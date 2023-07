Les dinosaures étaient-ils de bons parents?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

La parentalité n'a jamais été chose facile. Veiller au bon développement de sa progéniture, à son épanouissement, à sa sécurité, nécessite de déployer un ensemble assez ahurissant de stratégies et de compétences. C'est d'ailleurs loin de n'être vrai que chez les humains: même si les problématiques et les enjeux n'ont globalement rien à voir, les animaux aussi ont fort à faire pour prendre soin de leur marmaille.

Du côté de Discover Magazine, on apprend que chez les dinosaures également, il n'était pas simple d'être un bon père ou une bonne mère –et on comprend très rapidement que, comme chez les humains, certains parents étaient très présents tandis que d'autres se montraient carrément négligents.

C'est grâce à l'étude d'œufs fossilisés, de restes de nids et d'empreintes solidifiées que les paléontologues ont pu en apprendre davantage sur le rapport des dinosaures à la parentalité. Mais c'est avant tout grâce aux travaux sur certains animaux contemporains des dinosaures –les oiseaux et les crocodiles– qu'il leur a été possible d'échafauder hypothèses et théories.

Protecteurs

L'un des exemples de parentalité attentive est celui des oviraptors (littéralement «voleur d'œufs» en latin), qui veillaient sur leurs nids avec une attention absolue, possiblement parce qu'eux-mêmes craignaient les autres voleurs d'œufs.

Selon Paul Barrett, paléontologue exerçant au Musée d'histoire naturelle de Londres, les oviraptors «s'installent dans les nids à la manière d'oiseaux, leur corps positionné au centre du nid, et les bras tendus au-dessus des œufs pour les protéger». «Ils étaient indubitablement obsédés par leurs œufs», confirme Darla Zelenitsky, paléontologue de l'université de Calgary.

Dans les années 1970, un paléontologue du nom de Jack Horner a découvert ce qu'il a nommé «Egg Mountain» («la montagne d'œuf») dans l'État américain du Montana: il s'agit d'un gigantesque nid fossilisé ayant accueilli des centaines de spécimens de maiasauras il y a plus de 80 millions d'années. Il en a tiré la preuve que ces «dinosaures à bec de canard» ne se contentaient pas de surveiller leurs œufs, mais qu'ils veillaient également sur les petits une fois nés.

Grâce à certaines traces de végétaux, Horner a compris que les maiasauras nourrissaient leurs bébés directement dans le nid, celui-ci étant utilisé au long cours. Des traces de jeunes dinosaures de différentes tailles ont en effet été retrouvées au sein d'un même nid, ce qui indique que les parents tentaient de prendre soin de tous leurs enfants, les nouveau-nés comme leurs aînés, aussi longtemps que possible. D'autres espèces, comme le psittacosaurus («lézard perroquet») et le massospondylus (dinosaure herbivore à long cou) semblent avoir eu recours à des pratiques similaires.

Tout porte en revanche à croire que par la suite, les noyaux familiaux éclataient le plus souvent, et que les dinosaures se déplaçaient alors par groupes d'âges, sans être chapeautés par leurs parents. «Je pense que les soins parentaux prodigués par la plupart des dinosaures n'allaient pas au-delà de six, sept, huit ou neuf mois», explique David Varricchio, un paléontologue de l'université du Montana. «Les preuves montrent que les dinosaures étaient de bons parents, mais je pense qu'il n'y avait pas de groupes familiaux.»