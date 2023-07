Le jour où Miyazaki s'est imposé face à Weinstein avec un sabre

Temps de lecture: 4 min

Toshio Suzuki en avait besoin pour son voyage à New York et il savait où chercher: quelque part entre Shimbashi et Yurakucho. Dans ces quartiers d'affaires de l'est de Tokyo, les chemises blanches travaillent le jour et, la nuit, poussent les portes des bars étroits, karaokés ou salons de massage planqués sous les voies ferrées de la ligne de train aérienne JR Yamanote, la plus fréquentée de la ville, où une rame chasse l'autre chaque minute dans un manège qui ne tolère pas de silence. Les Japonais disent «gado shita» («sous la poutre») pour parler de ces lieux à l'ombre des rails ferroviaires surélevés, occupés après la Seconde Guerre mondiale par des mendiants en quête d'abri et aujourd'hui par mille commerces de bouche et du reste.

Monsieur Suzuki était là, sous les trains passant, dans ce monde marchand pris dans la lumière sévère des néons publicitaires, et allait à son but: la porte d'entrée d'une discrète boutique connue des gens de cinéma, dont il était. Dedans, il trouva ce qu'il était venu chercher, rapporta chez lui l'objet et le glissa dans son bagage pour New York, où l'attendaient quelques jours plus tard les équipes du studio de production américain Miramax, alors filiale de Disney, et son président fondateur, Harvey Weinstein. Arrivé à New York, dans la salle de leur réunion, Suzuki sortit l'objet, le tendit à Weinstein et lui dit, en anglais et d'une voix bien distincte: «Mononoke Hime, NO CUT!» («Pas de coupe dans Princesse Mononoké!») C'était un sabre.

Le traumatisme de «Nausicaä de la Vallée du Vent»

Toshio Suzuki est l'ami du maître japonais de l'animation Hayao Miyazaki et son producteur au sein de leur studio Ghibli, créé en 1985, aujourd'hui devenu culte. Ce jour de 1999, les deux hommes négocient à New York avec Weinstein les conditions de l'adaptation américaine de leur film Princesse Mononoké, sorti deux ans plus tôt au Japon.

Le producteur américain, chargé de le diffuser sur le marché états-unien, est alors surnommé «Harvey Scissorhands» («Harvey les mains-ciseaux») par l'industrie du cinéma, en référence à la façon dont il coupe systématiquement au montage de larges parties des films qu'il achète ou produit. Il pousse pour trancher 43 des 133 minutes du film, mais malgré sa très lourde insistance –mal vécue par Miyazaki–, Princesse Mononoké finira par sortir aux États-Unis, en octobre 1999, sans retouche. «Je l'ai battu», jubilera Miyazaki auprès du Guardian des années plus tard.

La raison d'être de cette insolente et cinématographique négociation au katana (à lame non tranchante, puisqu'il s'agissait d'une réplique faite pour le cinéma) menée face à Weinstein par le producteur de Miyazaki tient son origine dans l'immense déception vécue quinze ans plus tôt, en 1984, par le réalisateur japonais en découvrant ce que des importateurs américains avaient fait de son deuxième long-métrage, Nausicaä de la Vallée du Vent, pour sa diffusion aux États-Unis. Vingt-deux minutes coupées de la bande, une affiche caricaturale au bord du grotesque et la suppression de scènes contemplatives au profit d'un continuum de scènes de guerre avaient travesti son odyssée écologique, inspirée par la pollution au mercure de la baie de Minamata –responsable de milliers de morts au Japon dès les années 1950– en un trivial film d'aventure familial.

Miyazaki et son producteur gardèrent de cette adaptation, qu'ils qualifièrent d'«horrible», un souvenir frustré et douloureux et décidèrent, à partir de ce jour, de ne plus tolérer la moindre coupe sur leurs œuvres reproduites hors du Japon.

Hollywood remplit les vides, Miyazaki les creuse

Ces deux épisodes (l'adaptation fallacieuse de Nausicaä de la Vallée du Vent en 1984 et la négociation au sabre pour éviter le même sort à Princesse Mononoké en 1999) incarnent la tension née de la rencontre conflictuelle entre la conception hollywoodienne du film d'animation, portée dans ces années-là par Disney et Weinstein, et celle du Japonais Miyazaki. Deux visions incompatibles du cinéma, insolubles l'une dans l'autre car opposées sur tant d'aspects.

Côté Hollywood, des films courts et calibrés autour de 80 minutes, construits autour de scènes d'action visant à séduire un large public familial, où les récits et les personnages manichéens correspondent à des archétypes laissant peu de place aux nuances. Chez Miyazaki, des films beaucoup plus longs, 113 minutes en moyenne, où les personnages sont toujours davantage que de simples gentils ou méchants, où l'intrigue se déploie plus lentement, où la contemplation de la nature prend sa place et où les silences disent parfois plus que les dialogues.

De ces moments de flottement sans parole qui jalonnent ses films et qui signent leur originalité en comparaison aux productions occidentales de l'époque, Miyazaki disait en 2002 au journaliste américain Roger Ebert: «Nous avons un mot pour cela en japonais. Ça s'appelle “ma”. Le vide. C'est là intentionnellement. Si vous avez une action continue sans espace de respiration, c'est juste de l'agitation et ça vous engourdit. Mais si vous prenez un moment de pause, alors la construction de la tension devient plus intéressante.» Là où Weinstein et les grands producteurs américains voulaient remplir les vides, Miyazaki les creusait plus gros.

Mais Hollywood ne perd jamais de vue la boussole financière qui lui sert de guide. Constatant le succès d'estime puis grand public rencontré par le cinéma de Miyazaki, l'adoration de nombreux cinéphiles pour sa filmographie et le devenir commercialement porteur de la thématique écologique qui traverse l'œuvre du Japonais de 82 ans, les géants américains de l'industrie du divertissement (Disney puis aujourd'hui Max et Netflix) ont désormais, depuis le début du siècle, admis l'intérêt de diffuser tels quels ses films, en respectant leur temporalité propre et leurs mécanismes narratifs.

Kimi-tachi wa dō ikiru ka («How do you live?» en anglais), l'ultime film de Hayao Miyazaki, est sorti le 14 juillet en salles au Japon. Bientôt, il sera disponible sur les plateformes américaines partout dans le monde, sans coupe. Il dure deux heures et cinq minutes.