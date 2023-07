Une loutre de mer attaque les surfeurs et leur vole leurs planches

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Non loin des rivages rocheux de Santa Cruz, en Californie, une loutre de mer se livre depuis le début de l'été à des activités qu'elle répète de façon systématique, raconte NPR. Ciblant des surfeurs, elle s'en prend à eux d'une façon décrite comme agressive, et leur vole leur planche avant de s'installer dessus ou de la grignoter.

Il arrive aussi à cette femelle âgée de 5 ans d'attaquer des kayakistes, l'endroit étant l'un des lieux de prédilection pour bon nombre de spécialistes des sports aquatiques. Sur les réseaux sociaux, les vidéos dans lesquelles elle parvient à bouter un surfeur hors de sa planche et à grimper dessus font un tabac. Mais au-delà de l'aspect insolite de ces scènes, Santa Cruz fait face à un véritable problème de sécurité.

Dans un communiqué, le département américain de la pêche et de la vie sauvage (USFWS) insiste sur «le caractère hautement inhabituel de cette loutre» et enjoint «les kayakistes, les surfeurs et toute autre personne évoluant dans cette zone à ne pas approcher la loutre ou à alimenter des interactions avec elle». Car si aucun humain n'a pour l'instant été blessé, l'animal semble déterminé à mener à bien chacune de ses entreprises. Coûte que coûte.

Selon le photographe Mark Woodward, natif de la ville californienne, ce profil est tout à fait inédit. Le sexagénaire se targue d'avoir photographié des centaines de loutres dans sa carrière, mais il assure n'avoir jamais vu cela. En moins d'une semaine, il a pu observer trois attaques de surfeurs par ce même animal. «C'était assez ahurissant.»

Trop attirée par les humains

L'USFWS, qui confirme le caractère «préoccupant et inhabituel» de la chose, attribue ce comportement à des poussées hormonales survenues chez cette loutre, ou au fait qu'elle ait été trop nourrie par les humains. Elle envisage de faire capturer l'animal pour éviter qu'un drame finisse par survenir. L'aquarium de la baie de Monterey, situé à moins d'une heure de route de Santa Cruz, propose de l'accueillir.

Née en captivité, cette loutre n°841 (c'est son petit nom) avait été relâchée dans la nature en juin 2020, mais a commencé à adopter un comportement étrange à partir de septembre 2022. Mais selon le porte-parole de l'aquarium, une fois attrapée, elle ne sera hélas plus en mesure de réintégrer son habitat naturel.

Après les premiers événements, les autorités compétentes avaient tenté de l'attirer vers une zone non fréquentée par les humains, mais la loutre, qui n'est nullement impressionnée par ces bipèdes sur planche, a fini par se réinstaller dans sa zone favorite. Hasard ou non, la mère de n°841 avait elle aussi un penchant un peu trop affirmé pour les humains et leurs activités, d'où le fait qu'elle avait fini par être prise en charge dans un centre aquatique.

Menacées d'extinction au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les loutres de mer étaient très prisées pour leur fourrure. Mais depuis qu'elles ont été classées comme espèce protégées, elles sont redevenues peu à peu un prédateur clé des côtes californiennes, où l'on en compte aujourd'hui environ 3.000.