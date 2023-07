Vous ne mettez pas votre crème solaire correctement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Cela devrait être un principe de vie: n'accordez aucun crédit à ce que raconte Gwyneth Paltrow. Dans une vidéo tournée pour Vogue en 2021, l'actrice-entrepreneuse affirmait ne pas mettre de crème solaire «des pieds à la tête», mais se contenter d'en appliquer «là où le soleil tape vraiment», à savoir (selon elle) les joues et le bout du nez. N'importe quoi, oui. D'ailleurs, nous chuchote Wired, son équipe a reconnu un peu plus tard qu'en réalité, Paltrow utilisait bien plus de crème solaire qu'annoncé.

Il y a plusieurs raisons d'avoir envie de bouder la crème solaire: elle bloque une partie de la vitamine D qui nous est envoyée par le soleil; on en retrouve des particules dans les cellules de notre cerveau dix ans après l'avoir appliquée; et en plus, elle est fichtrement polluante. Sauf qu'elle nous protège des coups de soleil susceptibles de gâcher nos vacances, mais aussi de nous valoir un cancer de la peau.

La crème solaire a beau coûter cher, très cher, elle est indispensable en cas d'exposition au soleil, et les versions fabriquées à la maison ne sont absolument pas efficaces. Il faut donc intégrer son achat à son budget... et, tant qu'à casser sa tirelire, apprendre à l'appliquer correctement. De nombreuses personnes qui en utilisent ne comprennent pas son fonctionnement, affirme Wired, qui précise que c'est en grande partie la faute des campagnes de prévention, lesquelles n'intègrent que trop rarement un mode d'emploi.

Tout d'abord, il est fondamental de se souvenir du principe de vie énoncé plus haut, et de faire le contraire de ce qu'affirmait Gwyneth Paltrow en 2021. La crème solaire doit être appliquée sur l'ensemble de la peau, en veillant bien à ne laisser aucune zone non couverte. Il faut ensuite prendre le temps de se la passer sur le corps et le faire avec douceur: masser trop vigoureusement, c''est faire chuter l'indice de protection de plus de 20%.

Santé publique

À ce propos: Wired en profite pour rappeler la signification de l'indice de protection (ou «sun protection factor», d'où le sigle «SPF» souvent affiché sur les flacons). Il s'agit en fait du rapport entre la quantité d'UV qu'il faudrait pour brûler votre peau lorsqu'elle est protégée, et la même quantité nécessaire à la carbonisation de votre peau non protégée. Autrement dit, une crème indice 50 permet à votre peau de supporter 50 fois plus de rayons UV que si vous ne mettiez pas de crème.

En cas d'indice UV supérieur ou égal à 3, il est également primordial d'appliquer une couche de crème suffisamment épaisse –et tant pis si ça n'est pas aussi esthétique que ce que vous souhaiteriez. Celle-ci doit avoir le temps de sécher afin de protéger correctement la peau; idéalement, il faut donc attendre un quart d'heure entre son application et le début de l'exposition au soleil. Ensuite, il faut en remettre toutes les deux heures –voire toutes les heures en cas de baignade ou de transpiration excessive.

Ces consignes peuvent sembler rébarbatives mais elles sont pourtant la clé: des études confirment que si le nombre de cancers de la peau continue à augmenter, c'est bien parce que les gens ne mettent pas suffisamment bien leur crème solaire. Certains n'en mettent même pas du tout, comme le révèle par exemple ce sondage britannique selon lequel un tiers des personnes n'en utilise jamais ou presque jamais. Principale raison invoquée: le prix élevé de ces produits.

«Nous avons un problème d'équité», résume à juste titre l'épidémiologiste australienne Rachel Neale. C'est pourquoi certains pays ont décidé de prendre les devants, comme les Pays-Bas, qui dès cet été fourniront gratuitement de la crème solaire dans les écoles, les festivals, les parcs, les terrains de sports et autres lieux publics. L'État de Floride a pris des mesures similaires, dont la France serait bien avisée de s'en inspirer.