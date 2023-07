Le lubrifiant devrait être un incontournable du sexe

Temps de lecture: 5 min

«Plus jeune, je me disais que je n'avais pas besoin d'utiliser de lubrifiant. Je voyais ça comme un échec synonyme d'un manque d'excitation et cela me faisait culpabiliser», se souvient Marine Maiorano Delmas, «sexperte» féministe, autrice de Spoiler alert: vous êtes lesbienne et coautrice de Le petit manuel Sex Education. Travailler ensuite dans des sex-shops lui a permis de lever la honte et de sortir le lubrifiant du champ des interdits.

Sex-shops où, décrit-elle, «le marché des lubrifiants s'est diversifié pour se distinguer des produits traditionnellement vendus en pharmacie et propose des produits davantage orientés plaisir, mais aussi parfois plus luxueux».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Alors, raconte-t-elle, dans ces stores, «ce sont désormais des couples qui viennent acheter des produits lubrifiants. Les jeunes s'intéressent plutôt à l'aspect ludique et au prix alors que les trentenaires et quadra se préoccupent davantage de la composition et du pouvoir glissant. Il y a aussi des personnes à vulve qui viennent seules avec des préoccupations qui varient selon les âges, mais aussi pour trouver des conseils adaptés à des soucis spécifiques comme un vaginisme ou une dyspareunie [terme qui désigne les douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels, ndlr].»

«L'usage du lubrifiant est aujourd'hui encore boudé»

Malgré cette relative démocratisation –la clientèle des sex-shops est déjà plutôt sensibilisée–, l'interdit mâtiné de culpabilité et de honte reste bien prégnant chez de nombreuses personnes, comme l'explique le Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue et directeur scientifique de la clinique spécialisée Charles.co : «L'usage du lubrifiant est aujourd'hui encore boudé et ce, pour différentes raisons. D'abord, l'idée reçue selon laquelle le désir et l'excitation amènent nécessairement à lubrifier. C'est absolument faux: il est tout à fait possible d'avoir envie sans lubrifier! C'est quelque chose qui varie beaucoup selon les personnes, selon le moment de leur cycle, selon leur état de forme, selon même ce qu'elles ont mangé, bu ou fumé.»

À ces facteurs de variations et manques de lubrification ponctuels, s'ajoutent parfois des facteurs qui occasionnent des manques de lubrification plus chroniques tels que la grossesse, la ménopause, certaines traitements, certaines maladies comme le diabète ou la sclérose en plaques. «Cela a induit l'idée selon laquelle utiliser du lubrifiant servait à pallier un problème de santé ou qu'il était réservé à des personnes d'un certain âge», poursuit le sexologue. En découle parfois une forme de rejet de la part de personnes jeunes et en bonne santé, qui voient dans le «lub» quelque chose de très médical.

Enfin, le lubrifiant est encore aujourd'hui associé à des pratiques sexuelles parfois redoutées par certaines, ou en tout cas pas forcément appréciées par toutes, comme la sodomie. Pourtant, qui dit «lubrifiant» ne dit pas nécessairement «pénétration» (anale ou vaginale): ces produits peuvent être utilisés pour améliorer les caresses et la masturbation sous toutes leurs formes, usage de sextoys inclus, ou pour expérimenter des sensations différentes afin de varier les plaisirs.

Banalisation de la douleur

Le poids cumulé d'une méconnaissance de ce qu'est la lubrification vaginale et des stéréotypes relatifs à l'usage des lubrifiants n'est pas sans conséquences. «Près de la moitié des personnes à vulve disent supporter une gêne pendant les rapports sexuels et une sur six confie souffrir d'un inconfort régulier sinon chronique», rapporte Gilbert Bou Jaoudé, qui signale aussi qu'«une sur trois pense que c'est normal d'avoir mal pendant les rapports».

Ces chiffres disent la résignation, une résignation qui n'invite pas à chercher des solutions qui, hors pathologie spécifique, résident souvent dans le simple usage de lubrifiant. C'est d'autant plus vrai que comme le souligne le sexologue, «il existe encore un dogme selon lequel le sexe sans artifice serait mieux, meilleur, que si on ajoute quelque chose, il serait comme dénaturé».

Maintenant que l'on a bien acté que les lubrifiants peuvent être utilisés seul·e, à deux (ou plus), pour des rapports avec ou sans pénétration, qu'elle soit anale ou vaginale, voici quelques pistes pour choisir votre ou plutôt vos lubrifiants –«Je recommande d'en avoir de deux types afin de varier les utilisations et les effets», conseille Gilbert Bou Jaoudé.

Comment choisir ses lubrifiants?

On l'a dit, l'offre est désormais pléthorique et, on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément pour le plus grand bonheur des chattes... «Il faut choisir un produit qui respecte tant le pH que le microbiote et l'osmolarité du vagin», insiste le médecin. Ensuite, il convient de choisir le produit en fonction de ses propriétés, qui dépendent de sa composition:

Les lubrifiants à base d'eau sont ceux qui sont le plus compatibles avec la flore du vagin et son pH. Ils sont également compatibles avec les préservatifs masculins comme féminins, ainsi qu'avec les sextoys. De plus, ils s'éliminent seuls. Le seul hic: ils sèchent vite et il faut en remettre régulièrement.

Les lubrifiants à base de silicone sont souvent plus confortables et ont un meilleur pouvoir de glisse. Par contre, ils ne sont pas compatibles avec les préservatifs masculins et les sextoys, et puisqu'ils ne s'éliminent pas seuls, il faut se nettoyer après les avoir utilisés. Enfin, tous ne sont pas très respectueux de l'environnement.

Les lubrifiants à base d'huiles sont plutôt recommandés pour des usages externes et ne sont pas non plus compatibles avec les préservatifs masculins et les sextoys. À noter: certains contiennent de l'huile de coco, une huile qui a la particularité d'avoir un léger effet antiseptique et antibactérien. Une bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de mycoses à répétition, moins pour celles dont la flore vaginale pourrait être déséquilibrée.

À noter: les lubrifiants peuvent avoir un effet spermicide qu'il faut prendre en compte lorsque l'on essaie de procréer. Dans ce cas, ceux à base d'eau sont à privilégier.

Ensuite, le choix peut dépendre de principes éthiques (vegan ou pas vegan) et de préoccupations environnementales. Il dépend aussi des besoins: certains sont par exemple enrichis en acide hyaluronique pour ses vertus réparatrices et hydratantes ou en aloe vera, apaisant; d'autres sont enrichis en arômes, peuvent avoir des effets chauds/froids ou être utilisés en huile de massage.

Évidemment, plus la liste des ingrédients s'allonge, plus le risque d'allergie est important. Alors, il ne faut pas hésiter à tester avant (dans le creux du bras, ça marche aussi) afin d'éviter les mauvaises surprises pendant et après les rapports –pussy on fire, ok, mais plutôt au sens figuré.

Dans le doute, n'hésitez pas à demander conseil. Si vous êtes gêné·e de prendre des renseignements en pharmacie ou dans un sex-shop, les services clients en ligne de ces shops ou des marques de lubrifiants sont là pour vous.

Il ne vous reste plus, maintenant, qu'à intégrer l'utilisation de lubrifiants dans vos ébats et à faire de leur application une composante de vos jeux. Et si, bien sûr, la gêne persiste, n'hésitez pas à en parler à un gynécologue ou une sage-femme, car il faut le dire et le répéter: avoir mal pendant le sexe n'est pas normal et en aucun cas vous ne devez accepter de subir ne serait-ce qu'un inconfort.