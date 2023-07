Vivre près d'un parc augmenterait notre espérance de vie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

«C'est la toute première étude qui montre très clairement comment l'exposition à la nature et le fait de vivre dans des zones riches en verdure peuvent pénétrer dans notre corps et mener à des changements fondamentaux sur les marqueurs biologiques de l'âge», commente l'épidémiologiste Peter James.

Selon cette étude parue dans Science Advances, vivre près d'espaces verts nous ferait gagner de l'espérance de vie. The Washington Post revient sur les résultats de ces travaux dans un article.

Des changements visibles dans le sang

«Notre étude montre qu'être près d'espaces verts peut causer des changements biologiques et moléculaires détectables dans le sang», assure Lifang Hou, l'une des professeures à l'origine de l'étude.

Les recherches, menées sur 900 personnes vivant dans quatre villes des États-Unis, montrent ainsi qu'une longue exposition aux espaces verts provoque des changements durables sur nos corps et des effets sur notre vieillissement.

L'équipe de recherche s'est basée sur des images satellites qui ont permis d'identifier quel était le niveau de végétation près des lieux de résidence des participants. De cette manière, elle a pu déterminer leur quantité et leur qualité –s'ils se trouvaient à proximité d'un grand parc, d'un terrain de golf ou d'un petit square, par exemple.

Des effets sur l'âge biologique

L'âge biologique –autrement dit, l'âge de notre corps– peut être accéléré ou ralenti en fonction de la manière dont on vit. Il «dépend vraiment de ce qu'on fait tous les jours», explique la spécialiste, qui précise que ce que l'on mange, notre activité physique, notre quartier voire la communauté à laquelle on appartient peuvent être des facteurs.

S'il est plus élevé que l'âge chronologique chez une personne, alors il peut y avoir un risque accru de développer un cancer, des maladies cardiovasculaires ou la maladie d'Alzheimer. «Nous savons que vivre près d'espaces verts réduit le risque d'une mort prématurée», révèle l'épidémiologiste David Rojas-Rueda.

Selon Peter James, le constat est sans appel pour les villes: «Nous devons commencer à changer nos perspectives sur les espaces verts et les voir comme des éléments essentiels de nos infrastructures, au même titre que les égouts ou la récupération des ordures.»

Pourtant, il reste des questions sans réponse. Certains participants ont gagné un an sur leur âge biologique alors que d'autres ont gagné deux années et demie. D'autres recherches plus approfondies pourraient permettre de déterminer quels éléments sont à l'origine de ces variations.