailleurs quand il s'agit d'afficher leur train de vie.

Avec un prix d'entrée de gamme allant de 7.000 à 20.000 euros pour des véhicules neufs et une assurance mensuelle comprise entre 100 et 120 euros, la voiture sans permis s'adresse principalement aux familles CSP+. Un achat statutaire répondant également au besoin de sécurité que cherchent les parents. «Ce sont des gens qui pensent globalement que le scooter, c'est dangereux», remarque le président de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (Unidec), Bruno Garancher.

«Acheter un scooter, c'était rédhibitoire et ça n'a aucun intérêt si on ne peut pas le prendre en hiver», ne dément pas Stéphanie, 44 ans, qui habite à Antibes (Alpes-Maritimes). La voiture sans permis est utilisée occasionnellement à des fins non-prioritaires. Aller chez des amis, au sport, à la plage.

L'influence s'étend maintenant aux départements voisins, en manque de transports en commun. «C'est aussi pour moi que l'on cherchait à ce que notre fille ait plus d'autonomie, pour ne pas avoir à courir partout, à l'équitation ou chez les copines, tout en assurant sa sécurité sur les routes de campagne», assume Marie, la mère de Clara. Une solution pour libérer les parents des déplacements extrascolaires dans un planning déjà chargé de contraintes, entre travail et famille.

Reste que la demande y est moins importante. «Hors grande agglomération, en zone rurale, le frémissement est moins sensible. Elle prend aussi parfois une autre forme: l'autopartage [soit la mise en disposition de véhicules en libre-service, ndlr], la location par les plateformes de mobilité ou les missions locales», souligne le président de l'Unidec. Dans les territoires enclavés, la voiture sans permis répond aussi à une vraie contrainte de mobilité en touchant un autre panel de jeunes clients, comme les apprentis aux horaires décalés ou ceux dont le domicile n'est pas à proximité de leur centre de formation.

Une formation trop légère?

Pour satisfaire les attentes des adolescents, certaines auto-écoles ont fait le choix de se doter d'une voiture sans permis. Une meilleure prise en main pour l'obtention du brevet de sécurité routière (BSR), catégorie AM du permis de conduire, obligatoire pour conduire un quadricycle léger ou un cyclomoteur dès 14 ans. «Le nombre d'auto-écoles à passer des accords avec des concessionnaires est en augmentation constante. Les codes Rousseau, ENPC et Ediser [Éditions nationales des permis de conduite et Éditions sécurité routière, ndlr] travaillent avec Citroën pour mettre à disposition des Ami avec double commande», informe Bruno Garancher.

Huit heures de formation sont dispensées à l'élève, soit deux jours de quatre heures. Un programme fixé par le ministère de l'Intérieur que certains considèrent comme léger, notamment au vu du nombre d'heures dédiées au code de la route. Bruno Garancher temporise: «Le problème, ce n'est pas tant les règles que tout le monde connaît, mais c'est l'acceptation du fait de ne pas les transgresser, et de ne pas se vouloir plus malin que les autres.»

Le quadricycle léger renvoie l'image d'un engin fragile, mais déjà trop imposant quand il s'agit de le doubler. Il est toutefois davantage à risques pour ses passagers que pour les automobilistes environnants. L'ensemble des marques assurent avoir fait des prouesses en ce sens, rendant les structures extrêmement solides.

En 2022, trois adolescents ayant entre 14 et 17 ans ont été tués en voiture sans permis selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, sur un total de 3.550 personnes décédées sur les routes de France (30 dans des accidents impliquant une voiturette). Quant à son allure faible (45 km/h), elle limite les prises de risques des jeunes usagers. Encore faut-il ne pas débrider sa sans P...