Au musée du quai Branly, conservation et restauration se politisent

Du bout du doigt, Éléonore Kissel balaye un cheveu malencontreusement déposé sur la table grise, désormais immaculée, destinée à l'inspection des œuvres d'art. Alors, seulement, la sérénité regagne le visage de la responsable du pôle conservation-restauration du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

C'est ici, dans un atelier lumineux, aseptisé et à l'abri des regards, au deuxième étage du bâtiment parisien, que sont restaurés chaque jour quelques-uns des 370.000 objets qui constituent la collection du musée.

«En moyenne, 3.500 objets sont exposés sur le parcours permanent, de manière rotative, et environ 1.000 sont prêtés à l'extérieur chaque année», énumère Éléonore Kissel. Ce qui représente moins de 1% d' une gigantesque collection dont les œuvres, désormais réclamées à travers le monde entier, proviennent des cinq continents.

Trésors inestimables

Au centre de la pièce, un tableau majestueux et coloré tranche avec le blanc monotone des murs et des blouses. La peinture vient de loin. Datée du XVIIe siècle, elle est découverte en 1932 sur les murs d'une petite église éthiopienne par la mission Dakar-Djibouti , célèbre expédition ethnographique française pilotée par l'africaniste Marcel Griaule.

Une trouvaille majeure pour l'époque: ce sont parmi les plus vieux ensembles muraux observés dans la région. Marcel Griaule décide alors de détâcher les peintures des murs du sanctuaire, puis de les faire copier. La qualité des reproductions convainc les religieux de laisser les Français embarquer les originaux, remplacés par des simulacres.

Éléonore Kissel observe le travail d'une conservatrice sur des colliers anciens en cours de restauration. Au fond, une peinture murale du XVIIe siècle représentant des Saints cavaliers et des scènes de martyrs, qui provient de l'église d'Abbas Antonio, en Éthiopie. | Pierre Terraz

Aujourd'hui, quatre-vingts pièces de cette fresque monumentale appartiennent toujours au musée du quai Branly, dont certaines sont en cours de restauration avant de partir en prêt à Cleveland et à New York.

«À ce moment, on se rend compte de l'importance que tout soit bien décidé en concertation.» Éléonore Kissel, responsable du pôle conservation-restauration du musée du quai Branly

«Le début de notre travail sur cette œuvre remonte à 2015», souffle Éléonore Kissel en faisant dextrement tournoyer le tableau posé sur des roulettes. Cette année-là, les premières consultations sont amorcées auprès d'une historienne de l'art française, spécialiste de l'Éthiopie, pour «tenter de mieux comprendre le corpus». Puis elles se poursuivent aux Pays-Bas, avec une restauratrice maîtrisant la technique du doublage à la cire résine, «la même qui a été utilisée pour restaurer les grands maîtres flamands», éclaire la conservatrice.

Et les religieux éthiopiens? Ils n'ont jamais été invités à contribuer au dossier. «Pour l'instant, notre objectif est surtout de stabiliser l'état des peintures», assume Éléonore Kissel. La consultation des communautés sources, si elle tend à se développer, n'est donc pas la norme lorsqu'elle n'est pas jugée nécessaire.

«De même, lors de la restitution à la république du Bénin des vingt-six trésors royaux d'Abomey, en décembre 2021, nous n'avons été en lien avec les communautés du Dahomey que tardivement, lors du départ des œuvres», conclut la conservatrice.

Nécessaire coopération

Pourtant, faire appel aux communautés sources peut parfois changer la donne en matière de restauration. Celles-ci apportent souvent de précieuses informations sur les œuvres exposées: une expertise qui, outre celle des spécialistes, ne relève pas forcément d'une science exacte, mais véhicule une compréhension plus intime des objets.

Dernier exemple en date: la consultation des Atchans, ethnie de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la restitution prévue cette année d'un «tambour parleur» confisqué par l'armée française en 1916.

Inès, conservatrice spécialiste des métaux au musée du quai Branly, gratte délicatement des résidus de vernis sur un brûle-parfum arabe ancien. L'objet est destiné à être exposé prochainement à l'Institut du monde arabe, dans le cadre d'un prêt. | Pierre Terraz

«Lors de l'examen du Djidji Ayokwe [le nom du tambour], nous avons remarqué de nombreux problèmes structurels l'empêchant de voyager en l'état. Des galeries avaient été creusées dans le bois par des insectes xylophages lorsque celui-ci était dans le jardin du gouverneur français Marc Simon, entre 1916 et 1930, et de la moisissure a depuis largement ramolli la structure», relate une conservatrice en charge du dossier.

