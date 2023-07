«Jojo»: au-delà d'Emmanuel Macron, un problème bien français

Temps de lecture: 3 min

Avant que les émeutes ne secouent notre pays, la presse se faisait l'écho de l'usage par le président Macron du terme «Jojo» pour désigner, en substance, le «Français moyen».

Depuis 200 ans, la France voit sa passion pour l'égalité cohabiter avec une véritable aristocratie d'État dont elle a le sentiment que, le pouvoir politique s'effilochant, elle s'est transformée en caste.

L'été n'étant pas fini, on va encore entendre parler de «Jojo», des Bidochon, des Groseille ou des beaufs, qu'on se rassure.

Amiens ou la tentation de séparatisme élitaire

Si la dépréciation du peuple n'est pas neuve, il faut préciser le contexte de la relation entretenue par Emmanuel Macron avec la masse de la France populaire. Il est vrai que le président de la République vient d'Amiens, ville inégalitaire s'il en est et où, faut-il le rappeler, a été tournée l'émission «La Rue des allocs», diffusée en 2016 sur M6.

Depuis bientôt quarante ans, grâce au talent d'Étienne Chatiliez, l'imaginaire française départage les Le Quesnois et les Groseille, les deux familles de La Vie est un long fleuve tranquille, dans lequel Momo (le personnage incarné par le jeune Benoît Magimel, né Le Quesnoy et élevé chez les Groseille) déclare à un Ahmed plus que narquois (l'épicier du quartier Moulin de la Vierge dont il est issu) qu'il part avec sa «vraie» famille en vacances au Touquet. Mais cet univers fait de rapports de classes exacerbés, de misère sociale et de bourgeoisie claquemurée concerne-t-il le seul président de la République?

Emmanuel Macron, comme son opposant de La France insoumise François Ruffin, sont issus du lycée La Providence à Amiens. On pourrait penser que le rapport fait de condescendance et de paternalisme n'est le fruit que du premier. Or, il faut voir et revoir Merci Patron!. Ce n'est ni la qualité du documentaire ni certaines méthodes (caméra cachée) dont use Ruffin qui est en cause: c'est la façon dont il s'adresse à la famille Klur.

L'ensemble de son expression, les mots, la manière de se positionner physiquement peut sembler gênante, très gênante. François Ruffin objectera qu'il a gagné ce combat et aura sans doute raison. Mais c'est Ruffin qui porte le slogan «C'est nous qu'on va gagner», omettant de voir que le premier parti chez les ouvriers est celui qui a été fondé par le dernier tribun pratiquant en tribune l'imparfait du subjonctif. «Retourner le stigmate», comme on dit dans le jargon sociologique, impliquait-il de se faire braillards et débraillés?

La «France popu» existe dans son immense variété

Entre Dupont Lajoie d'Yves Boisset et les ouvrages de Jean-Claude Michéa, l'éventail des conceptions et la variété de réception de ces œuvres est immensément vaste. C'est un débat gênant pour le pays: alors qu'on avait invisibilisé le peuple, chacun a la tentation de l'exhiber déguisé selon ses goûts propres.

Clopes, diesel, barbecue seraient ainsi les attributs du «vrai» peuple que certains polémistes portent aux nues. À l'inverse, ce peuple à bob Cochonou des bords du Tour de France, censé saliver devant Miss France comme hier devant la playmate des émissions de Collaro, confine au répugnant. Mais toutes ces généralités, ces essentialisations concurrentes, ces caricatures sont toujours le fait… des élites!

N'est-ce pas un travers essentiel du débat politique et médiatique français que celui de la définition de l'autre ou de l'auto-définition? Désigner «les beaufs», désigner «les bobos», passer un temps infini à se définir soi-même dans le discours politique, dépenser une énergie folle à imposer ces qualificatifs relatifs à ses adversaires plutôt que de construire son discours en unifiant des demandes matérielles ou post-matérialistes... Polémiquer plutôt que débattre, c'est la marque du temps présent, anti-politique par excellence et délabrant le débat public.

Admirable ou haïssable, «le» peuple aura été d'abord invisibilisé politiquement pendant plusieurs décennies, avant de devenir l'objet d'investissements militants et de polémiques soutenues. La tentation de plusieurs décennies est de définir un peuple essentialisé: soit pour s'en démarquer, soit pour feindre de s'identifier à lui. Peut-être que si Jean-Louis Borloo, avocat d'affaires et ami des stars, a si bien réussi à Valenciennes, c'est parce qu'il ne s'est pas embarqué dans la définition du «vrai» Valenciennois et que nonobstant ce fait, il est considéré comme ayant un très bon bilan à Valenciennes.

Fantasmes, mépris, idéalisations diverses aboutissent à disqualifier le civisme de la masse des Français. Une nation aussi diverse que la nôtre (le fameux «archipel» ne datant pas de ces deux ou trois dernières décennies) doit impérativement avoir des élites politiques et médiatiques qui passent leur temps à autre chose qu'à ce genre de simagrées polémiques. La priorité du débat public devrait être enfin d'analyser le contexte mondial et de tracer un chemin étroit pour les décennies à venir. Pendant ce temps, on débat barbecue et habitudes de vie supposées du peuple.