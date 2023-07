Les choses à savoir avant de voyager en solo

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Voyager seul peut être inquiétant, voire effrayant, pour ceux qui tentent l'expérience pour la première fois. Pourtant, de plus en plus de personnes veulent sauter le pas. Selon un sondage réalisé par le comparateur de prix Kayak, les recherches pour un trajet en avion seul ont augmenté de 36% en 2023 par rapport à 2022.

Avant de partir, bien se préparer permet d'aborder l'expérience sereinement. Vox nous donne ses conseils pour anticiper les éventuels imprévus, mais aussi quelques recommandations pour apprécier pleinement cette aventure.

Se lancer

«Le voyage en solo permet vraiment d'apprendre à se connaître soi-même», témoigne Alea Simone, «et de faire confiance à son intuition.» En 2019, la jeune femme originaire du Texas a tout plaqué pour partir à la découverte de l'Europe et de l'Asie. Pendant quatre mois, elle a visité dix-sept pays, seule. «J'étais vraiment terrifiée», se remémore-t-elle. Désormais, elle est habituée aux voyages en solo et partage ses bons plans sur les réseaux sociaux.

Avant de se lancer, il faut dénicher des conseils; les réseaux sociaux peuvent être une piste, confirme l'écrivain voyageur Bani Amor, selon qui nous pouvons y trouver des groupes et communautés à l'endroit où nous allons –des passionnés de yoga, des membres de la communauté queer, d'autres voyageurs solos. «Vous devez être ouvert d'esprit et être prêt à dire oui à certaines choses», indique aussi Alea Simone.

Pour faciliter le contact avec de nouvelles personnes, la Texane a ses préférences concernant le logement: «Je recommande toujours aux personnes qui n'ont jamais voyagé seules de choisir une auberge de jeunesse, parce qu'elles sont créées pour les voyageurs solos.»

La sécurité avant tout

L'une des préoccupations principales lorsque l'on voyage seul reste la sécurité. Prévoyez donc des cadenas pour vos bagages et faites attention à l'endroit où vous placez votre argent et vos papiers importants. Prendre une assurance voyage permet par ailleurs de partir l'esprit plus tranquille –pour couvrir les frais médicaux si vous tombez malade, vos bagages s'ils sont perdus, mais aussi vos correspondances manquées.

Partagez votre position en temps réel à vos proches et vos amis via une application comme Messenger ou Google Maps. Pour d'éventuelles rencontres avec des inconnus sur place, choisissez un lieu public (musée, café, parc...).

Enfin, avant de réserver votre logement, vérifiez son emplacement sur Google Maps afin de vous assurer qu'il ne se situe pas dans un quartier peu recommandé. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en auberge de jeunesse, l'hôtel permet d'assurer la sécurité de vos affaires et d'obtenir des conseils de la part des employés sur les lieux à visiter, où manger, etc. Il ne vous reste plus qu'à trouver votre prochaine destination.