Inceste: quand le parent qui protège son enfant n'est pas écouté

Une «incroyable imprudence», une «décision incompréhensible»… Dans les titres de presse, les adjectifs abondent pour s'indigner du drame des «mères protectrices». Elles ont porté plainte contre leur conjoint, à qui elles reprochent d'avoir agressé sexuellement leur enfant. Et contre toute attente, la justice ne les croit pas et leur retire la garde.

Ces situations ne sont pas de rares faits divers, d'après certaines associations et professionnels formés aux violences sexistes et sexuelles. Tous assurent que dans la majorité des cas, la justice tranche en défaveur des parents qui cherchent à protéger leur enfant. Selon eux, ce processus est systémique, mais encore méconnu du grand public.

Un système défavorable aux «mères protectrices»

Plusieurs mamans ont pourtant choisi de médiatiser leurs affaires pour dénoncer cette machine infernale. On peut citer l'exemple de Priscilla Majani, rendue célèbre par le hashtag de soutien #J'auraisfaitcommeelle en décembre 2022. Priscilla a été condamnée à deux ans et neuf mois de prison ferme, accusée d'avoir enlevé sa fille de 5 ans après le classement sans suite d'une plainte pour viol contre son ex-mari.

D'autres parents se regroupent dans des associations et des collectifs de protection de l'enfance pour exposer leur situation. En janvier 2023, Sihem a fondé le collectif Incesticide: elle publie régulièrement des posts sur les réseaux sociaux pour informer les internautes de l'existence de tels cas et lutter contre le déni de l'inceste. «J'ai lancé “L'appel des 500 mamans” pour faire face à l'impunité des viols incestueux des pères, explique-t-elle. C'est une pétition pour alerter le grand public et rassembler les mamans en vue d'une plainte collective au civil. Le but est de se regrouper et de montrer que ce ne sont pas des cas isolés, extraordinaires. C'est tout un système.»

Selon les militants et professionnels, le processus judiciaire est en effet toujours le même: il s'agit de «maternophobie» (la plupart des parents protecteurs étant des mères, face à des pères agresseurs). Dans ce processus, le père commence par porter plainte au civil contre la mère pour se défendre des accusations qu'elle porte contre lui. Sa défense établit un portrait délétère de la mère, usant de tous les moyens possibles. Elle devient une personne hystérique, manipulatrice, procédurière. Le psychologue judiciaire, chargé de l'expertise de l'état mental de la mère, appuie ce portrait.

Le juge des enfants demande alors aux services de protection de l'enfance de mettre en route une mesure d'action éducative en milieu ouvert, et donc d'intervenir dans le milieu familial. Bien souvent, l'enfant est placé dans une structure de l'aide sociale à l'enfance. Il peut aussi, dans certains cas, être confié à son père.

«La mère est traitée comme une criminelle, elle a des visites médiatisées avec son enfant qui sont très surveillées, déroule Illel Kieser El-Baz, psychologue et anthropologue, membre du Centre d'aide aux victimes de violences à caractère sexuel. C'est un processus réglé comme du papier à musique. Il a été mis au point dans les années 1980 par les associations pro-pères comme SOS Papa. Ces associations font du lobbying pour décrédibiliser la parole des mères et faire passer les pères pour des victimes.»

«Ils ne veulent pas croire qu'un père puisse agresser son enfant»

Les associations pro-pères mettent aussi en avant le syndrome d'aliénation parentale, qui consiste à manipuler son enfant dans le cadre d'un conflit entre les parents. Théorisé dans les années 1980 par le psychiatre américain Richard Gardner, il ne bénéficie d'aucune validation scientifique en France mais a été enseigné dans des écoles de magistrature jusqu'en 2018.

Aujourd'hui, selon le psychologue Illel Kieser El-Baz, un très grand nombre de juges estiment que la mère manipule son enfant à la suite d'un conflit avec son conjoint. Myriam Guedj, avocate au barreau de Toulouse, spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles, affirme même que dans 95% de ses dossiers, la justice ne tranche pas en faveur des parents protecteurs. «Les magistrats sont formés à préserver le lien familial et la coparentalité, c'est-à-dire le partage de responsabilités entre le père et la mère, constate l'avocate. Ils ne veulent pas croire qu'un père puisse agresser son enfant. C'est la culture du déni qui se perpétue.»

Vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, Cécile Mamelin tient à fortement nuancer le propos. Juge pour enfants pendant plusieurs années, elle préside aujourd'hui la chambre de la famille de la cour d'appel de Douai. «Il est vrai qu'à une époque, les juges cherchaient avant tout à préserver la structure familiale, concède-t-elle. Mais cette approche a énormément évolué. Au cours de ma carrière, je n'ai quasiment jamais vu de mères à qui on retirait la garde de l'enfant après des accusations de violences sexuelles contre le père. Il est rarissime pour un magistrat de transférer une garde face à de tels soupçons.»

Elle souligne également le militantisme des avocats et associations qui accompagnent les mères protectrices. «Je ne dis absolument pas que ces mères mentent, poursuit-elle. Mais il y a une certaine partialité dans le discours des avocats et associations. Les procédures de justice sont très complexes et le juge entend les deux parties, équitablement.»

La discrétion des féministes

Alors, comment évaluer l'ampleur du phénomène? Créée en 2021, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a publié un avis alarmant fin octobre 2021. Elle explique avoir reçu des centaines de témoignages de mères depuis sa création et rappelle une étude menée aux États-Unis en 2019 par la professeure de droit Joan Meier à partir de plus de 4.000 jugements concernant la résidence d'enfants de parents séparés. Lorsque des accusations de violences sexuelles sur les enfants sont portées par les mères, elles ne sont reconnues par le juge que dans 15% des cas.

La Ciivise affirme aussi que notre société a du mal à croire les mères en raison de l'omerta sur l'inceste. Chaque année, 160.000 enfants en sont victimes, selon ses chiffres. Dans les rares cas de plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, 7% aboutissent à une condamnation de l'auteur. Depuis janvier 2021 et le vaste mouvement de libération de la parole #MeTooInceste, la société française commence à prendre conscience des violences sexuelles intrafamiliales. Mais la lutte des mères protectrices pour leur enfant est encore peu connue.

Aujourd'hui, les mouvements féministes ne s'en saisissent pas assez, estime Sihem. «Les collectifs de grande envergure n'incluent pas la lutte contre la pédocriminalité dans leur combat, regrette la fondatrice d'Incesticide. Les féministes n'investissent pas le terrain, ni physiquement ni financièrement. Seules quelques militantes, comme Andréa Bescond [comédienne et danseuse, ndlr], font le lien entre les viols d'enfants et notre société patriarcale. #NousToutes a même invité une de ses membres à fonder un collectif indépendant, le Collectif enfantiste.»

Le psychologue Illel Kieser El-Baz partage ce sentiment et constate que les mouvements féministes ont d'autres priorités idéologiques. «Ils défendent avant tout le droit des femmes à la parole et l'égalité hommes-femmes, analyse-t-il. Quand ces mouvements abordent les violences dans la famille, il est question des violences conjugales et de la nécessaire protection des femmes dans le couple. Mais les violences sexuelles à l'encontre des enfants demeurent trop sous le boisseau. C'est dramatique, car cela se fait au détriment des mères, et surtout au détriment des enfants.»