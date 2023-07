Lilli, l'ancêtre de Barbie, était un sextoy

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

C'est l'un des jouets les plus connus au monde. La poupée Barbie a traversé les années, s'adaptant au fil des générations et devenant toujours plus personnalisable pour plaire au plus grand nombre. Jusqu'à mener à la création de l'un des films les plus attendus de l'année 2023, réalisé par Greta Gerwig, titillant la curiosité de certains et ravivant la nostalgie pour d'autres.

Le Washington Post retrace l'origine moins rose du jouet phare du groupe Mattel, qui a d'abord rencontré un succès en Europe auprès des hommes.

«Bild Lilli»

En 1956, Ruth Handler –cofondatrice du groupe Mattel– est en vacances en Europe. Dans un magasin, elle découvre une poupée allemande d'une trentaine de centimètres, coiffée d'une queue de cheval platine et maquillée avec un trait d'eye-liner épais: «Bild Lilli».

Elle repart en Californie avec onze Lilli et en commande une douzaine de plus par voie postale. Sa fille en garde une dans sa chambre tandis que sa mère emporte les autres chez Mattel –l'entreprise de jouets qu'elle a cofondée en 1945 avec son mari Elliot Handler et leur associé Harold Matson. Trois ans plus tard, la poupée Barbie est commercialisée.

Lilli n'était pourtant pas un jouet pour enfant mais... un sextoy. Populaire en Europe germanophone, elle est d'abord un personnage de bande dessinée publié dans le journal allemand Bild Zeitung. «C'était une caricature pornographique», explique M.G. Lord, auteur du livre Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll (ouvrage non traduit en français).

Hypersexualisation et sexisme

Les BD mettaient en scène Lilli demandant à une diseuse de bonne aventure l'adresse «d'un homme grand beau et riche», ou apparaissant nue avec, comme légende, «nous avons eu une dispute et il a dû me reprendre tous les cadeaux qu'il m'a offerts».

Son succès a mené à la création d'une poupée Lilli pin-up, que les hommes accrochaient à leur rétroviseur ou amenaient au bar –levant le t-shirt de la poupée ou baissant son pantalon pour, semble-t-il, rire entre eux.

L'objectif de Mattel a donc été de transformer cette poupée. «Je ne savais pas qui était Lilli. J'ai juste vu une poupée avec un corps d'adulte que j'essayais de décrire depuis des années», a confié Ruth Handler à M.G. Lord. Ils ont alors modifié son physique et sa garde-robe, passant d'un fantasme érotique masculin à une jeune fille de la classe moyenne passionnée de mode.

Finalement, le groupe a racheté les droits de Bild Lilli en 1964. «Le génie d'Handler a été d'inventer une personnalité qu'elle a intégrée dans cette poupée qui était associée au sexe illégal en Allemagne», conclut M.G. Lord.