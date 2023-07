Graham Bell n'a pas réellement inventé le téléphone

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC Science Focus

Alexander Graham Bell est un ingénieur écossais. C'est à lui que l'on attribue l'invention du premier téléphone, dont il obtient le brevet le 7 mars 1876.

En réalité, il est presque impossible de déterminer avec précision qui a réellement inventé le téléphone. Pour marquer l'histoire, l'ingénieur écossais a surtout résolu les problèmes des appareils précédents, pour les rendre enfin utilisables.

Sans le travail de plusieurs autres scientifiques, cet événement n'aurait probablement pas eu lieu. D'ailleurs, en Italie, nombreux sont ceux qui affirment que c'est Antonio Meucci qui a inventé le téléphone. En Allemagne, certains insistent: c'est Johann Philipp Reis qui l'a fait. BBC Science Focus revient sur les pionniers qui ont contribué à l'innovation téléphonique.

À quelques heures et quelques sous près

Le 14 février 1876, l'Américain Elisha Gray dépose un brevet pour son «télégraphe parlant», le même jour que Bell dépose le sien. Or, c'est ce dernier qui l'obtient en premier, raconte le docteur en physique Benjamin Lathrop Brown. En effet, «les avocats de Bell avaient déposé leur demande quelques heures avant ceux de Gray». Pourtant, les deux inventions sont remarquablement similaires: elles reposent toutes deux sur un transmetteur téléphonique liquide.

En Italie, c'est à Antonio Meucci que l'on attribue l'invention du téléphone. L'inventeur commence à développer son idée dans un contexte médical en 1849. Il dépose une demande de brevet pour son «télégraphe parlant», fonctionnel, en 1871. Malheureusement, Antonio Meucci n'est pas en mesure d'honorer le paiement de son brevet. Il l'abandonne en 1874.

Bell aurait alors mené ses expériences dans le laboratoire où Meucci a entreposé son matériel. Il obtient son brevet seulement deux ans après l'abandon par l'inventeur italien. Les deux brevets ont fait l'objet d'une bataille judiciaire à partir de 1887, qui ne s'est achevée qu'avec la mort de Meucci en 1889.

C'est enfin le nom de Johann Philipp Reis qui est invoqué par les Allemands quand il s'agit de distinguer l'inventeur du téléphone. Le scientifique a mis au point son appareil en 1857, c'est-à-dire quelque temps avant le brevet de Bell, et à peu près à la même époque que les travaux de Meucci. Seulement, le système de Reis empêche toute conversation continue. Alexander Graham Bell améliore son système jusqu'à l'obtention de son brevet.

La course à l'innovation a donc été rude entre ces quatre scientifiques et leurs laboratoires. Il aura finalement fallu quatre cerveaux, de quatre nationalités différentes, pour mettre au point l'objet dont on ne se passe plus aujourd'hui.