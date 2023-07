Se sentir jeune dans sa tête, le secret pour le rester

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Et si la clé d'une bonne santé était notre âge? Mais pas n'importe lequel, celui que nous pensons encore avoir. Si en vieillissant, vous vous sentez plus jeune mentalement, vous avez sûrement plus de chances de bien vieillir!

Dans un article, le quotidien américain The Washington Post revient sur ce phénomène de jeunesse (presque) éternelle.

Une différence de génération

«Nous savons que ceux qui se sentent plus jeunes sont en meilleure santé», assure Markus Wettstein, psychologue à l'université de Humboldt, à Berlin. Des résultats qui relèvent pourtant d'un paradoxe: «Vous n'acceptez pas qui vous êtes, vous tentez de vous arnaquer en quelque sorte, et vous mentir à vous-même vous fait vous sentir mieux –cela devrait être tout sauf bon pour votre santé», commente Yaakov Hoffman, un psychologue et professeur de sciences sociales à l'Université de Bar-Ilan, en Israël.

Pourtant c'est prouvé, les adultes âgés qui se sentent plus jeunes dans leur tête ont une meilleure santé. Mais ce n'est pas tout: ils vivent aussi plus longtemps, sont plus satisfaits de leur vie, ont moins de risques de souffrir de démence avec le temps et sont moins sujets aux symptômes dépressifs.

Selon une étude, les participants se rajeunissent d'une dizaine d'années en moyenne. Ce phénomène, appelé «rajeunissement subjectif», surprend les chercheurs puisque cette génération se sent plus jeune que la précédente au même âge et, arrivés à un certain âge, les individus se sentent normalement plus vulnérables.

L'âgisme, grand responsable?

Les scientifiques ne connaissent pas encore l'origine de ce phénomène, mais il pourrait être lié au fait que ces générations ont plus de ressources et une espérance de vie plus élevée que les précédentes.

Mais l'âgisme pourrait aussi en être la cause. Les personnes «ne veulent pas appartenir au groupes des plus âgés, détaille Markus Wettstein, alors, il y a une sorte de distance psychologique.» Nous ne sommes d'ailleurs pas égaux sur ce point, puisque les femmes subissent une pression sociale plus forte. «Il y a un double standard concernant l'âgisme», ajoute le psychologue: «Les stéréotypes de l'âge chez les femmes sont plus négatifs que chez les hommes.»

D'autres avancent l'argument des différences culturelles. Au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, les adultes plus âgés peuvent «vivre avec [leur] âge», précise Yaakov Hoffman, avant d'ajouter que cette situation commence à changer depuis une décennie.

Il faut pourtant retenir que ce phénomène est psychologique et que tout dépend de votre perception de l'âge. «Si vous pensez à la vieillesse de manière négative, si vous avez des stéréotypes négatifs, vous avez plus tendance à vous sentir plus âgé», affirme Markus Wettstein. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire!