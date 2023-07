Voir «La Joconde» et partir: l'hyper-tourisme, à qui la faute?

Temps de lecture: 6 min

Avec le temps, la question de l'hyper-tourisme est devenue un marronnier de l'été. Pourtant, loin de se résumer à la période estivale, le sujet semble inépuisable et peut être abordé sous une infinité d'angles. Il y a plus de deux décennies, les élus parisiens s'inquiétaient des nuisances occasionnées par les bus. La décennie passée, c'est Airbnb qui a saccagé nombre de centres-villes, avec pour réponse une molle contestation de quelques élus.

Des nuisances du tourisme de masse, il en est question à Paris, à Barcelone, à Lisbonne… Ce qui transparait, c'est l'accentuation des nuisances sur quelques spots. La faute à une addition de logiques d'action publique d'attractivité touristique, aux clichés sur la France (tour Eiffel, Montmartre) véhiculés à l'étranger par des films et séries, et aux entreprises du secteur qui font surchauffer l'industrie touristique, avec des risques croissants.

La tourista du tout à l'ego

Un aspect important de notre civilisation consiste en la valorisation de sa propre mobilité: se localiser à Rio de Janeiro, Los Angeles, ou Tokyo est en soi valorisant et sous-entend une appartenance à une classe à part. Cela n'implique pas de vraiment s'intéresser au lieu, simplement d'y «avoir été».

Dans la même veine d'autopromotion et de valorisation de sa propre image de personne profonde, les expositions d'art contemporain sont un must. La collection Pinault ou la fondation Louis-Vuitton sont le réceptacle de foules compactes qui en tirent gloire et légitiment la défiscalisation liée au mécénat des entrepreneurs concernés. C'est plus gratifiant que de courir les bouquinistes. Le catalogue d'exposition d'art contemporain sur la table basse Habitat ou Ikea dispense l'impétrant de posséder une bibliothèque.

À l'instar des quelques milliardaires «férus» d'art contemporain, il faut reconnaître que feindre de s'extasier à la FIAC (et surtout montrer sur les réseaux sociaux que l'on y est) ou à une exposition en vogue est moins compliqué que s'adonner à une lecture attentive de Dostoïevski ou de Balzac. Chacun peut l'admettre.

Ironiquement, la valorisation de soi en se montrant dans ces expositions répond à une forme de quête individualiste exacerbée, visant à la distinction sociale, mais emprunte des chemins particulièrement grégaires: «il faut» être allé à tel ou tel endroit. Ce qui est grégaire produit nécessairement une économie d'échelle. Le tourisme économiquement rentable concerne des aires extrêmement restreintes.

De même, la «tradition» inventée attire le touriste: celle des «cadenas d'amour», importée des campus américains, a contribué à saccager pendant un temps le pont des Arts, le pont Neuf, ou les alentours de Notre-Dame (qui n'avait vraiment pas besoin de ça). L'hyper-tourisme appelle l'entertainment, et pas la médiation culturelle.

Une représentation parcellaire

L'année durant, il est intéressant d'observer la diversité des lieux présentés, valorisés, vantés par les émissions télévisées. Les heureux élus peuvent s'en satisfaire, mais si l'on dresse un carte des lieux promus, on s'aperçoit qu'elle est loin de couvrir l'ensemble de ceux, patrimoniaux et historiques, dignes d'intérêt. Au milieu de ce matraquage, seules quelques émissions comme «Le village préféré des Français» ou «Le monument préféré des Français» diversifient quelque peu la vision du territoire.

De temps à autre, on découvre des monuments «inconnus», qui sont plantés là depuis des siècles. Pour l'essentiel, à l'œil nu, on entend bien plus parler du bassin d'Arcachon et de la baie de Somme que d'autres lieux, certainement parce qu'ils correspondent à une catégorie sociale en mesure de médiatiquement prescrire ce qui est désirable ou non sur le plan touristique.

Mais si le médiatique joue un rôle, la fiction l'emporte aisément sur l'histoire comme motivation de certaines visites: on va davantage voir les lieux du Da Vinci Code qu'on ne s'intéresse au donjon de Philippe-Auguste.

Ce qui vaut pour les monuments vaut aussi pour d'autres choses. La fixation médiatique sur le Mont-Blanc renforce la tendance mortifère à agglutiner des publics peu aguerris sur les pentes du sommet de l'Europe, pour pouvoir dire «J'ai fait le Mont-Blanc». Heureusement ou malheureusement, ce public ne connaît aucun autre nom de massif montagneux et trouvera, l'année suivante, une tout autre occupation valorisante.

