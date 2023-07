Les artistes et les marques, un mariage bien rodé où tout le monde est gagnant

Temps de lecture: 4 min

La soirée était privée, quelques centaines de personnes. En février dernier, la DJ Marina Trench, habillée d'un ensemble tailleur jupe courte, veste longue quadrillée et chaussettes hautes jouait un DJ set d'une heure pour la marque qu'elle portait. L'artiste le concède: «C'est fou à quel point c'est très rémunérateur par rapport à d'autres aspects de l'industrie musicale», sans préciser le montant.

Marina Trench, comme beaucoup d'autres, fait souvent des «opés» pour des marques. Un passage quasi obligé par une économie bafouée depuis la crise du disque, auparavant une manne pour les artistes. Étant à la tête de son propre label, difficile pour la DJ et compositrice de ne pas se soucier de ne vivre que des revenus liés aux ventes de CD, au streaming et aux concerts «classiques».

Même combat pour les labels qui, d'un coup, se sont retrouvés avec des pertes financières colossales, des licenciements à tout va… Il fallait bien trouver de l'argent quelque part.

Mais ce n'est pas tout: pour les marques comme les artistes, tout est une question d'image, à travailler et à valoriser.

Un véritable enjeu marketing

Alors aujourd'hui, l'industrie de la musique a un système bien ficelé: les marques et les maisons de disques discutent entre elles d'événements à promouvoir, tandis qu'apparaissent des entreprises spécialisées pour mettre en relation tout ce beau monde.

C'est le cas de Romy's Music Events. Depuis cinq ans, l'entreprise fait le lien entre des artistes ou des labels et des marques –d'Hermès à Peugeot– pour organiser des événements, soirées ou concerts privés. «Ce jeu entre les marques et la mode, notamment, a toujours existé», rappelle Bruno Pradels, l'un des fondateurs de la boîte. Mais ce qui a changé, c'est qu'il fait maintenant partie intégrante de tout le plan établi de la promotion d'un artiste ou de son album.» En somme, il est devenu un véritable enjeu marketing pour certains artistes, intégré dans la stratégie de leurs sorties de disques, entre interviews médias, réseaux sociaux et tournées.

Romy's Music Event ne chôme pas tant la demande est forte, et son système tourne: «Une marque vient vers nous pour organiser une soirée. Nous, on sait quels artistes vont bientôt sortir quelque chose ou du moins avoir une actualité. On propose alors les bons artistes en fonction de l'image que veulent les marques», décrit Martin Berthelot, l'autre fondateur de Romy's Music Event.

Et là, on ne parle pas que d'une Angèle –qui n'a plus besoin de personne– devenue égérie Chanel, mais bien de groupes émergents, ou de groupes «mid dev», donc déjà un peu développés. Ce système leur permet surtout de remplir leur porte-monnaie (une soirée peut leur rapporter plusieurs milliers d'euros), de réinvestir l'argent ainsi gagné dans leur projet, ou même de se faire connaître.

Dans ce type d'événements, il arrive régulièrement que se côtoient les sphères professionnelles et médiatiques. «Avant, les artistes sortaient un album, partaient en tournée… et on ne les voyait plus», se rappelle Anthony Karakaya, qui gère la partie commerciale des artistes du label Believe. Ces partenariats avec les marques leur permettent de «prolonger l'histoire au-delà de l'actualité musicale».

Pas étonnant, donc, qu'un rappeur comme Ichon s'affiche avec un sac à main rose sur une campagne de la marque Antidote ou que le chanteur Hervé s'allie à Carte Noire –dont il a aussi fait la bande-son d'une publicité– pour créer une playlist collaborative sur le thème de la pause café avec sa communauté. Objectif: récolter des fonds pour l'association Le Fair, «en soutien aux artistes de la nouvelle scène musicale française».

Antidote dévoile ses nouveaux visuels de campagne avec le chanteur Ichon. La collection Antidote Studio printemps-été 2021 et le Kiss Kiss bag sont disponibles dès maintenant sur https://t.co/vnnqk6kn3o pic.twitter.com/hnL7fUs8mG — Magazine Antidote (@Mag_Antidote) April 2, 2021

Dis-moi quelle marque tu portes, je te dirai qui tu es

«Les réseaux sociaux ont fait basculer ce business», admet Martin Berthelot. Aujourd'hui, un artiste –parfois aux milliers d'abonnés– qui utilise ce qu'il est, ce qu'il montre, son image et ce qu'il valorise, «ça a un coût et ça se monétise».

C'est le corps de métier d'Hirmane Abdoulhakime. Il travaille comme chef de la culture et de l'entertainment pour l'agence de pub BETC. Son but: savoir comment faire vivre les marques en dehors des campagnes traditionnelles de rue ou de médias, en trouvant les meilleurs artistes pour les meilleures marques… Et en cherchant constamment un storytelling adéquat: «Il faut se demander ce que l'on veut raconter. Jul qui sortirait des tongs ou une glacière, ce serait cohérent avec son lifestyle de Marseille. Ou en portant une marque comme Supreme, des artistes peuvent avoir une image plus cool et branchée, par exemple», expose-t-il. En s'occupant de campagnes avec The Blaze ou Gesaffelstein –deux groupes à l'image léchée et travaillée–, il savait très bien ce qu'il voulait montrer.

Hirmane Abdoulhakime est contraint, aussi, de faire constamment gaffe à ne pas nuire à l'image des clients (on se souvient de Lacoste qui avait arrêté sa collaboration avec Moha La Squale et Roméo Elvis après des accusations d'agressions sexuelles).

Tout est un véritable échange de bons procédés, notamment dans le luxe: «Les marques ont besoin d'artistes dans les défilés pour accroître leur notoriété, les artistes ont besoin d'être vus pour montrer qu'ils ont du goût et rester dans l'actualité», commente Hirmane Abdoulhakime. Et pour les agences de pub, qui misent parfois sur de jeunes poulains, stars en devenir, c'est un bon investissement. CQFD.

«Mais ce n'est pas une stratégie obligatoire, jamais, assure Anthony Karayaka du label Believe. Le plus important, c'est que l'artiste soit à l'aise et naturel.» Pas question, donc, que les artistes soient avant tout un produit marketing? Marina Trench confie pourtant que ces événements de marques ont un but bien particulier: «C'est toujours intéressant comme expérience, mais tu sens bien que ce n'est pas toujours la musique et l'aspect artistique qui sont prioritaires.»