Pourquoi le football féminin a-t-il toujours autant de retard sur le foot masculin?

Nous sommes passés à deux doigts de l'écran noir. À quelques semaines seulement du début de la neuvième édition de la Coupe du monde féminine de football, les cinq grands pays européens, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, n'avaient toujours aucun diffuseur pour la compétition. Conjointement organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande, le tournoi vient de débuter ce jeudi 20 juillet et aura lieu jusqu'au dimanche 20 août. Finalement, des accords ont été trouvés quasiment à la dernière minute (le mercredi 14 juin), tant à l'échelle européenne qu'en France, où le Mondial sera retransmis par France Télévisions et le groupe M6.

La négociation catastrophique et infructueuse des droits télévisés de cette Coupe du monde remonte à juillet 2022, lorsque l'appel d'offres avait été infructueux et avait laissé la FIFA (la fédération internationale) abandonnée par les principaux diffuseurs du monde entier. Ces derniers refusaient le prix exigé par l'instance internationale, fixé à 15 millions d'euros par pays, et n'avaient fait aucune proposition au-dessus de 8 millions d'euros.

Le trompe-l'œil du Mondial 2019 organisé en France

Pour l'édition précédente, en 2019, TF1 avait pourtant déboursé 19 millions d'euros pour l'intégralité des droits de la Coupe du monde féminine (et ce, dès janvier 2016, en même temps que les compétitions masculines), avant de revendre une partie en sous-licence à Canal+ en novembre 2017, pour un peu moins de 9 millions d'euros.

Mais l'événement avait lieu en France, sur le territoire national, avec une très forte attente du public et une certaine forme de curiosité patriotique, moins d'un an après le sacre des Bleus, lors de la Coupe du monde masculine en Russie en 2018. De plus, le Mondial 2019 était prévu entre le 7 juin et le 7 juillet, pile-poil après la fin de la saison footballistique, moment propice pour passer du temps devant la télévision.

Résultat: des millions de Français devant leurs écrans et un véritable succès d'audience. Chacun des cinq matchs des Bleues a attiré au minimum 9,5 millions de téléspectateurs cumulés devant TF1 et Canal+, avec des pointes à près de 12 millions contre le Brésil en huitièmes de finale et contre les États-Unis en quarts de finale. La première chaîne en a même profité pour établir cinq des six meilleures audiences de toute l'année 2019 à l'occasion du parcours des Bleues, dont un record à 10,7 millions de téléspectateurs lors de leur élimination.

À l'époque, beaucoup s'imaginaient que le foot féminin allait prendre, allait s'imposer durablement et rattraper son retard face au foot masculin. Quatre ans plus tard, on en est loin. Il faut dire que la FIFA n'a pas vraiment aidé à sa pérennisation. La compétition a été placée au plein milieu de l'été, moment où, d'après Thierry Moreau, journaliste spécialiste des médias, «tout le monde est parti en vacances. [...] Après le Tour de France [qui se déroule habituellement durant les trois premières semaines de juillet, ndlr], c'est simple, au sein des régies pub, chargées de vendre des fenêtres publicitaires, il n'y a plus personne.»

Rajoutez à cela que la compétition est organisée en Océanie, avec plus de douze heures de décalage horaire, vous vous retrouvez avec des rencontres programmées en fin de matinée ou à midi, heure européenne, dans le meilleur des cas. En conséquence, aucune chaîne de télévision n'était prête à mettre plus de 8 millions d'euros pour des matchs fixés fin juillet, début août, à 10h du matin. Presque personne ne sera devant sa télévision à ce moment-là; en tout cas, pas 9 à 12 millions de téléspectateurs comme en 2019.

Des audiences encore trop faibles

Après, vous pourrez me dire qu'une compétition comme les Jeux olympiques fonctionne très bien l'été, même placée début août. Idem côté football masculin, quand le Mondial a eu lieu en Corée du Sud et au Japon en 2002 ou aux États-Unis en 1994, et prochainement en Amérique du Nord en 2026. Ça marche très bien et aucun média ne rechigne à mettre l'argent en se disant que les contraintes géographiques ou liées au calendrier freineront.

