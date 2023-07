Accusé d'agression sexuelle sur mineure, un Italien acquitté car l'acte a duré moins de 10 secondes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Un procès vient de se tenir à Rome, et son issue fait actuellement grand bruit en Italie. La plaignante, une jeune femme âgée de 17 ans, accusait le gardien de son lycée, 66 ans, de l'avoir agressée sexuellement. Elle raconte qu'un jour d'avril 2022, alors qu'elle se trouvait dans un escalier avec une camarade, l'homme en a profité pour passer la main sous ses sous-vêtements afin de lui toucher les fesses.

Le 6 juillet, le jugement pénal a confirmé que les faits décrits avaient bien eu lieu, mais l'accusé a cependant été acquitté au motif que l'acte avait duré «de 5 à 10 secondes». Au nom de la prétendue brièveté de cette agression sexuelle, CNN explique que l'homme a pu ressortir libre.

Le gardien de lycée n'a jamais cessé de plaider la simple plaisanterie («Ma chérie, tu sais que je blaguais», avait-il affirmé à la plaignante juste après les faits). La durée de l'acte, considérée comme très faible, est venue accréditer cette thèse aux yeux de la justice. Les arguments de la défense, qui a évoqué une «plaisanterie maladroite» sans «intention libidineuse», ont visiblement fait mouche.

#10secondi

En Italie, l'indignation prime sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, l'association étudiante Rete degli Studenti Medi del Lazio a publié un communiqué dans lequel on peut notamment lire ceci: «Il est inacceptable que même dans les écoles, nous ne puissions pas nous sentir protégé·es. Une fois de plus, le système patriarcal l'emporte, avec le soutien tacite des institutions et de la politique.»

Dans le même temps, Italiens et Italiennes publient sur Instagram et TikTok des vidéos dans lesquelles on les voit toucher une partie de leur corps pendant 10 secondes. Le but est de montrer que cette durée, bien que considérée comme dérisoire par la justice, peut sembler infiniment longue dans certaines situations.

Parmi les personnes ayant posté ce genre de message accompagné des hashtags #10secondi ou #palpatabreve, on trouve l'acteur italien Paolo Camilli, vu dans la série The White Lotus, dont la vidéo s'accompagne de la légende suivante: «L'État ne devrait-il pas nous protéger?» On peut effectivement se poser la question.