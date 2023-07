Oppenheimer et son équipe n'étaient pas sûrs que leur bombe n'allait pas détruire la planète

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

«Est-ce qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde?» demande le général Leslie Groves à Robert Oppenheimer. «Le risque est proche de zéro», tente de rassurer le chef du projet Manhattan. «Proche de zéro?!» Oppenheimer, frustré, lui demande quelle réponse il voulait entendre. «Le risque zéro. Ça, ça me plairait.»

Pour la journaliste de Vox Kelsey Piper, s'il y a un extrait qui ne colle pas à la réalité historique dans le nouveau film de Christopher Nolan, qui revient sur la genèse de la bombe atomique, c'est bien cette discussion, qu'on retrouve dans la bande-annonce. «Je n'ai trouvé aucun témoignage indiquant que le général Groves, ou toute autre personne en dehors de l'équipe de scientifiques qui a tenté de vérifier les calculs de Teller, se soit sérieusement penché sur cette question.»

Les scientifiques, eux, étaient bien conscients des risques et de leur manque de connaissances sur l'atome. S'ils ont vérifié leurs calculs jusqu'au dernier moment, la bombe a tout de même été lancée avec une part d'incertitude.

Scientifiques obnubilés et politiques stratèges

En 1942, Edward Teller, le chercheur qui inventera plus tard la bombe à hydrogène, montre dans un exposé qu'une explosion atomique créerait des températures plus chaudes que le Soleil, et des conditions propices aux réactions de fusion (découvertes seulement quelques années auparavant et encore mal comprises). Autrement dit, l'atmosphère pourrait s'embraser, tuant tout ce qui en dépend. La démonstration divise les physiciens, et la question n'est pas tranchée.

Le physicien Arthur Compton, lauréat du prix Nobel, aurait déclaré plus tard qu'il serait «préférable d'accepter l'esclavage des nazis plutôt que de courir le risque de tirer le rideau final sur l'humanité». Cela ne l'empêche pas de plaisanter quand vient le jour du test Trinity (réalisé au Nouveau-Mexique), en proposant à ses collègues de parier sur la destruction de la vie sur Terre...

Si nous savons aujourd'hui que les bombes nucléaires (et la fusion) ne peuvent pas enflammer l'atmosphère, le philosophe Toby Ord rappelle dans son livre The Precipice que l'équipe de l'époque ne pouvait pas être totalement confiante dans ses conclusions. Les scientifiques spécialisés dans les armes nucléaires font parfois des erreurs de calcul: en 1952, une erreur lors du premier essai d'une bombe à hydrogène, Castle Bravo (Îles Marshall), a rendu l'explosion beaucoup plus importante que prévu, exposant des centaines de personnes à un empoisonnement par irradiation.

Kelsey Piper s'interroge: qu'est-ce qui a bien pu amener des scientifiques aussi rigoureux que ceux du projet Manhattan à pousser un bouton sans être sûrs des conséquences? Si la construction d'une bombe s'explique d'abord par le contexte de compétition géopolitique et scientifique avec le régime nazi, il s'est avéré par la suite que les nazis n'étaient pas près de mettre au point une bombe atomique. D'ailleurs, au moment de l'essai Trinity, le 16 juillet 1945, l'Allemagne avait déjà capitulé.

Pour Richard Rhode, auteur de The Making of the Atomic Bomb, («La fabrication de la bombe atomique»), la réponse est ailleurs: les scientifiques, obnubilés par ce projet auquel ils ont consacré des années de leurs vies, auraient été bien loin de prendre en compte l'évolution de la situation mondiale. Incapables de reconsidérer le bien-fondé de leurs recherches, ils ont aussi été soutenus sans interruption par les autorités états-uniennes.

Peu après la mort de Franklin Roosevelt, en avril 1945, le nouveau président, Harry Truman, est informé pour la première fois qu'un «explosif suffisamment puissant pour détruire le monde entier» est en train d'être perfectionné. À Jimmy Byrnes, proche conseiller de Roosevelt, il confie que «la bombe pourrait bien nous mettre en position de dicter nos propres conditions à la fin de la guerre». Hitler défait, Harry Truman voit déjà plus loin: sorties victorieuses de la guerre aux côtés de l'URSS, les deux puissances sont déjà face à face. Pour le président américain, asseoir l'avance stratégique des États-Unis, ça vaut bien le coup.