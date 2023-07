Instagram, un allié inattendu dans la lutte contre le tourisme de masse

Temps de lecture: 6 min

Au cœur de l'été, notre fil Instagram regorge d'images de destinations lointaines particulièrement photogéniques. Et cet étalage de clichés de rêve, souvent pris à des milliers de kilomètres de chez nous, n'a rien d'anodin.

Fruit de stratégies de communication bien huilées, ces contenus banalisent et rendent aussi désirable que possible le fait d'aller se ressourcer loin de chez soi. Une manière d'alimenter le tourisme de masse, dont les conséquences délétères sur l'environnement et les populations sont désormais de notoriété publique. Et si Instagram servait aussi à promouvoir des voyages plus en phase avec les défis de notre époque?

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Insta, la première agence de voyage du monde

Il fut un temps où voyager loin n'était pas si banal, car non accessible à toutes les bourses. La création des premières compagnies aériennes low cost dans les années 1980 a changé la donne. Puis, la percée dans nos quotidiens des réseaux sociaux –notamment de l'application Instagram, créée en 2010, qui mettait initialement la photo au cœur de sa raison d'être–, n'a fait qu'accélérer le phénomène du tourisme de masse, déjà bien en marche.

Pour Amélie Deloche, cofondatrice du collectif Paye ton Influence, Instagram joue un rôle désormais central dans nos habitudes de voyage. «On peut dire que c'est la première agence de voyage du monde, affirme-t-elle. En raison de la quantité d'images de voyage publiées quotidiennement sur l'application, nos imaginaires sont désormais imprégnés de l'idée qu'il est normal de voyager fréquemment et à l'étranger, que ce soit pour le travail ou pour des vacances.»

Au-delà des photos de vacances prises par des particuliers, Instagram est aussi massivement investi par les professionnels du tourisme, qui font appel à des influenceurs pour poser dans des endroits lointains et les photographier sous leur meilleur profil. «Ces images imprègnent nos consciences et nous envoient le signal que pour avoir l'air de réussir sa vie, il faut se rendre dans ces lieux pour y passer ses vacances, s'y photographier et publier le cliché sur Instagram.»

Sur l'application, si les villes telles que Paris, Londres, New York ou encore Tokyo ont la cote, d'autres endroits jadis relativement épargnés sont désormais bondés de touristes et photographiés sous tous les angles. On ne compte ainsi plus les selfies pris dans les Cinque Terre en Italie, devant le Machu Picchu au Pérou, dans les îles grecques ou sur les plages paradisiaques des Maldives. Avec des conséquences dramatiques sur l'environnement et pour les populations locales.

Des résultats calamiteux

En 2021, le tourisme était responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Outre la pollution engendrée par les voyages en avion, le transport étant responsable des trois quarts des émissions dues au tourisme d'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la forte concentration de visiteurs dans des lieux naturels ou habités est parfois catastrophique, dans l'Hexagone comme ailleurs. À Lisbonne par exemple, les locaux ne peuvent plus se loger dans le centre, du fait du nombre de résidences mises en location de courte durée de type Airbnb et de l'augmentation des loyers. Un phénomène qui pousse les populations vulnérables et précaires hors des villes.

Dans le monde, beaucoup de pays à l'économie fragile et où la population est exposée à la pauvreté sont devenus dépendants du tourisme. Mais les conséquences ne sont pas toujours positives lorsque les critères permettant de faire bénéficier l'économie globale des recettes de l'industrie –tourisme adapté aux ressources du pays ou mis au service de la réduction des déséquilibres écologiques et économiques– ne sont pas remplis.

À Zanzibar, présenté comme un paradis pour Occidentaux désireux de profiter de ses plages paradisiaques, les hôtels de luxe ont ainsi grignoté l'espace où vivaient jadis les Zanzibarais, et les décharges à ciel ouvert se multiplient dans l'intérieur des terres.

Changer de regard sur le monde

Pour Amélie Deloche, il est aujourd'hui primordial de mettre l'accent sur le fait que «voyager à l'autre bout du monde ne rend pas forcément plus heureux». «Notre perception du voyage repose sur l'idée que plus on va loin, plus on va être épanoui. Mais ce n'est pas forcément vrai, d'autant que dans les destinations où se pressent les touristes, ce n'est pas le dépaysement qui est recherché. Ce qu'on veut, c'est reproduire un mode de vie occidental dans un décor jugé plus exotique, comme en témoigne l'omniprésence de grandes multinationales partout où il y a du surtourisme.»

