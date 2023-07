Vous ressemblez à vos amis? Il y a une explication à cela

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New Zealand Herald

Nous avons tous cet ami qui est comme notre double, une meilleure amie qui nous ressemble quasiment et qui est sur la même longueur d'onde que nous, comme si nous ne formions plus qu'un avec elle ou lui, finissant les phrases l'un de l'autre ou ayant les mêmes réactions face à certaines situations.

Des chercheuses se sont intéressées au phénomène et ont trouvé une explication à celui-ci. Dans un article, The New Zealand Herald relaie une étude du Dartmouth College, dévoilant le fonctionnement de cette connexion particulière dans une relation entre deux amis –voire dans certains couples.

Le doppelbänger et l'homophilie

Nicholas Christakis, sociologue et physicien à l'Université Yale l'admet: «Nous ressemblons à nos amis sur plusieurs points: la taille, la carrure, la religion, la politique, l'ethnicité, le niveau d'éducation...» Cette ressemblance peut donc être physique mais également mentale.

Et ce n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat de l'homophilie sociale –autrement dit, le fait de tisser des liens avec des camarades, des collègues ou encore des partenaires qui partagent des points communs et centres d'intérêt avec nous. Dans le cas des relations amoureuses, cela peut aussi déboucher sur le phénomène du doppelbänger (un terme allemand qui signifie «sosie»), qui veut que notre partenaire nous ressemble ou ressemble à un membre de notre famille.

Génétique

À la suite des recherches menées par le Dartmouth College en 2018, il a été prouvé que nous étions non seulement semblables à nos amis, mais aussi que nous percevions, répondions et interprétions le monde (presque) de la même manière.

Après avoir montré des séries de vidéos –politiques, mettant en scène des animaux ou encore musicales– aux 279 participants à leur étude, Carolyn Parkinson et son équipe ont pu analyser la manière dont réagissait chaque personne. Celles «qui répondaient de la même façon avaient plus de chances d'être proches l'une de l'autre dans leur réseau social, et ces effets étaient significatifs même lorsque nous confrontions des variables démographiques comme l'âge, le genre, la nationalité ou l'ethnicité».

Mais alors, cherchons-nous consciemment des amis en miroir? «C'est vraiment très intéressant selon moi», reconnaît Nicholas Christakis, pour qui tout se trouverait dans nos gènes, et qui «suggère que la sélection naturelle a joué un rôle dans la façon dont nous créons des amitiés.»

Avoir un entourage qui nous ressemble serait alors une façon pour nous de «renforcer nos propres valeurs, opinions et intérêts», ajoute sa consœur Carolyn Parkinson. L'occasion, ainsi, de former un cocon et une sensation de bien-être avec nos amis proches. Sans doute y penserez-vous la prochaine fois que vous verrez vos amis.