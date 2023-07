Les nouvelles fouilles de Pompéi surprennent les archéologues

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Pompéi n'a pas fini de livrer ses secrets. Ces dernières semaines, les archéologues ont découvert plusieurs fresques et d'autres pièces qui témoignent de la vie durant la Rome antique. Et ils sont loin d'avoir terminé, puisqu'un tiers de la cité reste encore à explorer.

La BBC fait le point sur les nouvelles zones de recherches, qui étaient jusque-là concentrées sur un périmètre restreint depuis l'éruption du Vésuve survenue en 79 après J.-C.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Des petites histoires dans la grande histoire de Pompéi»

«Les gens [nous] demandent souvent: “Qu'aimeriez-vous trouver?”, confie Gabriel Zuchtriegel, directeur des recherches à Pompéi. Ce que nous cherchons vraiment, c'est ce que nous ne connaissons pas. Nous cherchons une surprise. Ces preuves qui sortent de terre nous mènent quelque part, mais nous ne savons pas où.»

Progressivement, les archéologues fouillent la cité recouverte par les cendres et les petites pierres volcaniques –aussi appelées «lapilli»– du Vésuve. «Chaque pièce dans chaque maison a sa propre petite histoire dans la grande histoire de Pompéi. Je veux déterrer ces petites histoires», affirme Gennaro Iovino, l'un des codirigeants des fouilles.

C'est ainsi que l'équipe a pu découvrir un gros four en réparation au moment de l'éruption. L'édifice, qui ne possède pas de vitrine comme les cinquante autres boulangeries déjà identifiées, ressemble plus à l'établissement d'un grossiste qui vendait du pain dans toute la ville –sûrement aux «fast-foods» qui ont fait la réputation de Pompéi.

De nouvelles fresques

Un décor mettant en scène un plateau avec des dattes, des noix, de la grenade et ce qui ressemble à une pizza... Il n'en fallait pas moins pour que le monde entier s'emballe. Et pour cause, Pompéi se trouve à quelques kilomètres seulement de Naples, lieu sacré de la pizza.

Pourtant, il s'agirait d'une focaccia –la mozzarella et les tomates n'étant pas encore disponibles au Ier siècle après J.-C. Mais la fresque a amusé les spécialistes: «J'ai envoyé une image par mail à mon chef, disant “d'abord le four, ensuite la pizza”», se rappelle Gennaro Iovino.

Un mur donnant sur trois pièces a aussi étonné les archéologues. Ils y ont trouvé une représentation mythologique d'Achille dans l'une des pièces et un autel surmonté de deux serpents dans une autre. «Ce sont de gentils démons, précise Alessandro Russo, qui codirige les nouvelles fouilles, cette pièce est une cuisine. Ils devaient y faire des offrandes aux dieux, de nourriture comme des poissons ou des fruits. Le serpent est la connexion entre les dieux et les humains.»

Ces nouvelles trouvailles donnent pourtant du fil à retordre aux spécialistes. «Nous avons des difficultés à conserver ce que nous avons déjà trouvé. Les futures générations auront peut-être de nouvelles idées, de nouvelles techniques», espère-t-il. Protéger ces trésors inestimables: un défi de taille attend donc les prochains archéologues.