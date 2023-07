«Les Ombres persanes», «De nos jours...», «Navigators»: du bonheur de voir double

Temps de lecture: 9 min

Les sorties cinéma de ce mercredi 19 juillet sont dominées par deux propositions hollywoodiennes très spectaculaires, Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig, sur lesquelles on reviendra. Mais pour que cette paire d'impétrants blockbusters n'occulte pas la totalité du paysage, il convient de porter aussi attention à trois autres nouveautés.

Elles ont la curieuse particularité d'être toutes les trois conçues sur la base d'un dédoublement, avec des effets aussi féconds que différents. Mais elles ont au moins ce point commun d'y trouver une énergie poétique, une puissance de trouble qui mérite notre attention et distille de singuliers plaisirs.

«Les Ombres persanes» de Mani Haghihi

Le cinéaste iranien Mani Haghighi est un adepte des coups de force scénaristiques qui lancent des fictions aux développements inattendus et riches de suggestion.

C'était le cas du grand rocher qui bloquait une route de montagne dans Men at Work (2006), de la décision inexpliquée d'un couple de distribuer des liasses de billets dans une région déshéritée dans Modest Reception (2012), du dragon supposé assoupi au fond d'une vallée où s'est réfugié un dissident dans Valley of Stars (2016), ou encore du tueur en série de réalisateurs dans Pig (2018).

Il faudra quelques séquences pour comprendre, comme le font peu à peu les personnages, la situation très originale cette fois mobilisée. Original, le motif du double? Les fictions, livres ou films en connaissent de multiples exemples. Mais, sauf erreur, il est sans exemple que les deux membres d'un couple se trouvent rencontrer un autre couple composé de leurs exacts sosies.

Les individus A1 et B1 (la femme et l'homme du couple 1, Farzaneh et Jalal) croiseront, d'abord sans comprendre, les individus A2 et B2, Bila et Mohsen. Séparément, selon plusieurs des possibles configurations: A1 voit B2, A2 rencontre B1, B1 et B2 se font face, B1 fait croire à A2 qu'elle est B2, etc.

Cette situation fantastique est filmée avec aplomb comme étant réaliste. Elle se déploie au sein d'une fiction dont les codes semblent ceux d'un certain cinéma iranien psycho-moraliste qui doit presque tout à son scénario, exemplairement celui d'Asghar Farhadi, qui, depuis l'Oscar d'Une Séparation, compte beaucoup d'épigones dans son pays.

Farzaneh ou Bila, Jalal ou Mohsen, mais assurément Taraneh Alidoosti et Navid Mohammadzadeh. | Diaphana / Films Boutique

Mais semblable dispositif, qui décale les codes du drame sociétal à propos de deux couples par ailleurs différents quant à leur situation familiale (l'un a un enfant, l'autre ne peut pas en avoir), matérielle et affective, vaut mieux qu'un commentaire ironique des codes de ce genre –de la part d'un cinéaste qui a aussi été le scénariste d'Asghar Farhadi à ses débuts.

Une actrice, un acteur et les sortilèges de l'artifice

Cela se joue presqu'entièrement grâce au parti pris de ne pas fournir d'indices visibles permettant au spectateur de différencier des personnages physiquement identiques. Dès lors, s'éveille une forme d'attention et de trouble, alimenté par la très remarquable contribution des deux interprètes, Taraneh Alidoosti et Navid Mohammadzadeh.

Il et elle sont d'ailleurs deux des principales figures d'une nouvelle génération de comédiens du cinéma iranien. Ils figuraient déjà dans Leila et ses frères de Saed Roustaee, un des événements du Festival de Cannes 2022 –Taraneh Alidoosti ayant aussi été en pointe au cours du mouvement «Femme, vie, liberté» qui s'est déroulé en Iran durant l'automne 2022.

Grâce à leur interprétation, Les Ombres persanes devient ainsi une méditation sur le jeu d'acteur et d'actrice, par quoi passe ou ne passe pas la singularité des personnages, au-delà des habituels et conventionnels signes de reconnaissances corporels, vestimentaires, mais aussi psychologiques ou comportementaux.

Cette approche, qui conservera sa part de mystère, s'associe à celle sur le couple, ou plus généralement sur ce qui rend possible ou pas que deux humains s'apparient. Les clivages genrés, dans leurs formes propres à la société iranienne, comme de manière plus générale, y prennent un relief singulier.

