L'aspartame n'est dangereux qu'au-delà de 5 litres de soda par jour

Parce que le sensationnalisme a souvent tendance à payer, on a récemment pu lire çà et là que l'aspartame, le plus connu des édulcorants artificiels, pouvait provoquer des cancers. La réalité est moins grossière que cela, et c'est le New York Times qui remet le mieux les pendules à l'heure. En fait, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a simplement indiqué que la substance était «possiblement cancérogène», la présence de l'adverbe étant absolument essentielle.

Jeudi 13 juillet, ce sont en fait deux agences indépendantes de l'OMS qui ont chacune remis leur rapport respectif sur le sujet: d'une part l'Agence internationale de recherche sur le cancer (IARC), qui est à l'origine de l'expression «possiblement cancérogène», et d'autre part le Comité d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA), qui affirme de son côté qu'il n'existe pas de lien convaincant entre consommation d'aspartame et cancer.

En fait, et c'est ainsi que l'OMS résume les choses, rien ne dit à l'heure actuelle que des quantités raisonnables d'aspartame puissent favoriser l'apparition d'un cancer chez l'être humain, mais d'autres études seront nécessaires pour le confirmer ou l'infirmer. C'est ce que signifie «possiblement cancérogène»: puisqu'il existe encore une probabilité qu'aspartame et cancer soient liés, la prudence est encore de mise et d'autres travaux restent donc à mener.

De la marge

L'OMS encourage seulement à une consommation raisonnable. «Nous conseillons juste un peu de modération», résume le Dr Francesco Branca, qui dirige le département consacré à la nutrition et à la sécurité alimentaire au sein de l'agence internationale. Cette dernière préconise de ne pas dépasser les 40 milligrammes d'aspartame par kilogramme et par jour: par exemple, pour une personne pesant 75 kg, cela représente 3 grammes quotidiens.

Sachant qu'un litre de soda light à l'aspartame contient au maximum 600 milligrammes d'aspartame, il faudrait techniquement en consommer 5 litres par jour pour atteindre le palier à ne pas dépasser –soit une quinzaine de canettes de 33 centilitres.

Du côté de la Food and Drug Administration (FDA), institution américaine très sérieuse chargée de surveiller et réguler les questions d'alimentation et de médication, on évoque même une limite de 50 milligrammes d'aspartame par kilogramme et par jour, soit un palier 25% plus élevé que celui dicté par l'OMS. Cela représente 6,25 litres, soit près de dix-neuf canettes.

Or, sauf peut-être quelques vrais accros au soda –dont l'aspartame est sans doute loin d'être le seul problème–, personne n'ingurgite des quantités aussi démesurées. À moins de boire aussi des tas de cafés saturés en sucrettes (qui en contiennent chacune environ 8 milligrammes), on a réellement de quoi voir venir.