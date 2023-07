Le testament romanesque de Milan Kundera

Temps de lecture: 6 min

Face à la mort d'un ami, on est étrangement démuni. S'il est un écrivain célèbre, l'embarras est plus grand encore. Qu'on parle et on risque de joindre sa voix au chœur des faiseurs de légende et des embaumeurs. Tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin, célèbres ou inconnus, tiennent à témoigner.

Ils vantent ses qualités humaines, son talent voire son génie, évoquent les souvenirs partagés avec lui, les anecdotes dont ils ont été les témoins. La plupart du temps ils ne parlent pas du mort mais d'eux-mêmes, de leur relation au mort. Ils prennent la pose à ses côtés, parfois se bousculent pour figurer en bonne place au premier rang.

Tout personnage public est après sa mort, figé dans sa nécrologie, livré aux commentaires. Les évènements de sa vie acquièrent une rigidité cadavérique. «On entre dans un mort comme dans un moulin», écrivait Sartre au début de sa biographie de Flaubert.

N'y comptez pas avec Milan Kundera.

Pour lui, l'attitude face à la mort n'est pas un problème métaphysique, c'est une question existentielle. «Être mortel est l'expérience humaine la plus élémentaire, écrit-il dans son roman L'Immortalité (1990), et pourtant l'homme n'a jamais été en mesure de l'accepter, de la comprendre, de se comporter en conséquence. L'homme ne sait pas être mortel. Et quand il est mort, il ne sait même pas être mort. La mort ne change que les masques qui recouvrent nos visages.»

Le non sérieux de la mort

Dans son œuvre Kundera examine les situations post-mortem avec le même esprit de «non sérieux» que celles de la vie. Dans La Vie est ailleurs, lors d'un enterrement un chapeau melon s'envole emporté par le vent, et après une pirouette dans les airs retombe sur le cercueil, déclenchant une hilarité générale.

L'œuvre de Kundera peut être lue comme une mise en scène grotesque du cérémonial de la mort. Les scènes d'enterrement, les testaments trahis, la comédie des dernières volontés, les rencontres dans l'au-delà, les derniers gestes… Autant de situations existentielles qui sont soumises comme celles de la vie à l'éclairage du grotesque, retournées en farce grotesque.

«Je constate que nos blagues ont perdu de leur pouvoir.» Milan Kundera à Christian Salmon

Tous les thèmes de son œuvre (l'histoire, le sexe, l'Europe, l'Identité) sont éclairés à la lumière crépusculaire de la fin, envisagés du point de vue de leur finitude. «Dans notre époque tardive de l'Occident, me confiait-il à l'occasion d'un entretien publié dans Libération au début des années 1980, toutes les grandes aventures européennes me semblent finir dans le piège d'un paradoxe terminal qui se referme sur elles. Les temps modernes sont nés avec une idée optimiste selon laquelle l'homme (grâce à la science et à la technique) deviendrait le maître de la nature et de la planète.»

«Après deux siècles de révolution technique, poursuivait-il, le sort de la planète a complètement échappé à l'homme, qui n'est même plus maître de sa propre survie. Un autre exemple: divisée en différentes civilisations, l'humanité a longtemps nourri le rêve lyrique de son unité future, de l'unité de son histoire commune; aujourd'hui en effet la planète est unie par la même histoire; mais celle-ci a le caractère d'une guerre ambulante et perpétuelle; l'unité de la planète signifie: personne ne peut s'échapper nulle part.»

Le crépuscule du monde

Le monde est irrémédiablement tombé dans l'après. Ce moment «post-européen», Kundera le dépeignait comme un crépuscule, qui affecte non seulement les valeurs mais le sens de toute expérience et finalement de toute action. Le monde ouvert des temps modernes qui s'offrait comme un territoire à découvrir et à explorer est devenu un piège qui a pour nom «mondialisation».

Privé à la fois d'horizon et d'intimité, il se transforme en un piège; un monde à rebours de l'esprit carnavalesque qui a régné longtemps en Europe, dans lequel une simple plaisanterie peut gâcher une vie. Le monde des Lumières où la triple alliance de la révolution, de l'amour et de la poésie se trouve dénoncée, démasquée comme une illusion lyrique; le poète règne avec le bourreau, les amours sont devenues risibles, le lyrisme est démasqué comme l'antichambre de la tyrannie.

«Nous avons compris depuis longtemps qu'il n'était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d'arrêter sa malheureuse course en avant. Il n'y avait qu'une seule résistance possible: ne pas le prendre au sérieux. Mais je constate que nos blagues ont perdu de leur pouvoir.»

Son dernier roman paru, La Fête de l'insignifiance, explore en une sorte de testament romanesque cette expérience paradoxale qui est la fin de l'expérience justement. Autant dire de l'insignifiance. Non pas le flamboiement du festif. Non pas le triomphe du kitsch. Non, rien! L'apothéose du rien, le record du rien, logé dans les derniers gestes de l'expérience. La revanche du nombril. La pression de la prostate. La danse d'une petite plume au-dessus des têtes. Les plaisanteries dangereuses. Le charme secret d'une maladie grave. L'éclaircie de la compréhension…

La Fête de l'insignifiance est donc bien une fête. Elle semble avoir été inspirée par ce Dieu espiègle que Kundera évoquait dans son discours de Jérusalem (1986), ce «Dieu qui rit quand l'homme pense…» C'est le roman des adieux et des retrouvailles.

Une esquisse romanesque d'une folle légèreté, qui tire la langue à l'esprit de sérieux et fait un pied de nez au «despotisme de la story» dont il se moquait déjà dans Le Rideau en congédiant les histoires, l'intrigue aguicheuse, la distraction du suspense, tout le bric-à-brac fétichiste qu'affectionnent les «crapules romanesques» que nous sommes désormais à l'ère du storytelling intégré.

C'est un «impromptu romanesque» (l'impromptu dans les jardins du Luxembourg?), qui reprend tous les motifs de son œuvre et les relance avec vivacité et qui en est comme la jeunesse retrouvée… Au jardin du Luxembourg, les statues des belles dames de France se dressent dans une sublime indifférence. Personne ne cherche plus à connaître leur histoire ni même leur nom. Elles se dressent, souveraines et invisibles, tels les derniers témoins d'une Europe défunte.

Hommes sans propriétés

À leurs pieds, dans les allées, des personnages se croisent au hasard de leurs pérégrinations terrestres. Ramon se rend à une exposition de Chagall, D'Ardelo revient d'une visite chez son médecin, Alain flâne au milieu des nombrils…

Des individus sans passé ni avenir, dont la profession et le physique sont à peine mentionnés, des «ego» de laboratoire, des hommes sans «qualités» ou plutôt, conformément au titre allemand du roman de Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften), des hommes sans «caractéristiques», sans «propriétés», des êtres sans profondeur, dessinés d'un trait, sans lever la main, plongés dans la centrifugeuse du roman…

Les héros de Kundera sont obtenus par soustraction. Ils manquent. Alain manque de l'amour de sa mère, qui ne voulait pas le mettre au monde et qui l'abandonnera. Mais sa mère elle aussi manque. Elle va manquer son suicide et devra «se battre pour sauver sa mort» contre un sauveteur autoproclamé qui veut la priver de son droit à la mort en échange du quart d'heure de célébrité que lui aurait rapporté son acte de bravoure.

On en revient aux personnages de La Fête de l'insignifiance. Caliban, l'acteur, est sans emploi. Il lui manque un rôle et travaille comme serveur dans les cocktails et les réceptions, un rôle de consolation pour lequel il ira jusqu'à inventer une langue inexistante, que personne ne comprend, langue du non-dire, comme disait Leonardo Sciascia, verbe de l'incommunicabilité.

«L'insignifiance, mon ami, c'est l'essence de l'existence. Elle est avec nous partout et toujours.» Milan Kundera

D'Ardelo est privé du cancer qu'il s'était préparé à affronter sans pouvoir renoncer à l'exhiber comme un blason de son courage. Le brillant causeur manque de séduction. Même les blagues manquent d'humour. Elles ne font plus rire personne, comme cette blague absurde des vingt-quatre perdrix que raconte Staline aux membres de son politburo devant un Kalinine que sa prostate gonflée met au supplice alors qu'il doit attendre la fin de l'histoire pour aller aux toilettes.

Ces hypo-héros arrivent trop tard, quand les grandes aventures européennes se sont achevées. Ils sont placés sous vide, sous le vide d'expérience. Une seule chose leur manque: la bonne humeur…«Pas la raillerie, pas la satire, pas le sarcasme», insiste Kundera, mais bien la bonne humeur, «le rire qui selon Gogol prend tout entier son essor au fond de la nature lumineuse de l'homme…», la bonne humeur qui est l'oxygène du roman.

C'est l'ultime message que nous a laissé Kundera. Lorsque le progrès, la technique, la mondialisation ne sont plus porteurs de sens et de progrès, mais qu'ils généralisent la confusion et l'ignorance, que reste-t-il au romancier? L'insignifiance justement! Pour Kundera, l'insignifiance ne doit pas être dénoncée, mais reconnue. Elle est l'essence de l'existence. Elle est le sujet et la matière du roman, «le territoire où le jugement moral est suspendu».

«L'insignifiance, mon ami, c'est l'essence de l'existence. Elle est avec nous partout et toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir: dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs. Mais il ne s'agit pas de la reconnaître, il faut l'aimer l'insignifiance, il faut apprendre à l'aimer… Respirez cette insignifiance qui nous entoure, elle est la clef de la sagesse, elle est la clef de la bonne humeur…»