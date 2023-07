La première photo de Mars à la télévision n'en était pas une

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Sur un cadre sommaire et une toile constituée de ruban adhésif se déploient des touches pastel brunes et orangées. Ce n'est pas le travail d'impressionnistes, mais bien d'ingénieurs de la NASA, aujourd'hui exposé non loin de High Bay 1, la salle d'assemblage du Jet Propulsion Laboratory («laboratoire de recherche sur la propulsion par réaction», JPL) de la NASA, en Californie.

En 1965, l'image avait crevé les écrans, en se présentant non seulement comme la première photo de la planète Mars, mais aussi la première photo d'une autre planète que la Terre prise depuis l'espace.

Pourtant, il ne s'agissait pas du tout d'une photographie, rappelle CNN, mais d'une représentation en couleurs de données capturées et envoyées à la Terre par la sonde spatiale Mariner 4, le 15 juillet 1965, tandis qu'elle s'approchait au plus près de la planète rouge.

L'art au secours du bas débit

Jusqu'alors, la meilleure résolution d'image de la planète Mars était celle prise depuis un télescope terrestre, en 1956. La mission Mariner 4 devait quant à elle relever un défi de taille: prendre des images de la planète depuis l'espace. Avant elle, plusieurs vaisseaux de la NASA avaient échoué. La sonde Mariner 3, par exemple, lancée le 5 novembre 1964, a perdu toute son énergie huit heures après son décollage, car ni sa coiffe, ni ses panneaux solaires ne s'étaient déployés. La coiffe rapidement redessinée, Mariner 4 est lancée trois semaines plus tard. Ainsi, le 28 novembre, elle entreprend un voyage de 228 jours pour atteindre Mars.

Équipée d'une caméra de télévision et de six autres instruments d'étude, la sonde transporte le premier système d'imagerie numérique utilisé en dehors de la Terre. C'est une prouesse, mais le débit de sa prise d'image et de sa transmission est très lent. En l'occurrence, il faut dix heures pour relayer une seule image vers la Terre.

Pour les journalistes rassemblés pour l'occasion, c'est trop long. Afin de répondre à leur demande pressante, Richard Grumm, qui supervise les opérations du magnétophone conçu pour enregistrer les données de Mariner 4, change de stratégie.

Il se rend dans un magasin d'art local en quête de craies. Au départ, il est à la recherche de différentes nuances de gris, puisque les données ne retranscrivent que la luminosité. Seulement, le magasin ne dispose que de pastels colorés. L'ingénieur et son équipe créent alors une palette de couleurs composée de rouges, de bruns et de jaunes.

Sur une toile faite de rubans adhésifs, les ingénieurs convertissent les données numériques de Mariner 4 en chiffres qui reflètent la luminosité d'un pixel et qui, rassemblés, permettent de définir les contours de la planète. À mesure que l'équipe colorie les chiffres, la planète apparaît: le brun foncé reflète le vide de l'espace, les couleurs les plus claires représentent Mars, et l'orange les nuages de l'atmosphère martienne.

Malgré tous les efforts de l'équipe de communication du JPL, les journalistes s'emparent de l'image «colorée par les chiffres» avant la publication de la vraie photo prise par la sonde, faisant de l'œuvre d'art le premier «cliché» de Mars depuis l'espace à être diffusé à la télévision.