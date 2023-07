Pourquoi vous ne pouvez plus embarquer dans un avion 30 minutes avant son départ

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New Zealand Herald

Vous vous êtes déjà peut-être retrouvé à quelques minutes de la fermeture des portes de votre avion, courant dans l'aéroport et croisant les doigts pour que les hôtesses de l'air et stewards vous laissent passer une fois arrivé devant votre sas d'embarquement. Une porte impossible à franchir moins de trente minutes seulement avant le départ, même si l'avion est toujours bien au sol, juste sous vos yeux.

Si vous pensez qu'il suffit que le personnel soit conciliant pour vous ouvrir l'accès et vous laisser grimper dans l'avion, vous vous trompez. Il existe une bonne raison pour laquelle l'embarquement se termine une trentaine de minutes avant le décollage. Un pilote de ligne l'expose dans un article du New Zealand Herald.

Le poids final

Les dernières heures avant le décollage sont cruciales, notamment pour déterminer le poids final de l'avion. Un calcul nécessaire avant chaque départ, selon le pilote de ligne David Morgan, qui travaille pour la compagnie aérienne Air New Zealand: «Environ six heures avant le départ, le système et les planificateurs de charge prévoient le chargement.» Un vrai «numéro d'équilibriste» explique le pilote, qui prend en compte les bagages, les passagers et les autres cargaisons qui seront à bord de l'appareil.

En fonction du modèle de l'avion, du trajet et du nombre de passagers présents, la quantité de kérosène est ajustée. Une heure et demie avant le décollage, une première estimation du poids final est calculée. Puis, trente minutes avant le départ, le poids final est acté.

C'est ainsi que les compagnies peuvent déterminer s'il faut 21,8 tonnes de kérosène ou plutôt 22,2, par exemple. «Nous devons aller jusqu'à ce niveau de précision parce que le kérosène coûte très cher», commente David Morgan, avant de préciser que les avions peuvent dépenser jusqu'à 20% de kérosène en plus rien qu'en transportant le poids du carburant.

«C'est ce qui frustre les passagers, surtout en région, parce qu'ils peuvent encore voir l'avion, mais nous avons terminé et nous sommes donc en train de préparer la quantité de kérosène dont nous allons avoir besoin, en fonction du poids final», détaille le pilote, ajoutant enfin que l'avion fait le plein durant ce laps de temps.