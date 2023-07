Les SCPI, un rendement important

Pour commencer, voici quelques bases:

Une SCPI, c’est quoi? le sigle SCPI désigne une Société Civile de Placement Immobilier. On l’appelle aussi pierre papier.

Son but? C’est un genre de société qui a pour seul objectif d’investir dans de l’immobilier locatif. Ce qui la différencie de l’investissement standard, c’est que la SCPI permet à plusieurs personnes d’accéder à son capital, et donc de devenir des investisseurs.

Comment ça marche? L’entreprise chargée de la gestion de la SCPI divise le capital en différentes parts, et permet à des investisseurs d’acheter une ou plusieurs de ces parts. Par exemple, pour un bien de 650 000 euros, la SCPI peut diviser le capital en 1000 parts de 650 euros. Selon la hauteur de votre investissement, chaque année (ou chaque trimestre), vous percevrez des dividendes (l’équivalent des loyers dans le marché locatif standard).

La force de la SCPI? L’achat se concrétise avec de nombreux investisseurs, ce qui limite les risques de perte de capital. Les placements sont souvent accessibles, et permettent de diversifier ses investissements.

Pour qui? Les néophytes comme les investisseurs avertis, tous ceux qui veulent se constituer un patrimoine immobilier, quels que soient leurs moyens.

Un marché 2023 en demi-teinte

On ne va pas se mentir, le triptyque conflit russo-ukrainien/inflation/hausse des taux d’intérêts n’a pas épargné le marché immobilier, entraînant dans son sillage une baisse des prix de parts.

Toutefois, si l’on observe plus attentivement, on se rend compte que cet essoufflement ne concerne pas tous les domaines de la pierre papier, et s’applique essentiellement à la catégorie bureaux.

Les autres catégories, telles que commerces, actifs européens, locaux d’activités et de logistique, hôtellerie et même SCPI de santé, sont restés stables. La SCPI reste donc un investissement attractif, qui continue, malgré la morosité du marché, de générer des dividendes.

Un investissement attractif

A un moment de sa vie, il arrive que l’on s’intéresse à des univers qui jusque-là nous fascinaient, tout en pensant: «Ce n’est pas pour toi, laisse tomber, t’y comprends rien, tu vas tout foirer.» L’univers des marchés financiers coche toutes ces cases.

C’est fort de ce constat que France SCPI a décidé de se lancer, il y a plusieurs années, et de se spécialiser dans ce placement immobilier, pour accompagner au mieux les «bébés investisseurs». Une mission que la société prend très à cœur. Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, est même allé jusqu’à écrire l’ouvrage La SCPI pour les nuls, tellement il a ce placement dans le sang.

Accessible, cet investissement attire à la fois les jeunes générations qui souhaitent investir dans l’immobilier, tout en retenant les faveurs de leurs aînés, soucieux de sécuriser retraite, transmission et problématiques liées à la dépendance.

Comment réaliser les meilleurs placements?

Pour accompagner leurs conseils d’experts et aider les investisseurs à choisir, les fondateurs de France SCPI ont créé le classement des meilleures SCPI, selon leur rendement, leur catégorie, etc, …

Un guide sans cesse mis à jour qui vous permet de vous informer et d’opter, de manière documentée et réfléchie, pour les SCPI qui vous correspondent le mieux… à vous, vos convictions et votre porte-monnaie!

Ainsi, en examinant le classement des 10 meilleures SCPI de 2023, on se rend compte qu’en 2022 notamment, elles affichaient toutes un rendement minimum de +6%.

Nous sommes d’accord, cela fait du bien de voir s’afficher un + à côté d’un chiffre en ce moment, n’est-ce pas?

Crédit photo: pixabay