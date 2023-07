Sept destinations paradisiaques pour des vacances moins chères

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Pour nombre de touristes du monde entier, l'été 2023 est le premier sans aucune restriction lié au Covid. C'est donc l'occasion de se dépayser et d'organiser de grands voyages. Mais comme d'habitude, les prix suivent la demande.

Résultat: les billets sont pris d'assaut et ceux qui restent ne sont pas donnés, notamment pour les citoyens américains qui cherchent à rejoindre le Vieux continent. Selon les données de l'application de réservation de voyages Hopper, le prix moyen d'un billet d'avion pour l'Europe cet été s'élève à près de 1.200 dollars (1.070 euros), ce qui correspond au niveau le plus élevé de ces six dernières années.

Pour le Washington Post, ce n'est pas une raison pour annuler vos vacances, mais plutôt une invitation à revoir vos destinations. Aux endroits prisés et très chers, on peut trouver des alternatives tout aussi charmantes, qui promettent bien plus de sérénité pour vous et votre porte-monnaie.

À Santorin, préférez la Crète

Ne vous faites pas avoir par les réseaux sociaux qui dépeignent Santorin comme un îlot de calme et d'authenticité. À l'inverse, «l'île grecque est l'exemple même du surtourisme», explique Sandra Weinacht, organisatrice de voyages et copropriétaire d'Inside Europe Travel Experiences. La popularité de Santorin s'accompagne évidemment d'un coût de la vie très cher sur place.

Ne faîtes pas une croix sur les villages pittoresques et l'eau turquoise pour autant. La plus grande île de Grèce, la Crète, vous offrira la même chose sans affluence, ni inflation, conseille Sandra Weinacht.

Au lieu de Miami, essayez Carthagène

Pour les Américains, obtenir des billets pour Miami est une chose. Trouver un logement abordable en est une autre. Selon Hopper, le prix médian des hôtels en ville est de 204 dollars, soit 182 euros, (en hausse de 33% par rapport à l'année dernière). Pour une alternative avec un coût de la vie moins cher, Meg Kinnerk, présidente et fondatrice de l'agence de voyage Traveluxe, recommande de se rendre sur la côte caraïbe de la Colombie. À Carthagène, vous pourrez profiter des fruits de mer, du patrimoine culturel et des plages, à moindre prix.

Au lieu d'Amalfi, essayez la côte centrale de la Californie

La ville d'Amalfi, en Italie, bondée et coûteuse, n'est définitivement pas une solution pour cet été. Vous pouvez vous tourner en revanche vers des plages moins fréquentées en Europe du Sud, comme l'Algarve au Portugal ou la Costa del Sol en Espagne. Si vous ne pouvez pas voyager en basse saison en raison de vos enfants, favorisez tout de même les périodes de vacances fin août.

Plutôt que d'aller en Italie, les citoyens américains peuvent aussi s'éviter un trajet coûteux pour leur porte-monnaie et pour l'environnement, en jouissant de la côte centrale de Californie: vin, falaises escarpées, routes pittoresques… De simples cocktails abordables sont parfois les meilleurs.

La «Côte d'émeraude» du Golfe du Mexique à la place des Bahamas

Aux Américains qui n'ont pas envie de se rendre aux Bahamas, Darryl Jenkins, conseiller en voyages chez InteleTravel, recommande la «Côte d'Émeraude» du golfe du Mexique. Le littoral, qui couvre cinq comtés du nord-ouest de la Floride et la côte de l'Alabama, offre du sable blanc, une eau cristalline et une ambiance décontractée, avec des hôtels en bord de mer à des prix raisonnables.

Au lieu d'Hawaï, les Açores

Vous rêvez d'Hawaï? Vu le prix des billets, vous ne pouvez même pas y penser. Ne renoncez pas aux îles paradisiaques et rendez-vous plutôt aux Açores, un archipel de l'Atlantique qui est aussi une région autonome du Portugal, aux paysages magnifiques et dépaysants.