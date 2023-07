Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quels pays n'ont pas de compagnie aérienne?»

La réponse de Jake Chen, traduite par Guillaume Bonnet:

Andorre

Il n'y a pas d'aéroports en Andorre, il n'y a donc pas de compagnie aérienne basée à Andorre.

Barbade

Il y avait trois compagnies aériennes basées à la Barbade: Carib Express, REDjet et Trans Island Air. Cependant, toutes ont cessé leurs activités, la dernière en date étant REDEX, la jeune compagnie aérienne en démarrage, qui a arrêté de fonctionner en 2012. Toutefois, il reste quatorze compagnies aériennes étrangères desservant la Barbade via le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et de nombreux pays des Caraïbes, à l'aéroport international Grantley-Adams.

Liechtenstein

Il n'y a pas d'aéroport au Liechtenstein, il n'y a donc pas de compagnie aérienne qui y soit basée.

Micronésie

Il existait auparavant une compagnie aérienne nommée «Air Micronesia» (connue plus tard sous le nom de «Continental Micronesia»), qui était une filiale de Continental Airlines. Cependant, après la fusion entre United et Continental, United Airlines a repris toutes les opérations de Continental Micronesia en 2010. Il existe quatre aéroports internationaux en Micronésie. Ils se trouvent à Chuuk, Kosrae, Yap et Pohnpei. Air Niugini, United Airlines et Nauru Airlines desservent la Micronésie depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Marshall, Hawaï, Guam et Nauru. Ils assurent également des vols intérieurs en Micronésie en direction de leur pays de base.

Guinée-Bissau

La Guinée-Bissau possédait auparavant une compagnie aérienne nationale appelée Air Bissau, mais celle-ci a cessé ses activités en 1998. Toutefois, ASKY Airlines, EuroAtlantic Airways, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal et Transair assurent des vols au départ du Sénégal, du Togo et du Portugal, du Cap-Vert et du Maroc à l'aéroport international d'Osvaldo Vieira, le seul aéroport desservant des vols commerciaux en Guinée-Bissau.

Liberia

Air Liberia était une compagnie aérienne basée au Liberia. Elle a cessé ses activités depuis 1990. Cependant, six compagnies aériennes africaines étrangères et deux compagnies européennes (KLM et Brussels Airlines) assurent des vols au départ du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Belgique, de la Sierra Leone, du Kenya, des Pays-Bas et du Maroc vers l'aéroport international Roberts, le seul aéroport avec des vols commerciaux au Liberia.

Saint-Marin

Il n'y a pas d'aéroport à Saint-Marin, il n'y a donc pas de compagnie aérienne basée à San Marino.

Tuvalu

Il n'y a jamais eu de compagnie aérienne basée aux Tuvalu. Toutefois, Fiji Airways propose des vols au départ de Nadi et de Suva (Fidji) vers l'aéroport international de Funafuti, le seul aéroport des Tuvalu.

Vatican

Il n'y a pas d'aéroport à la cité du Vatican, il n'y a donc aucune compagnie aérienne basée à cet endroit.

Une exception

Bien que Monaco n'ait pas d'aéroports, la principauté a deux compagnies aériennes basées dans son pays: Monacair et Heli Air Monaco. C'est parce qu'elle a un héliport, et Monacair et Heli Air Monaco opèrent des services d'hélicoptère à partir de Monaco vers les villes françaises les plus proches.