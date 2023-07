Quel est le pire char d'assaut de l'histoire?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quel est le pire char d'assaut jamais créé?»

La réponse de David:

Certains parlent du Tiger allemand. Je suis en désaccord: selon moi, une telle réponse dénote un manque de prise en compte des chars d'autres époques que la Seconde Guerre mondiale dans la course au titre de «pire char jamais crée». Je vous propose donc l'Arjun.

Vous ne le connaissez sans doute pas, et c'est normal. Il s'agit d'un modèle indien que le gouvernement lança en 1971, après la guerre indo-pakistanaise. Le but était de produire un char 100% indien et correspondant aux besoins de l'armée.

Pour faire simple, les Indiens ont eu les yeux plus gros que le ventre: l'état industriel et technologique du pays ne permettait tout simplement pas de produire ce genre de matériel. Le projet prit trente ans de retard et le budget fut multiplié par vingt. Mais ce n'est pas le seul problème avec ce char.

En 1989, soit dix-huit ans après le lancement du projet, les premiers prototypes sont présentés et testés. Et c'est la catastrophe. Le canon tire mal (gros problème de précision), le moteur surchauffe très rapidement (et le tank s'immobilise). Les ingénieurs indiens retournent donc à leurs dessins. Et en 1996, cette fois, ils en sont sûrs: le tank est abouti.

Une deuxième volée de prototypes est à son tour soumise aux tests. Bilan: le canon tire à côté et le moteur surchauffe toujours. Mais cela fait vingt-cinq ans que le pays paie pour la conception de ces chars. Alors tant pis, on lance la production, on fera avec.

L'histoire ne s'arrête cependant pas là. Il faudra encore dix ans pour que soit mise en place une production de série, et les premiers exemplaires ne sont reçus par l'armée qu'en août 2004. Pire encore, alors que les militaires sont unanimement contre cette abomination hors de prix, le monde politique et industriel leur en impose plus de 120 exemplaires. Soixante-quinze pour cent des unités livrées ne sont pas opérationnelles, du fait de graves problèmes techniques? Pas grave...

Quel est le résultat de ce gâchis? Le programme de développement de char le plus long de l'histoire, un tank largement inférieur à des modèles sortis vingt-cinq ans avant lui et un pays, l'Inde, qui doit finalement massivement acheter des T-90 aux Russes, car «son» char est un échec sur toute la ligne.

Dans l'armée indienne, on le qualifie de «morceau de ferraille le plus cher du pays» (plus 5 millions de dollars l'unité, le prix d'un excellent Leopard 2 allemand). Des tentatives de modernisation ont été faites ces dix dernières années et la sortie d'un modèle MK2 a permis de résoudre certains problèmes. Mais la base même du char est mauvaise (trop lourd, incohérences liées au développement trop long, etc.). Le modèle paraît irrécupérable.

Il me semble donc que ce char est largement devant le pauvre Tiger qui, malgré ses défauts, tirait juste, lui.

Je décernerais, pour finir, une mention honorable au Panzer 68 (aussi connu sous le nom de Char 68) conçu par nos amis suisses dans les années 1970. Quand on y allumait le chauffage, le canon tirait tout seul. De plus, les interférences entre la radio et les commandes de tourelles faisaient tourner ces dernières de manière aléatoire. Deux gros soucis techniques présents sur les versions de série, et qui ont contribué à la démission contrainte du ministre helvète de la Défense.