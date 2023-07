Toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser sur le sexe pendant les règles

Temps de lecture: 8 min

«Dans beaucoup de couples hétérosexuels, dire que l'on a ses règles constitue une excuse valide pour ne pas avoir de rapport sexuel», affirme Lucie Groussin, sexologue. Si cette phrase dit beaucoup du consentement, du respect du désir de l'autre et de l'autocontrainte sexuelle dans les couples, elle dit aussi combien, aujourd'hui encore, le sexe pendant les règles est souvent pensé comme un interdit sans remise en question possible.

Tant mieux, évidemment, pour celles qui utilisent ce prétexte –même si on préférerait qu'elles soient libres d'exprimer leur non-désir et que celui-ci soit compris et respecté par leur partenaire. La persistance ce tabou, hérité de siècles d'interdits religieux et culturels , interroge néanmoins.

Comment se manifeste concrètement la persistance de ce tabou? Que nous dit-elle des attendus concernant le corps des femmes? Qui sont ceux qui passent outre? Quelles sont les éventuelles stratégies déployées pour négocier avec les goûts, les dégoûts, les conforts, les inconforts et les désirs de chacun et chacune?

Notons tout de suite que si l'on questionne l'interdit, il ne s'agit en rien de remettre en cause l'absence de désir individuel éprouvé, une absence de désir parfois sous-tendue par l'inconfort de règles hémorragiques ou par des douleurs envahissantes, qui donnent davantage envie de rester sous un plaid avec une bouillotte que de jouer sous la couette avec son ou sa partenaire.

Un peu de sang, beaucoup de dégoût

«La chose que l'on entend le plus souvent lorsque l'on évoque le sexe pendant les règles, c'est: “C'est dégueulasse”», rapporte Marine Maiorano-Delmas, «sexperte» féministe, autrice de Spoiler alert: vous êtes lesbienne et co-autrice du Petit Manuel Sex Education. «Les gens ont souvent l'impression que les règles, c'est sale, alors que qu'il ne s'agit finalement que d'eau, de globules rouges, de cellules mortes issues de l'endomètre et de sécrétions vaginales –sécrétions dans lesquelles on met pourtant les doigts. Il n'y a rien de répugnant là dedans.»

Même constat du côté de Gabrielle, psychologue en région parisienne et connue sur Twitter sous le pseudo @Lapsyrevoltee: «Il y a souvent, notamment chez les hommes, une association faite entre le sang des règles et la merde, ou en tout cas avec un fluide franchement indésirable.» Cette assimilation fait alors le lit du dégoût, un dégoût qui, comme le rappelle Lucie Groussin, joue un rôle fondamental dans le désir ou le non-désir. «Certaines personnes ont une réelle aversion pour les fluides corporels et cette répugnance imprègne leurs rapports à la sexualité.»

«J'ai beau être informée, c'est impossible pour moi d'envisager d'avoir des relations sexuelles pendant mes règles.» Lucie

Incontestablement, les règles font partie de toutes ces choses naturelles, de tous ces phénomènes physiologiques que conjointement, la religion, la société et à la culture ont rendues monstrueuses et dans lesquelles s'incarne le stigmate posé sur les corps féminins. «C'est un corps constamment sous (auto-)contrôle, un corps que l'on voudrait silencieux et sans organe», signale Gabrielle.

Un corps invisibilisé dont on n'apprend pas ou peu le fonctionnement. «Souvent, les personnes qui ont une vulve ne connaissent pas bien leur anatomie», constate Marine Maiorano-Delmas. Et d'ajouter: «Elles en parlent en utilisant des termes comme “par là”, “en bas”, comme si c'était une sorte de nébuleuse . Quand on ne sait pas, on a vite l'impression que c'est dégueulasse.» Nombreuses sont en effet celles qui ne savent pas exactement d'où sort le sang des règles, ni ce qu'il contient.