Sous un déluge permanent, les situations quotidiennes comme les crises extrêmes prennent une dimension mythologique. | Diaphana / Films Boutique

Et c'est du cœur même de ce trouble savamment entretenu, alors que se multiplient péripéties et coups de théâtre, que peut naître une émotion à la fois très simple et très intense, à propos de ce que vont éprouver l'un pour l'autre la femme du couple 1 et l'homme du couple 2.

Cela pourrait être complètement artificiel. En fait, c'est complètement artificiel quant aux moyens narratifs mobilisés, et pourtant, sous la pluie battante qui noie constamment ce film dont la plupart des scènes ont lieu dans la pénombre, c'est une lumière simple et vive qui s'allume, et continue de briller.

Les Ombres persanes de Mani Haghighi avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh Séances Durée: 1h47 Sortie le 19 juillet 2023

«De nos jours...» de Hong Sang-soo

Dans une succession de chroniques attentives, à la fois tendres, lucides et parfois cruelles, sur ce qui se joue dans le quotidien des gestes, des mots et des silences entre les humains, Hong Sang-soo n'a jamais cessé d'explorer simultanément les possibilités formelles de la narration cinématographique.

Depuis son premier film il y a près de trente ans, Le Jour où le cochon est tombé dans le puits (1996), qui entrelaçait quatre histoires chacune centrée sur un personnage, ses vingt-sept longs métrages sont tous également des expériences narratives.

Avec le dernier en date, il met en place un dispositif particulier, composé de deux récits distincts, mais possédant de multiples caractéristiques communes, et dont les scènes alternent.

Il y aura donc l'appartement de la jeune femme qui accueille sa cousine actrice, revenue de l'étranger où elle est partie étudier l'architecture, et dans lequel débarque une apprentie comédienne. Et il y aura l'appartement d'un poète vieillissant, à qui une étudiante qui est aussi sa nièce consacre un documentaire, et chez qui débarque un apprenti comédien venu prendre auprès de lui quelques leçons de sagesse.

D'un lieu à l'autre, d'un trio à l'autre, des situations similaires vont se succéder, déployant une très subtile irisation de variations, qui relèvent parfois du pur jeu et parfois de notations sensibles et émouvantes.

La maîtresse des lieux, et du chat Nous, entourée de la jeune apprentie actrice et de sa cousine devenue architecte, triangle aux sommets instables et inégaux (Park Mi-so, Song Seon-mi, Kim Min-hee). | Capricci Films

Un suspense traverse chaque situation, ici avec la disparition du chat dans la première et là la capacité ou pas du poète à résister à la tentation de boire et fumer, ce que lui interdit son état de santé. Il y aura ici et là une guitare, des nouilles pimentées, des questions sur le sens de la vie, et de multiples jeux de séduction, de domination feutrée, de dépendance revendiquée, d'actes d'indépendance ou de remise en question.

Recadrages, croquettes et jeux de main

Le cinéaste sud-coréen est célèbre entre autres pour son usage très personnel des zooms, qui opèrent cette fois à nouveau de manière ludique et significative. Mais c'est tout le film qui est construit sur de constants recadrages, le plus souvent effectués par un(e) des protagonistes vis-à-vis des autres.

La présence à l'écran d'une caméra, utilisée par la nièce apprentie documentariste, cligne de l'œil vers cette fonction de celles et ceux qui apparaissent redéfinir les distances et les niveaux.

Qui n'a jamais vu de film de Hong Sang-soo sera sans doute dérouté par De nos jours... Mais celles et ceux qui accompagnent sa passionnante trajectoire, de plus en plus nourrie et habitée notamment par ces figures devenues familières que sont l'actrice Kim Min-hee et l'acteur Ki Joo-bong, y trouveront une version particulièrement délicate de cette sorte d'enquête sans fin que mène depuis près de trois décennies l'auteur de Turning Gate et Hotel by the River.

Au jeu du pierre-feuille-ciseaux, de multiples relations sous couvert ludique circulent entre le poète (Ki Joo-bong), la jeune documentariste (Kim Seung-yun) et l'apprenti acteur en quêtes de grandes vérités (Ha Seong-guk). | Capricci Films

Chacun des deux récits qui composent le film auraient pu donner lieu à un film de Hong Sang-soo. Leur entrelacement a des effets proches de ceux de la vision stéréoscopique.

