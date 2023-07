Aux États-Unis, l'économie est en forme et Joe Biden rayonne (pour le moment)

Temps de lecture: 4 min

Comme ailleurs dans le monde, ces trois dernières années ont été difficiles pour les États-Unis, sur le plan économique comme politique. Les crises se sont multipliées et enchaînées. Sanitaire tout d'abord, avec la pandémie de Covid-19; politique ensuite, avec la contestation du résultats de l'élection présidentielle 2020 par Donald Trump et l'attaque du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021; géopolitique, avec la guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine en février 2022; et enfin économique, avec la très forte hausse de l'inflation, en partie liée à la reprise post-pandémie et aux conséquences des troubles internationaux.

Plusieurs séismes et leurs répliques, qui ont parfois fragilisé la première puissance mondiale et mis à rude épreuve les citoyens et le pouvoir politique. La gestion sanitaire de Donald Trump a ainsi participé à sa défaite électorale et la hausse spectaculaire des prix a fait de Joe Biden un président impopulaire. Ce n'était apparemment pas suffisant pour entamer leur volonté de poursuivre leur carrière politique au sommet de l'État, puisque tous deux sont candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle, qui doit se tenir au début du mois de novembre 2024.

Si de nombreux paramètres guideront le choix électoral des Américains, l'économie sera une fois de plus au centre de l'attention. «It's the economy, stupid!» (que l'on pourrait traduire par «L'économie, il n'y a que cela qui compte!»), comme le disait James Carville, conseiller de Bill Clinton, en 1992. Et bien qu'il soit encore trop tôt pour en déterminer l'état de celle-ci dans quinze mois, plusieurs indicateurs repassent dans le vert. Pour le plus grand plaisir du porte-monnaie des Américains et de la Maison-Blanche.

Après l'enchaînement de crises, une succession de bonnes nouvelles

Depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, un élément est particulièrement et durablement positif: le marché de l'emploi. Avec un taux de chômage de 3,6% au mois de juin, il reste fort aux États-Unis, malgré la hausse importante et continue des taux d'intérêts directeurs de la Réserve fédérale (FED) pour lutter contre l'inflation galopante des douze derniers mois.

Avec ce plein emploi durable, après une période particulièrement difficile lors de la crise sanitaire, le gouvernement en place ne laisse aucun espace à ses opposants pour des attaques sur cette thématique, et impose cette réussite comme un argument massue.

L'inflation a cependant fait politiquement souffrir les Démocrates et Joe Biden. Le mécontentement des Américains en constatant les prix à la pompe ou dans les magasins a même fait craindre un retour de bâton lors des élections de mi-mandat de novembre dernier, qui ne s'est finalement pas matérialisé. Mais cette situation restait un boulet à traîner et a fait le bonheur des Républicains, à même, depuis, de se dépeindre en bons gestionnaires de l'économie.

Sauf que les choses changent avec le ralentissement de la hausse des prix aux États-Unis: l'inflation globale ne s'établit plus qu'à 3% sur un an en juin et la core inflation (l'inflation sous-jacente, l'indice privilégié par la FED, qui exclut les prix très volatiles de l'alimentaire et de l'énergie) à 4,8%.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le gouvernement démocrate, puisque la confiance des consommateurs américains ne cesse de croître en 2023 après avoir frôlé les bas-fonds entre 2021 et 2022. Un cercle vertueux se dessine, logiquement mis en avant par l'exécutif, puisque cette progression est évidemment à mettre en lien avec le ralentissement de l'inflation et la robustesse du marché de l'emploi.

Des dons comme s'il en pleuvait

D'une manière générale, l'économie américaine est dans une situation plus favorable que celles des autres pays du G7, qu'il s'agisse du taux de chômage, de la croissance ou de l'inflation. Avec un tel cocktail, Joe Biden peut envisager la suite un peu plus sereinement, malgré la persistance de son impopularité auprès des électeurs –bien qu'il reste moins clivant que son potentiel futur adversaire en novembre 2024: Donald Trump.

Fort d'un soutien sans faille de sa base, l'ex-président républicain pourrait peiner à élargir son électorat, tant ses sorties polémiques et ses affaires judiciaires se multiplient, un point sur lequel compte bien jouer l'actuel locataire de la Maison-Blanche pour parvenir à rempiler pour un mandat supplémentaire.

D'autant que les derniers chiffres des levées de fonds pour la campagne électorale, publiés début juillet pour la période allant de mars à juin, se sont révélés être plutôt positifs pour lui. Avec 72 millions de dollars de dons (64 millions d'euros), le président caracole en tête du classement, loin devant Donald Trump (35 millions) et Ron DeSantis (20 millions), ses deux principaux rivaux. S'il ne faut pas y accorder trop d'importance, car il y a toujours une prime à la personne au pouvoir –en juillet 2011, Barack Obama avait annoncé avoir levé 86 millions de dollars–, ces chiffres rassurent les stratèges démocrates qui, pour certains, craignaient que la somme soit trop faible et envoie un signal négatif.

Jusqu'à quand?

Si tout semble quasiment parfait à l'heure où ces lignes sont écrites, rappelons que l'important n'est pas la chute, mais l'atterrissage. La réplique mythique d'intro et d'outro du film La Haine permet de tempérer toutes ces bonnes nouvelles pour les Américains et surtout l'avenir politique de Joe Biden.

À l'instant T, les planètes s'alignent progressivement, mais rien ne permet de savoir si ce sera encore le cas le jour J, dans un an et demi. L'âge de Joe Biden (80 ans) reste un sujet de conversation important et ce ne sont pas ses récentes chutes qui, bien qu'elles soient souvent exagérées par les médias et ses opposants, vont faire disparaître les inquiétudes d'une partie des électeurs. Si celui qui pourrait être son adversaire final, Donald Trump, n'est guère plus jeune (77 ans), son emprise sur l'électorat conservateur maintient ses chances de réitérer l'exploit de Grover Cleveland à la fin du XIXe siècle, à savoir être élu deux fois de manière non consécutive.

Aussi, les perspectives économiques des États-Unis à moyen terme restent incertaines. Si la récession annoncée de manière trompeuse depuis des mois n'est toujours pas là, la menace plane toujours au-dessus de Washington et pourrait très vite faire oublier cette période d'accalmie si elle venait à se matérialiser avant la prochaine grand-messe électorale. La question à laquelle personne n'a la réponse et qui est la plus importante pour la suite: ces indicateurs resteront-ils positifs suffisamment longtemps?