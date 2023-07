Quelle est la meilleure différence d'âge dans un couple? 

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Economist

Chantonner ce même air de dessin animé, profiter d'une réduction identique sur les billets de train pour partir en vacances… Avoir un écart d'âge réduit avec son partenaire peut présenter de nombreux avantages. Cependant, l'amour a ses raisons que la raison ignore et les couples avec plusieurs années d'écart ne sont pas si rares. Socialement, l'acceptabilité s'accroît avec l'âge: s'il est mal vu de voir quelqu'un de 22 ans avec une personne de 38 ans, un couple formé par une cinquantenaire et quelqu'un de 70 ans est en revanche plus accepté.

Par ailleurs, le point de vue diffère de manière conséquente selon le genre. Christian Rudder, cofondateur du site de rencontre OKCupid, constate que les utilisatrices recherchent des hommes ayant à peu près le même âge qu'elles, tandis que les hommes, quel que soit leur âge, préfèrent les femmes d'une vingtaine d'années.

L'écart d'âge n'est pas appréhendé de la même manière. Pourquoi? The Economist a rassemblé les arguments étudiés par les économistes.

Un écart d'âge au bénéfice des hommes

Si l'on considère que les revenus augmentent avec l'âge et que les femmes ont tendance à être plus jeunes que leurs maris, on peut supposer que les revenus relatifs au moment de la naissance d'un enfant sont une incitation (ou une pression) implicite pour que les femmes abandonnent le travail. Cela dit, une étude comparant des sœurs jumelles danoises montre que les revenus des femmes ayant épousé des hommes plus âgés ne différaient, en moyenne, pas tant de ceux des femmes ayant épousé des hommes plus proches d'elles en âge.

Le faible écart est-il ensuite un critère de complicité et de durabilité du couple? En 2014, The Atlantic a affirmé qu'«une différence d'âge de cinq ans augmente de 18% la probabilité de divorce, par rapport à un couple né la même année ou à peu près». Si l'étude citée met en évidence une corrélation entre les taux de divorce et les écarts d'âge, elle n'a en revanche pas démontré le lien de cause à effet. L'incidence des séparations reviendrait plutôt au caractère des personnes qui choisissent des relations avec un grand écart d'âge. Dans une étude menée par l'Office britannique des statistiques nationales sur les taux de divorce en Angleterre et au Pays de Galles, il apparaît tout de même que les femmes qui se marient après 30 ans et qui ont plus de dix ans d'écart avec leur conjoint, sont plus susceptibles de divorcer.

Au-delà de l'égalité salariale et de la pérennité du ménage, il est un argument très pratique pour avoir un couple de la même tranche d'âge, ou bien être en couple avec quelqu'un de plus jeune: avoir une vieillesse confortable. Il semble en effet plus malin d'avoir à ses côtés quelqu'un qui puisse nous accompagner, ou nous éviter le veuvage. Seulement, une fois encore, cela dépend du genre. Une étude menée par Sven Drefahl, sociologue à l'université de Stockholm, montre que les hommes avec une conjointe plus jeune survivent plus longtemps que ceux qui ont une conjointe du même âge. La tendance n'est pas réciproque: pour les femmes, plus l'écart d'âge est important avec leur partenaire, plus leurs chances de survie sont faibles, qu'elles soient plus jeunes ou plus âgées. Dans le cas des femmes ayant un mari plus jeune, Drefahl explique qu'elles ont tendance à moins charger leur mari lorsqu'il s'agit de les soutenir. Elles bénéficient donc moins de l'énergie que pourrait procurer un conjoint plus jeune.

Les données et leur étude confirment les tendances des utilisateurs du site de rencontre OKCupid: les femmes ont un intérêt à choisir des hommes proches de leur âge, tandis que les hommes devraient rechercher des femmes plus jeunes. Mais quelle est la part d'intérêt personnel dans la formation d'un couple? De même, il y a une chose que les économistes ne sont pas encore capables de mesurer: le bonheur conjugal.