Un interdit bien ancré, même chez les plus jeunes

En outre, comme le remarque Gabrielle, «il persiste, même chez les jeunes, des idées reçues relatives à la santé: les règles seraient vectrices de maladies, avoir des relations sexuelles pendant les règles pourraient rendre impuissant». L'arrivée des règles pousse alors à se penser et à être pensée comme «sale» pendant ces quelques jours, parfois jusqu'à des extrêmes qui semblent d'un autre âge. «D'un commun accord, ma copine et moi, nous faisons chambre à part lorsqu'elle a ses règles. Et quant à faire l'amour durant cette période, cela ne nous a même jamais traversé l'esprit. À tort ou à raison, nous voyons cela comme quelque chose de crade, à l'instar du sexe oral ou anal», confesse Arthur*, un homme hétérosexuel de 25 ans.

L'interdit lié au dégoût et à l'idée d'impureté est parfois bien ancré et certaines personnes ont intégré les préceptes d'une éducation rigide, ainsi que des remarques parfois stigmatisantes de la part de leurs premiers partenaires. «Il y a beaucoup de choses héritées de l'entrée dans la vie sexuelle. Les personnes gardent en tête des commentaires qu'elles ont pu recevoir et qui les marquent longtemps, quitte à ne pas s'autoriser à avoir des rapports pendant les règles alors même que leur partenaire est d'accord. Elles ont gardé ça, comme une espèce de trace honteuse», regrette Gabrielle.

«Je cumule!», rit un peu jaune Lucie, 30 ans, qui se souvient en premier lieu que «dans [s]a famille, les règles étaient quelque chose que l'on devait absolument cacher». «Ma mère achetait ses protections en faisant ses courses sur internet de manière à ne pas être vue avec au Franprix du coin, et elle prenait grand soin de les dissimuler.» Avec son premier copain, cela ne s'est pas non plus «très bien passé». «Je me rappelle un jour où on se câlinait, et où je l'ai prévenu que j'avais mes règles au cas où on ait envie d'aller plus loin. Il s'est levé d'un bond en me disant que j'aurais pu le prévenir avant, que j'étais crade… On n'avait même pas enlevé nos vêtements!»

«Quatorze ans ont passé, et j'ai beau être informée, lire des contenus féministes et sexpositifs, c'est impossible pour moi d'envisager d'avoir des relations sexuelles pendant mes règles, alors même que j'en ai parfois envie et que je sais que mon copain actuel n'a aucun problème avec ça», poursuit-elle.

Des couples queers plus ouverts

Au dégoût physique s'ajoute parfois une sorte de répulsion morale, comme le décrit Gabrielle. «Il existe aussi l'idée selon laquelle éprouver du désir pendant les règles serait quelque chose d'anormal, que ce serait “animal”, que se serait un signe de non-retenue. Être, au contraire, capable d'attendre la fin des règles, de se retenir, serait davantage un comportement raisonné et donc valorisé.»

Pour la psychologue, cette idée de dégoût et d'interdit est moins présente chez les couples queers, notamment lorsque les deux membres ont leurs règles: «Les personnes queer semblent davantage tournées vers des préoccupations plus logistiques, ainsi que vers les questions de care: elles sont sans doute plus préoccupées par le bien-être de leur partenaire, la gestion de l'éventuelle douleur, les aspects cocooning, sans qu'il n'y ait de notion de saleté ou de dégoût.»

«C'était très excitant de voir le pourtour de ses lèvres et sa barbe teintés de mon sang. Il y avait quelque chose de bestial, d'électrisant et de libérateur.» Charlie

Marine Maiorano-Delmas confirme. «Il y sans doute moins de difficultés dans les relations lesbiennes, qui ne sont pas soumises au regard masculin. Les règles sont, pour les partenaires, des choses connues et maîtrisées. C'est plus compliqué d'être dégoûté par quelque chose que l'on connaît, il y a plus de tolérance et d'indulgence.» «Ignorer l'interdit est d'autant plus évident quand les partenaires sont des personnes menstruées. Se priver de sexe pendant les règles, c'est se priver de sexe quelque chose comme deux semaines par mois», ajoute la sexperte.