Un grand raout est alors organisé avec les chefs coutumiers atchans. L'idée proposée par le quai Branly est d'injecter dans le tambour une résine pour le solidifier en vue du voyage. Problème: cette opération risque d'altérer sa densité, et donc sa résonance.

Banco, disent quand même les chefs: si cela permet de sauver l'instrument... Mais ceux-ci s'opposent à une autre suggestion faite par les équipes du musée, qui voulaient également intervenir sur la polychromie de l'objet.

«Ils nous ont expliqué qu'il y avait une symbolique très forte dans les couleurs. Le tambour dispose de propriétés mystiques, il servait à leurs ancêtres pour prévenir des dangers, mobiliser pour la guerre ou convoquer les villages à des cérémonies et des fêtes. Il ne fallait donc surtout pas toucher aux dessins d'origine», relate Éléonore Kissel. «À ce moment, on se rend compte de l'importance du fait que tout soit bien décidé en concertation.»

Au musée du quai Branly, la question des matériaux utilisés pour restaurer les objets anciens, notamment, fait débat.

De même, la restitution des trésors d'Abomey au Bénin fait prendre conscience du poids symbolique, voire sacré, de certaines œuvres dans leur pays d'origine, outre la valeur esthétique et historique qu'ils portent. «J'étais ému jusqu'aux larmes», se souvient notamment Ousmane Agbegbindin, un Béninois de 45 ans, au micro de Franceinfo .

Martine Vignon Agoli-Agbo, qui habite le nord du Bénin, avait quant à elle parcouru plus de 500 kilomètres avec ses deux filles pour assister à ce moment historique, en 2021: «Nous étions à Cotonou depuis vingt-quatre heures, rien que pour vivre le spectacle. C'était tellement émouvant», témoigne-t-elle.

Faut-il mieux, alors, assurer la pérennité d'un objet à tout prix, et «pousser le traitement jusqu'à obtenir un résultat illusionniste» mais plus lisible pour le public? Ou en respecter le sens profond et les usages traditionnels, et ne pas toucher à certains aspects disparus d'une œuvre?

Dilemmes

Ces dilemmes ne sont pas évidents à résoudre dans la vie d'un conservateur. Au musée du quai Branly, la question des matériaux utilisés pour restaurer les objets anciens, notamment, fait débat. Comment, par exemple, prendre en compte la complexité organique de collections extra-européennes pour ne pas en altérer leur nature?

Un «sac à tabac» brodé en piquants de porc-épic teints, collecté entre 1650 et 1850 en Amérique du Nord, sur les territoires actuels du Canada et des États-Unis. L'objet est en cours de restauration grâce à l'aide des communautés autochtones de la région, dont le savoir-faire en terme de tressage reste aujourd'hui encore inimitable. Il fait partie du projet CRoyAN portant sur les collections royales d'Amérique du Nord. | Pierre Terraz

Sur ce point, les avis divergent. «Il y a des avantages à utiliser les matériaux qui sont constitutifs d'une œuvre pour la restaurer. Cela garantit notamment une forme de continuité naturelle et symbolique de l'objet», analyse une conservatrice.

«Toutefois, si une vannerie [objet tressé à partir de fibres végétales] présente une lacune, il ne faut pas forcément privilégier la même fibre végétale pour la restaurer. Pour une raison simple: des végétaux cueillis et séchés il y a trois mois n'ont pas la même composition que ces mêmes végétaux, il y a 200 ans.» Les conservateurs privilégient alors des matériaux dont la composition chimique est plus stable, comme de la colle, pour assurer la stabilité d'un objet.

«Il y a aussi une logique environnementale, précise Éléonore Kissel. Puisque conserver un objet en France, ce n'est pas la même chose que conserver un objet au Japon où l'hygrométrie est bien plus élevée. Il faut donc plutôt choisir ses matériaux –laque, cire, vernis– en fonction du contexte dans lequel on se trouve et dans lequel l'objet sera exposé.»

Ainsi la restauration d'œuvres d'art demeure loin d'être une science exacte. Chaque objet porte, comme un passeport, des traces organiques de ses voyages à travers le monde et les âges. Sauf qu'une nouvelle urgence éthique –et diplomatique?– pousse désormais les conservateurs à une prise de décisions plus bilatérale. Dans le respect d'une nouvelle forme de conservation plus immatérielle, disons mémorielle, des œuvres d'art africaines.