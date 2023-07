Les pet-sitters méritent mieux (et plus)

Temps de lecture: 5 min

Si vous faites partie des 54% des Français ayant la possibilité de partir en vacances cet été et de la moitié des foyers vivant avec au moins un animal de compagnie, vous avez forcément réfléchi au sort de votre compagnon pendant votre absence. S'il est parfois possible de voyager avec son chien en sélectionnant des hôtels ou des locations acceptant sa présence, ce n'est pas toujours le cas, et les chats sont de nature bien moins aventureuse. D'autres solutions s'offrent à vous, telles que les pensions pour animaux ou les gardes à domicile proposées par des pet-sitters.

Le pet-sitting, c'est un peu comme du baby-sitting, mais pour animaux de compagnie. Vous confiez la garde de l'un des êtres les plus précieux de votre existence à une personne sélectionnée par vos soins, moyennant une rémunération souvent peu élevée (autour de 20-30 euros par jour en moyenne pour un chien ou un chat).

Elle a accès à votre domicile pour renouveler les gamelles d'eau fraîche et de croquettes, entretenir la litière du chat ou promener le chien pour qu'il fasse ses besoins, signaler (et nettoyer) d'éventuels dégâts, offrir quelques friandises et des caresses si acceptées, brosser le pelage et autres petits soins nécessaires, et vous tient au courant de ses visites à travers des messages, photos et vidéos. En 2021, Laurent Sagalovitsch décrivait dans un billet de blog son expérience avec une cat-sitter. Un événement que son chat a bien mieux supporté que lui: «Bref, ce petit con rayonnait.»

Les pet-sitters peuvent aussi intervenir sur le lieu où vous avez décidé de passer vos congés, pour que toutou ne s'ennuie pas pendant que le reste de la famille part randonner ou se prélasser à la plage –beaucoup d'entre elles étant interdites aux chiens durant l'été pour des raisons de propreté, y compris pour les personnes résidant à l'année à proximité.

Un tout petit budget annuel

Le nombre de prestations de pet-sitters proposées est en hausse constante en France. En 2018, Benjamin Suchar, fondateur de la plateforme de services à la personne Worklife (ex-Yoopies) interviewé par Ouest-France, estimait à environ 800.000 le nombre de pet-sitters en France et constatait que son nombre d'adhérents avait été multiplié par quinze entre son arrivée sur le marché en 2015 et 2018.

Cependant, un sondage IFOP avec Woopets publié en 2020 révèle que les personnes interrogées ne consacrent que 15 euros par an à la garde de leurs animaux de compagnie, ce qui laisse penser à un recours minoritaire à ce service à l'échelle du pays. Mais ce n'est pas le cas dans les grandes villes comme Rennes, affirme Justine Bouchard, gérante de CatBnB, entreprise de garde de chat à domicile créée en 2018. «Le monde du bien-être animal commence à bien se développer. Nous avons toujours beaucoup de demandes.»

Le métier de pet-sitter a émergé aux États-Unis. Blasée par le monde du travail en entreprise et grande amoureuse des animaux de compagnie, Patti J. Moran s'est lancée en 1983 en Caroline du Nord, et a publié le livre Pet Sitting for Profit en 1987. Elle est considérée comme la pionnière de cette profession, qu'elle a unifiée à travers une association, Pet Sitters International, en 1994, et la création de la toute première assurance professionnelle pour pet-sitters en 1992.

L'association propose une certification permettant aux pet-sitters de se démarquer des personnes pratiquant la garde d'animaux de manière occasionnelle et attestant du sérieux de leur activité. Certaines personnes déclarent vivre très confortablement de ce métier, comme Kevin Liu, qui assure à Insider avoir gagné 26.110 dollars bruts [environ 23.000 euros] sur la plateforme Rover en 2022.

Un chiffre d'affaires qui a de quoi faire rêver toute personne passionnée par les animaux, et qui peut s'expliquer par le fait que cette pratique est très intégrée dans les routines américaines. Il existe même des garderies pour que les chiens se n'ennuient pas pendant les longues journées de travail de leurs humains, comme le Puppy Bus de Mo Mountain Mutts.

Un vrai métier, pas un «petit boulot»

En France, depuis 2016, les pet-sitters exerçant à leur compte doivent au minimum posséder l'Attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (Acaced). Un arrêté du 3 avril 2014 fixe également certaines conditions pour exercer, comme le respect de normes sanitaires, une température ambiante confortable et un espace convenable pour les animaux gardés. Leur activité est soumise à l'article L214-6 du code rural, ce qui implique qu'il leur est nécessaire de se déclarer auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

Marianne Petit, du Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC), veut aller plus loin en travaillant «à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle agent animalier gardien d'animaux. Les particuliers doivent prendre conscience que confier un animal ne peut être fait qu'auprès d'un professionnel. Nous avons d'ailleurs lancé une campagne de communication dont le slogan est “Vous l'aimez? Confiez-le à un professionnel”.»

Mais tout comme pour embaucher une nounou, de nombreuses personnes passent par des plateformes de mise en relation entre particuliers qui n'exigent pas l'Acaced. C'est l'une d'entre elles qu'utilise Blandine, pet-sitter depuis 2018. «J'ai passé à l'époque une sorte de test d'aptitudes en ligne avec des questions assez basiques sur le comportement des animaux, mes expériences passées, on me demandait si j'avais mon brevet de secourisme, si je pouvais administrer des médicaments par voie orale, ainsi que ma pièce d'identité. Mes réponses ont été validées par l'équipe avant que mon annonce soit publiée.»

Bien que cette souplesse lui ait été profitable et lui ait permis de rapidement commencer cette activité, elle déplore que son métier soit considéré comme un «petit boulot», avec «des propriétaires d'animaux qui ne respectent pas les horaires définis en avance, négocient à la baisse [s]es tarifs, [la] considèrent complètement à leur service, oubliant l'humaine derrière la pet-sitter». «Certains oublient aussi fréquemment de ramener des produits essentiels au confort de leur chien (gamelles, friandises, jouets, plaids adaptés, sacs à crottes), j'ai donc dû investir», complète-t-elle.

Concurrence déloyale

Pour le SNPCC, ces plateformes relèvent tout simplement de la «concurrence déloyale» face aux professionnels exerçant de façon encadrée par la législation. «La plupart d'entre elles ne se soucient pas de savoir si les “gardiens” ont suivi une formation, s'ils ont des infrastructures respectant les normes, et encore moins s'ils ont une assurance professionnelle. Si un problème survient durant la garde (accident ou fugue de l'animal), les recours sont impossibles, puisque le pet-sitter est un particulier. Il s'agit de travail dissimulé. Chaque année, nous recevons des dossiers de propriétaires d'animaux désespérés.»

Tout comme le baby-sitting, le pet-sitting est bien plus qu'un petit service rendu entre voisins comme arroser les plantes ou relever le courrier pendant une absence, mais un véritable métier avec sa reconnaissance légale et financière. Le bien-être et la sécurité d'un animal de compagnie mérite qu'on valorise et encadre cette activité, et que son propriétaire y consacre une partie de son budget vacances.