C'est ici toute la limite du football féminin, qui éprouve encore et toujours un fort décalage et une malheureuse comparaison par rapport à sa version masculine. En Europe, son succès n'a pas pris malgré la réussite de la Coupe du monde 2019. Les audiences du championnat national de Division 1 féminine restent minimes.

«Une journée classique, sans affiche, de D1 Arkema rassemble entre 50.000 et 100.000 téléspectateurs cumulés (deux matchs sur Canal+ Sport et quatre sur Foot+). L'affiche entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais près de 500.000 abonnés en moyenne la saison dernière», indiquait Thierry Cheleman, directeur des sports de Canal+, en septembre 2019. Très loin des 4,2 millions de téléspectateurs pour un OM-PSG chez les garçons, lorsqu'il est diffusé en clair.

Et que dire de la finale de la Ligue des champions masculine en 2022 (entre le Real Madrid et Liverpool), vue par 7 millions de téléspectateurs (dont 5,9 en clair sur TF1), contre à peine 1 million pour sa version féminine, quelques semaines auparavant, malgré la présence de l'Olympique lyonnais.

Un retour en arrière: cinquante ans d'interdit

Pour expliquer ces écarts, il faut recontextualiser et rappeler les cinquante ans de discriminations subies par le football féminin. Au début du XXe siècle, la pratique du foot, qu'il soit masculin ou féminin, s'était totalement banalisée parmi les classes ouvrières et populaires, en France comme en Angleterre. L'historien Jean Williams rappelle notamment que le British Ladies' Football Club, première association de football constituée de femmes et créée au Royaume-Uni en 1895, pouvait réunir des milliers de spectateurs dans les stades. En 1917, une rencontre est organisée entre deux équipes d'usines de Preston (Lancashire, nord-ouest de l'Angleterre) devant une foule de 10.000 personnes et générant une recette de 600 livres sterling, soit beaucoup plus que la moyenne chez les hommes.

Pourtant, malgré ces succès et ces résultats, et à cause d'un soi-disant risque d'émancipation apeurant la gent masculine et des supposées conséquences négatives sur la santé, la Football Association (la fédération anglaise) décide purement et simplement d'interdire la pratique du football par les femmes, le 5 décembre 1921. «Le conseil se voit dans l'obligation de dire que le football n'est pas un jeu pour femmes et que l'on ne devrait pas l'encourager. [...] Le conseil invite les clubs membres de la Football Association à refuser l'accès de leurs terrains pour de tels matchs», se justifie-t-elle à l'époque. Toute l'Europe suivra et cet interdit restera jusqu'au début des années 1970, moment où l'UEFA (la fédération européenne) et de nombreuses fédérations nationales (dont la Fédération française de football en mars 1970), reviendront en arrière et autoriseront sa pratique.

Mais le mal est fait, les footballeuses ont subi cinquante ans de discrimination, cinquante ans d'interdit, cinquante ans de prohibition, autant de temps où leurs homologues masculins ont pu construire un inconscient collectif, une mythologie, une histoire, un héritage commun, créer des stars et construire des émotions. Des années 1970 à aujourd'hui, tout le monde se souvient des vignettes Panini à chaque Mondial masculin, des anecdotes de matchs, des rencontres folles, des retournements de situation, etc.

Choses dont dispose nettement moins le football féminin, dont la tradition et l'histoire sont récentes et les stars planétaires encore assez rares. C'est un sport relativement neuf, qui subit la comparaison avec le foot masculin, qui doit faire avec cette concurrence féroce qui grapille toutes les parts de marché disponibles. Donc comment ne pas comprendre sa faiblesse médiatique et son incapacité à générer d'avantages de rentrées financières?

Le football féminin est encore trop fragile, malgré quelques succès d'estime, encore trop immature. Au contraire, si on avait vraiment voulu le protéger et le développer, il aurait fallu faire plus, inverser l'ordre de la discrimination et passer de la négative, subie en 1920 et 1970, à la positive, et ainsi mettre le Mondial dès la fin de saison en juin, pas au milieu de l'été, dans des pays adorateurs de ce sport, comme les États-Unis, le Japon ou le Brésil, avant de viser de nouveaux marchés. Et surtout prendre son temps, sans espérer son boom économique. On ne rattrape pas cinquante ans en quelques années...