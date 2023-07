Sur les applis de rencontre, dire qu'on va en thérapie, c'est sexy

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Une tendance chasse l'autre. Ces dernières années, sur les applis de rencontre, les hommes auto-estampillés «féministes» s'étaient multipliés, et l'on aurait pu naïvement croire qu'une prise de conscience globale avait eu lieu. En réalité, il s'agissait principalement de se donner le beau rôle et d'inspirer confiance à des femmes qui, dans la majeure partie des cas, réalisaient bien vite qu'il ne s'agissait que d'une stratégie d'approche.

Cette fois, explique la journaliste Emily McCombs du HuffPost, ces messieurs vont plus loin. Après avoir passé un certain temps loin de ces applis qui lui donnent régulièrement des boutons, la jeune femme a récemment réalisé qu'une nouvelle caractéristique réunissait de très nombreux profils masculins: ils indiquent suivre une thérapie et prendre soin de leur santé mentale.

Menant son enquête, elle a pu échanger avec Michael Kaye, à la tête du pôle communication de OkCupid, qui lui a confirmé la montée en puissance de ce phénomène: «L'une des plus grosses tendances en matière de dating est l'augmentation des conversations et de la transparence autour de la santé mentale et de la thérapie.»

Michael Kaye fournit un chiffre édifiant pour illustrer le propos: «Cette année, les mentions “santé mentale” et “thérapie” ont grimpé de 21% entre février et juillet.» Une statistique à comparer avec la maigre augmentation (4%) de ces mêmes occurrences entre août 2021 et août 2022. La tendance actuelle est totalement inédite.

Possible cheval de Troie

Sur le papier, le fait que le sujet soit de moins en moins tabou semble être une nouvelle réjouissante, tout comme cette progression impressionnante du nombre d'hommes voyant un·e psy et étant prêts à l'assumer publiquement. Sauf qu'il y a un tri important à faire entre les démarches sincères et les actes de pure stratégie, destinés à hameçonner autant de femmes que possible.

Michael Kaye fournit un autre chiffre ô combien parlant: «À la question “Comment vous sentez-vous à l'idée de parler de santé mentale avec votre partenaire?”, posée sur notre appli, 72% ont répondu que c'était important et qu'ils y étaient prêts.» Les hommes qui ont choisi cette réponse «ont réalisé 494% de matches en plus, et reçu 74% de likes en plus, par rapport aux hommes ayant répondu “Ce n'est pas important et je ne le ferai pas.”»

Aller en thérapie, c'est sexy, et les hommes en ont désormais bien trop conscience. La journaliste encourage les personnes utilisant les applis –en premier lieu les femmes, les principaux sites de rencontre étant majoritairement hétéros– à ajouter ce point de vigilance à une liste déjà longue. L'homme dont le profil vous plaît indique qu'il suit une thérapie? C'est peut-être la réalité. Ou c'est peut-être un cheval de Troie supplémentaire, l'argument massue destiné à avoir accès à vous.

Comme pour l'utilisation du féminisme en tant qu'argument de vente sur les applis de rencontre, il faut donc séparer le bon grain de l'ivraie, non seulement en inspectant le reste du profil, mais aussi en ayant –à distance ou en face à face– un échange autour du sujet. L'homme suit-il vraiment une thérapie? Le fait-il de façon continue et en s'y engageant, ou a-t-il vu un·e spécialiste une fois dans sa vie? Semble-t-il avoir eu des relations saines auparavant? Les indices à récolter sont nombreux.