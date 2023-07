Dans une grotte de Jérusalem, la découverte d'un «portail menant vers l'enfer»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Cela ressemble au synopsis de centaines de bon nombre de films d'aventure ou d'horreur: Vice nous raconte que dans une grotte située non loin de Jérusalem, des archéologues locaux ont trouvé ce qu'ils décrivent comme «un accès possible vers l'enfer».

Au cœur des collines de Jérusalem se trouve la grotte de Te'omim, site de recueillement païen vieux de deux millénaires. À la fois source de légendes et théâtre de faits historiques avérés, elle est très prisée des visiteurs, qui apprécient ses cavernes, sa source naturelle et son histoire –elle servit notamment de cachette aux rebelles juifs durant la révolte de Bar Kokhba, au IIe siècle de notre ère.

Depuis 2009, l'université hébraïque de Jérusalem et de l'université Bar-Ilan de Tel Aviv y mènent des fouilles conjointes. Les équipes ont déjà mis la main sur 120 lampes à huile intactes, mais aussi des armes, des pièces de monnaie, des vases, et trois crânes humains. La disposition très précise des lampes et des crânes indique que tout avait été mis en place dans un but rituel.

Dans une étude publiée début juillet par la Harvard Theological Review, les archéologues Eitan Klein et Boaz Zissu «affirment avec la prudence nécessaire que des cérémonies de nécromancie ont eu lieu dans la grotte de Te'omim lors de l'Antiquité tardive, et que cette grotte a servi de temple (nekyomanteion) dans cet objectif».

Nécromancie

Le rapport indique également que «la plupart des objets retrouvés dans certaines crevasses quasi inaccessibles de la grotte de Te'omim, ce qui inclut les lampes à huile, les coupes et vases en céramique et en verre, la tête de hache et les poignards, étaient utilisés d'une façon ou d'une autre pour pratiquer la sorcellerie et la magie dans des grottes considérées comme de possibles portails vers l'enfer. Leur but était de prédire le futur et d'évoquer les esprits des morts.» Soit tout le principe de la nécromancie.

Le nombre important de lampes retrouvées, quarante fois supérieur à celui des crânes, a permis à l'équipe d'archéologues d'échafauder une théorie: «Nous faisons l'hypothèse que les cérémonies de culte consistaient à déposer des lampes pour les forces chthoniennes [liées à l'enfer, ndlr], et que cela faisait partie de rituels menés dans la grotte pour ressusciter les morts et prédire l'avenir.»

Le groupe de recherche indique aussi avoir mis la main sur un puits profond, mais aussi sur une source qui a creusé peu à peu un bassin taillé dans la pierre. Un puits et un espace aquatique souterrain: deux éléments qui, selon les croyances de l'époque, faisaient office d'accès vers l'enfer.

«Les découvertes et leur contexte archéologique spécifique nous fournissent une meilleure compréhension des rites de divination qui étaient probablement pratiqués dans la grotte, et mettent en lumière de façon tangible les sorts retrouvés sur les papyrus grecs et égyptiens de l'époque», concluent les chercheurs israéliens.