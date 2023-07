Nos lits d'hôtel sont une torture pour les Américains

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

«Je suis en route pour le chiropracteur», plaisante, mi-figue mi-raisin, Nicole Dunn. Originaire de Californie, cette Américaine rentre d'un voyage en France et en Angleterre. «Je ne peux presque plus bouger!» Une chute dans les escaliers de Montmartre? Une glissade au bord de la Tamise? «C'est plutôt un fléau insoupçonné dont sont victimes nombre de voyageur en Europe», dramatise le Washington Post.

Le fléau européen porte un nom: la literie. Comme un cahier de doléances, le Washington Post recueille les traumatismes de voyageurs américains, qui racontent avec effroi et émotion leurs nuits dans les hôtels européens.

Les Américains, princesses aux petits pois?

Ben Pundole, vice-président exécutif de la culture et de l'expérience de marque pour Public Hotels, l'affirme: la plupart des lits d'hôtel en Europe ne sont pas aussi confortables qu'aux États-Unis, du moins selon les critères des voyageurs américains. Mais ils font partie du paysage: les lits durs, petits ou séparés, sont «très bien acceptés en Europe, surtout parmi une génération plus âgée», explique-t-il. «La culture du sommeil dans les hôtels est très différente.»

Le charme de l'ancien a tout de même ses limites pour certains touristes, qui se rappellent avoir «pleuré» en constatant que leurs pieds dépassaient du lit, ou être tombé du matelas en tentant d'embrasser leur partenaire allongé sur le lit simple d'à côté.

Il est en effet courant de voir deux lits jumeaux poussés l'un contre l'autre pour faire un lit double dans les hôtels européens. «Historiquement, de nombreuses chambres d'hôtel ont été conçues pour des voyageurs individuels ou des collègues du même sexe qui partageaient une chambre, mais pas un lit», explique Gareth Boyd, ancien propriétaire d'un hôtel et habitant de Belfast, en Irlande du Nord. Cet arrangement permet aux voyageurs de dormir dans un environnement moins intime et «offre beaucoup plus de flexibilité aux hôtels», précise quant à lui Hans Mast, agent de voyage pour Golden Rule Travel. En effet, deux lits simples peuvent être séparés pour accueillir plusieurs configurations de voyageurs.

Si ce n'était que ça. Mais comme la princesse aux petits pois, un gérant d'hôtel peut reconnaître un touriste américain à une lamentation: la dureté de son matelas. Les Européens ne sont pas masochistes, simplement, des matelas fermes sont connus pour être plus sains, car ils offrent un meilleur maintien du dos. «Les Européens sont connus pour privilégier la santé au détriment du confort», explique Hans Mast. Pour Ben Pundole, le fossé culturel se trouve précisément là: «Les Américains aiment les choses moelleuses et confortables, tandis que les Européens sont un peu plus pratiques et pragmatiques.»

Morale de l'histoire pour les voyageurs américains: pour bien dormir sur le Vieux continent, il faut mettre le prix et viser des hôtels cinq étoiles, destinés à une clientèle luxueuse et internationale. Nicole Dune n'est d'ailleurs pas rentrée complètement fracassée. À Paris, elle a séjourné à l'Hôtel San Régis, un établissement cinq étoiles, et à Cannes, à l'Hôtel Croisette Beach Cannes MGallery, un établissement quatre étoiles récemment rénové. «Ces hôtels étaient fantastiques», reconnaît-elle. «J'ai dormi comme un bébé.»