Le plaisir de la transgression

Mais en matière de cul, qui dit «dégoût» dit aussi «goût», et s'il n'est pas rare d'éprouver un désir accru pendant ses règles, il arrive aussi que des hommes soient particulièrement excités pendant cette période. «Ce sont des personnes qui sont attirées par les fluides corporels, par l'idée d'un corps qui vit, qui a des organes», commente Gabrielle.

À ce sujet, Charlie se rappelle un événement marquant: «C'était la première fois avec ce mec. Je l'avais prévenu que j'avais mes règles et ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça. Reste quand même que j'ai été très agréablement surprise qu'il commence direct par un cunnilingus, alors que je n'avais pas de tampon. Non seulement c'était extrêmement bon mais c'était aussi très excitant de voir le pourtour de ses lèvres et sa barbe teintés de mon sang. Il y avait quelque chose de bestial, d'électrisant et de franchement libérateur. On a poursuivi pendant un bon moment, dans différentes positions, et même si on a salopé les draps, c'est un de mes meilleurs souvenir de sexe.»

En effet, l'idée d'interdit amène avec elle l'excitation et le plaisir de la transgression. Comme le souligne Gabrielle, il y a aussi dans le sang une symbolique forte autour du partage et de l'intimité: «C'est comme si la sexualité pendant les règles apportaient un lien supplémentaire entre les partenaires. C'est recevoir l'autre quand on est à vif, c'est partager son sang, un peu comme les pactes que l'on fait lorsque l'on est enfant pour se promettre que l'on sera amis pour la vie.»

Comment s'adapter?

Dès lors que les deux partenaires partagent leur désir et qu'ils sont OK pour avoir des relations pendant les règles, comment s'adaptent-ils? Là, il y a plusieurs écoles. D'abord celle du «limitons la casse»: peu importe la vue et le contact du sang, l'idée est avant tout de protéger le matelas. Alors, on déballe les serviettes-éponges ou on déplace les ébats sous la douche. Dans ce cas, il ne semble pas y avoir de retenues spécifiques concernant les pratiques –caresses manuelles, pénétrations vaginale ou anale, même s'il y a parfois peut-être une petite réserve concernant le cunilingus.

Ensuite, on a la version «cachez ce sang que je ne saurais voir», avec toutefois quelques adaptations durant cette période du cycle: il s'agit de porter un tampon et les partenaires mettent de côté la pénétration vaginale.

Enfin, il existe la technique du «ni vu, ni connu», avec le recours à des dispositifs comme des cups plates ou des éponges menstruelles, qui permettent la pénétration vaginale et rendent les règles imperceptibles, puisque les pratiques n'ont pas à être adaptées. Marine Maiorano-Delmas, qui a travaillé dans des sex-shops en vendant, fait toutefois part de ses réserves sur ce type de protections: «Les personnes qui utilisent ces dispositifs disent parfois que ça leur permet d'avoir des relations pendant leurs règles sans que l'autre sache que c'est le cas, comme si c'était un problème… Cela dit aussi combien nombre de relations sexuelles sont vues sous un angle hétérocentré, avec nécessairement une pénétration phallus-vagin.»

Quels que soient les états d'esprit que vous inspirent le sexe pendant les règles –«les», car ils peuvent bien changer au cours de la vie, d'un cycle à l'autre, d'un jour à l'autre et même d'un instant à l'autre–, l'important est surtout de comprendre ses envies et de ne pas se forcer. «Vous avez le droit de ne pas avoir de désir pendant vos règles, vous avez le droit de vous sentir un peu dégueulasse», rappelle Marine Maiorano-Delmas. Parce que ce qui n'est jamais OK, c'est de se forcer même pour avoir l'air libérée.