Pour changer de regard, il est nécessaire de nous questionner sur nos perceptions et pratiques du voyage. Dans son essai Les Femmes aussi sont du voyage, la journaliste Lucie Azema écrit: «Nombre de récits occidentaux s'emploient à étouffer l'altérité et se contentent de naviguer dans les eaux tranquilles et rassurantes de partis pris idéologiques où les représentations de l'Autre sont soigneusement quadrillées. Dans ce cas, le voyageur [...] part avec une collection d'images toutes faites, de sensations, d'odeurs, et ne voyage que pour les confirmer. [...] Cette traque devient la seule chose valable, la seule chose à ramener des voyages et à exhiber.»

On peut dire que l'étalage de clichés de vacances exotiques sur Instagram actionne précisément ce levier: l'Autre est fabriqué avant le départ, et vient nourrir des conceptions occidentalisées de ce qu'est l'évasion, lesquelles sont loin de toujours prendre en compte la complexité de la réalité à l'échelle locale. Alors que faut-il faire pour que nos perceptions évoluent et que voyage puisse rimer avec transition écologique? Pour les professionnels de la communication responsable, la solution, c'est de combattre le mal par le mal.

Mêmes réseaux, stratégies différentes

Bien qu'Instagram joue un rôle central dans la perpétuation de fantasmes et de pratiques non durables, les réseaux sociaux peuvent être de puissants leviers pour donner vie à de nouveaux récits et changer les mentalités. Marelune Yvinec, fondatrice de Nouvelle Lune agency, une agence de communication numérique dédiée aux acteurs du tourisme durable, en est convaincue. «Sur Instagram, nous tenons toutes et tous le rôle de média pour notre audience. On peut utiliser ce pouvoir d'influence pour faire le chemin inverse de ce qui a été fait jusqu'à maintenant: montrer qu'on n'a pas d'autre choix que de s'engager sur la voie d'une forme de décroissance, qui n'implique pour autant pas de renoncer à nos envies de plaisir, de confort ou d'évasion.»

Pour l'experte en communication responsable, la démarche passe par le fait de rendre séduisants des voyages à faible impact sur l'environnement et les populations, notamment en rendant désirables des endroits moins connus, près de chez soi ou accessibles par des modes de transport doux. «Il faut réécrire l'histoire pour que la notion de surconsommation dans le voyage devienne obsolète. Il faut penser à chaque élément qui apparaît sur les contenus publiés, afin de faire efficacement évoluer nos envies de voyage. Les marques, les acteurs du tourisme, les influenceurs voyage et nous toutes et tous avons un rôle à jouer.»

Cela s'applique aussi aux destinations françaises, où il y a urgence à revaloriser des régions moins plébiscitées par les touristes pour désengorger les zones qui pâtissent gravement du tourisme de masse. En Normandie, les falaises de craie d'Étretat s'érodent sous le poids des visiteurs qui défilent en masse: cette commune de 1.300 âmes accueille jusqu'à 10.000 touristes par jour en été. À Marseille, certaines calanques ne sont désormais accessibles que sur réservation pour éviter la surfréquentation, responsable de l'érosion des sols et de la biodiversité.

Les régions sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'actions concrètes pour attirer les visiteurs dans des zones moins plébiscitées. «La région Bretagne fait par exemple un travail remarquable pour désengorger les littoraux en communiquant sur le Cœur de Bretagne: ses lacs, ses villages, ses forêts, note Marelune Yvinec. C'est vraiment une illustration de la manière dont la communication responsable peut faire évoluer le secteur touristique.»

Afin de promouvoir un tourisme plus durable, Amélie Deloche, aux côtés d'une quarantaine de journalistes, YouTubeurs, blogueurs, communicants ou encore influenceurs, a pour sa part participé à la création d'Itinéraire Bis, un collectif de créatifs et d'experts déterminés à accompagner la transition vers des imaginaires plus adaptés à l'urgence climatique, mais non moins séduisants.