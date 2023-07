Marcher pieds nus est tendance, mais est-ce sans risques?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

La mode est déclarée. Cet été, ce n'est plus la «hot girl summer» de 2019, ni le «Adam Sandler summer» de 2022 qui règne sur les réseaux sociaux, mais bien le «barefoot-boy summer» , a proclamé le magazine The Cut.

Faussement négligé, un peu sauvage, mais très attirant, le «garçon aux pieds nus» ne se contente pas de la plage ou de sa terrasse: c'est en ville et n'importe où qu'il décide de ne plus se chausser. Outre le style, on peut reconnaître à la marche pieds nus plusieurs bienfaits : amélioration de l'équilibre, diminution de l'inflammation, soulagement de l'anxiété, apaisement des douleurs chroniques… Tout ça, grâce au contact de la peau avec la terre.

Malgré toute cette publicité, il y a en réalité peu de recherches contemporaines qui confirment ces bénéfices. De la même manière, il manque encore des informations sur l'impact à long terme de la marche pieds nus. The Conversation tente d'en recenser quelques-unes.

À vos risques et périls

Pour adopter un style de Robinson, il faut prendre conscience de ce qui va avec, c'est-à-dire, de sa plus grande vulnérabilité. Sans souliers, vous êtes plus à même de vous faire piquer par des tiques (porteuses pour certaines de la maladie de Lyme), comme de marcher sur des méduses ou des objets coupants sur la plage. Sans parler de tout (absolument tout) ce qui traîne sur les trottoirs.

En réalité, la question de savoir si le mode de vie pieds nus est bénéfique dépend de la propension de chacun à contracter une infection ou à sentir les entailles. Les personnes atteintes de diabète, par exemple, peuvent souffrir de problèmes neurologiques dans la partie inférieure de la jambe; cela peut mener, dans certains cas, à une perte de sensations dans les pieds. Ces personnes seraient alors souvent incapables de détecter les impacts (comme les coupures) qu'elles se font aux pieds. Négliger ces blessures entraîne une infection plus ou moins grave.

Cette mode serait-elle en revanche bonne pour la santé mentale et l'estime de soi? Compte tenu du dégoût socialement généralisé des pieds, il est probable que la tendance redonne un peu de crédit à nos orteils. Quand bien même les pieds sont un élément anatomique essentiel à l'exploration, des recherches menées à l'Université de Southampton ont révélé que dès le plus jeune âge, les enfants perçoivent les pieds comme étant dégoûtants.

Or, ces sentiments très forts de dégoût mènent aussi à négliger, voire maltraiter ces extrémités. Les podologues signaleraient en effet que leurs patients cachent davantage leurs problèmes de santé liés aux pieds: en mettant du vernis, en les enfermant dans des chaussures, en appliquant du parfum avant d'aller chez le médecin… Libérer les pieds et faire d'eux des stars des défilés pourrait-il nous amener à prendre davantage soin d'eux?

Ni fondamentalement mauvais, ni exclusivement bénéfique, il reste nécessaire de prendre conscience des risques avant d'embrasser la mode des «garçons aux pieds nus».