Cette conception égotiste charrie son lot de déconvenues pour les candidats à l'ascension, mais aussi d'accidents, de drames et de polémiques au sein de la famille des professionnels de la montagne. Le pire de l'hyper-tourisme se traduisant par les longues files de candidats à l'ascension du sommet de l'Everest.

Le Louvre, du «plus grand musée du monde» à l'émeute touristique

Le Louvre est, si l'on ose dire, le précipité des dérives de l'hyper-tourisme. Il devait être un musée, pas une machine à cash. Mais aujourd'hui, le parcours muséal est totalement perturbé par la logique touristique.

Le journaliste Didier Rykner, défenseur bien connu du patrimoine et observateur critique et exigeant, faisait le récit d'une journée au Louvre en 2019 dans La Tribune de l'Art. «Ceux qui souhaitaient simplement se rendre dans les salles de sculpture étaient priés de faire la queue avec ceux qui voulaient voir La Joconde! Ou alors, il fallait pénétrer dans le Louvre par l'entrée Sully et rejoindre les sculptures, en passant par le Louvre de Philippe-Auguste et en remontant d'un niveau par l'ascenseur au bout des salles d'histoire du Louvre, puis en parcourant les salles égyptiennes. Un parcours de presque quinze minutes: au Louvre, le plus court chemin d'un point à l'autre n'est plus la ligne droite.»

On est passé de la société des «guides bleus» à celle du selfie et de la géolocalisation. On sait que c'est important d'être vu à tel ou tel endroit: un selfie s'impose. On n'a rien vu, mais il faut qu'on voit qu'on y était.

La Joconde tient une place importante au sein du Louvre, mais l'économie touristique, puisque c'est à elle que semble surtout penser la direction du musée, gagnerait peut-être à prévoir une salle à part, une billetterie à part, afin de redonner davantage d'importance à sa fonction muséale, hélas quelque peu obscurcie par sa tendance à la marchandisation.

Objet de curiosité touristique au même titre que le Moulin rouge ou le tunnel du pont de l'Alma, l'œuvre phare de Léonard de Vinci ne pourrait-elle, logiquement, être traitée à part? Relève-t-elle désormais, dans l'essor de la logique commerciale d'attractivité touristique du musée du Louvre, de cette dernière ou toujours de sa logique muséale?

Le château de Versailles voit également des foules piétiner des heures, sans que l'on sache si ce défilé aura ou non des effets délétères sur le monument. Le phénomène Joconde comme le phénomène galerie des Glaces s'applique hélas de façon presque plus spectaculaire aux musées du Vatican. Une foule compacte est constamment priée d'avancer plus vite, sous les injonctions de gardiens revêches. Une fois arrivé dans la chapelle Sixtine c'est parfois au porte-voix, juché sur une chaise, qu'un gardien prie de se hâter vers la sortie. Un plaisir...

Des rues vidées de leur essence

Quant à certaines rues de Paris, hier si vivantes, elles sont désormais consacrées à la vente de produits de maisons de luxe. Il s'agit certes d'une industrie phare de notre pays, mais, à titre d'exemple, la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (IVe arrondissement) a été stérilisée, vidée d'une partie de sa vie.

Et on peut sans peine dire que de la disparition de l'Open café, emblématique bar gay du Marais, au déménagement de la librairie LGBT+ Les mots à la bouche rue Saint-Ambroise (XIe arrondissement) et à la fermeture du Mix Club (anciennement L'Amnesia), dans le quartier de Montparnasse, c'est un pan de la vie festive populaire du centre de Paris qui a été éliminé, au profit de boutiques aussi vivantes que des chambres froides. Le tourisme de luxe tel qu'il se développe in abstracto de toute logique est un poison létal pour la vie des quartiers visés, touchés dans leur diversité.

On peut donc s'émouvoir des dégâts de l'hyper-tourisme, des avions chargés de voyageurs, atterrissant en file indienne sous les yeux d'édiles pétris du souci de la planète, tout en nourrissant ses causes et en les amplifiant. Le souci écologique est un alibi un peu grossier désormais: la dimension humaine du tourisme du passé, avec ses qualités et ses défauts, laisse la place à un tourisme à la chaîne, peu soucieux de rayonnement culturel mais avant tout machine à cash, attirant prioritairement les populations nombreuses des classes aisées indiennes, chinoises et des nouvelles puissances mondiales.