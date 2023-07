Ce produit est le meilleur anti-âge possible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

C'est bien connu: pour réduire les risques de cancer de la peau, la crème solaire est indispensable. Mais on oublie parfois ses atouts beauté, qui peuvent s'avérer bien plus importants qu'on ne le pense.

Même si vous ne supportez pas ce petit film gras qu'elle laisse sur la peau une fois appliquée, les dermatologues sont unanimes: vous avez tout intérêt à en porter régulièrement –quelle que soit la saison! The New York Times dresse la liste des bénéfices de cet allié beauté et santé.

Les dommages des UV

La dermatologue Fayne Frey est formelle, 80% des changements sur la peau sont causés par les rayons ultraviolets (UV) du soleil –et peuvent donc être évités. «Nous avons des études qui prouvent que mettre de la crème solaire tous les jours réduit le vieillissement de la peau», ajoute sa consœur australienne Lena Von Shuckmann.

Elle agit sur les rayonnements UVA (de grands rayons pouvant aussi traverser les vitres, et qui pénètrent plus profondément dans la peau) et les UVB (de plus petits rayons qui affectent les premières couches).

En s'exposant aux UV pendant plusieurs années, on abîme les cellules kératinocytes présentes dans l'épiderme –autrement dit, les couches superficielles de la peau. La peau devient alors rouge, rugueuse et des plaques apparaissent: «C'est à cause de mutations de l'ADN que les kératinocytes apparaissent et prolifèrent jusqu'à devenir anormales», explique la docteure Von Shuckmann. Certaines de ces imperfections peuvent être cancérigènes.

Sous les kératinocytes se trouvent les mélanocytes –les cellules qui produisent de la mélanine et sont à l'origine de la coloration de la peau–, activées par les UVA. À terme, elles peuvent faire apparaître de l'hyperpigmentation, sous la forme de taches brunes. Rien à voir cependant avec les coups de soleil causés par les UVB, qui brûlent l'épiderme.

Enfin, les UVA atteignent les dernières couches où se trouvent le collagène et l'élastine, qui gardent la peau souple et élastique. Les rayons viennent perturber la production de collagène, ce qui accélère le vieillissement de la peau. Protéger cette production est alors indispensable.

Quels sont les effets de la crème?

Elle est composée d'ingrédients chimiques et minéraux. Les premiers absorbent les rayons UV tandis que les seconds forment une barrière. Pour qu'elle soit pleinement efficace, la crème doit être appliquée toutes les deux heures, voire plus si elle est au contact de l'eau ou de la transpiration.

Elle est cependant plus efficace pour bloquer les UVB, réduisant les risques d'attraper un coup de soleil. Il faut alors favoriser un SPF 50 (ou plus). Mais, pour la docteure Von Schuckmann, le plus important est l'habitude à prendre pour que la crème soit appliquée «sur la peau chaque matin».