En effet, il met en relief les aspérités, les micro-lâchetés, les très fragiles affects, les effets des habitudes de pensée et des formules toutes faites, tout en laissant place, y compris à travers des répétitions vertigineuses (les croquettes pour le chat, le jeu du pierre-feuille-ciseaux) à ce qui peut apparaître d'impondérable, et peut-être d'essentiel, de vital, dans les actes de chaque jour.

De nos jours... de Hong sang-soo avec Ki Joo-bong, Kim Min-hee, Song Seon-mi, Park Mi-so, Kim Seung-yun, Ha Seong-guk Séances Durée: 1h24 Sortie le 19 juillet 2023

«Navigators» de Noah Teichner

Si, de manière complètement différente, les effets d'étrangeté dus à un redoublement sont le fait du réalisateur dans les deux précédents films, cette fois, c'est la réalité qui s'en est mêlée, avec un sens singulier de l'ironie.

Mais il revient à Noah Teichner, à la fois cinéaste et historien, d'avoir exploré les échos qu'éveille ce qui n'était à l'origine qu'une curieuse coïncidence. Elle concerne les deux usages successifs qui furent faits, à cinq ans d'écart, d'un vieux paquebot proche de la mise à la ferraille, le Buford.

En 1919, celui-ci servi pour la déportation manu militari de 249 activistes révolutionnaires américains par le gouvernement des États-Unis. En 1924, c'est le même rafiot qui servit de décors, ou plutôt devint le troisième personnage de La Croisière du Navigator, de et avec Buster Keaton.

Le cinéma est, entre autres mais de façon décisive, art du montage. Et le montage, c'est ce qui nait du rapprochement de deux éléments pour en produire un troisième –une image mentale née de deux images visuelles, une émotion ou une idée résultant de ce rapprochement. Surtout s'il n'allait pas de soi.

Voilà à quoi travaille avec art, avec humour et avec érudition Noah Teichner, en agençant documents d'époque, archives et extraits. Mobilisant les textes des passagers malgré eux du Buford, dont les deux leaders de l'anarcho-syndicalisme alors très vivant, Emma Goldman et Alexandre Berkman, il les fait dialoguer et contraster avec les articles de journaux, les chansons populaires et les documents liés à la production du film de Buster Keaton.

À gauche, un extrait du journal d'Emma Goldman à bord du Buford. À droite, l'actrice Kathryn McGuire dans La Croisière du Navigator. | Capture d'écran Perspective Films via Vimeo

Verbe libertaire et contre-chant poétique

À partir d'éléments disjoints, le film rappelle et rend sensible l'extrême violence de la répression du mouvement ouvrier en Amérique, le délire paranoïaque qu'on appellera ensuite la Red Scare («Peur des rouges»), la générosité inventive des engagements de celles et ceux qu'on expédie alors de force vers la Russie et la toute récente République des soviets (qu'ils voudront bientôt fuir).

L'évocation de cet épisode de l'histoire politique est bien au centre du documentaire, faisant écho à l'admirable texte libertaire et féministe qu'est Vivre ma vie, l'autobiographie d'Emma Goldman.

Les images et les textes concernant le film de Buster Keaton interviennent de multiples manières, comme un contre-chant à l'aventure fatale de ceux qui, alors, portèrent un projet démocratique et révolutionnaire en Amérique.

Contre-chant poétique, rêveur, décalé à de multiples titres, inconscient du trait d'union matériel qu'est le grand navire, le Navigator de Buster Keaton vogue aussi sur des eaux communes à celles traversées par les proscrits du Buford.

Témoignage des mauvais traitements à bord du Buford («nous sommes tous trempés»). Buster Keaton dans une séquence de son film. | Capture d'écran Perspective Films via Vimeo

On sait combien le cinéma burlesque muet fut, à sa manière, une réponse à l'essor foudroyant du capitalisme, des technologies et de l'urbanisme que connut la société nord-américaine au tournant du siècle.

Sans prêter à ces films dans leur ensemble, ni à ceux de Buster Keaton en particulier, un «message» qu'ils ne se soucièrent jamais de transmettre (sauf, à sa façon, Charlie Chaplin), un heureux travail de cinéma permet d'en faire percevoir intuitivement les assonances, et les formes de résistance que ces mutations violentes suscitèrent.

Poétique et politique, politique parce que poétique, la composition autour de la double vie du Buford grâce aux moyens du cinéma joue de ces échos, pour les laisser résonner chez chacun(e) comme il ou elle saura et voudra les accueillir.

Navigators de Noah Teichner Séances Durée: 1h25 Sortie le 19 juillet 2023