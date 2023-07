Préservatif, porno, sexto: à quoi ressemble l'entrée des jeunes dans la sexualité aujourd'hui?

Temps de lecture: 4 min

Médecin généraliste, la Dre Laure Geisler a interrogé près de 1.000 jeunes Français de 13 à 20 ans à propos de leur entrée dans la sexualité. À quelle éducation sexuelle sont exposés les adolescents? Quelle est leur consommation de porno? Prennent-ils plus de risques que les générations précédentes? Tels ont été les axes de cette étude qui nous éclaire à plus d'un titre.

Quelques constantes stables

L'enquête a été menée en avril 2023 par Laure Geisler (@lecoeurnet.info sur Instagram et TikTok), et Terpan Prévention, une entreprise experte en prévention contre les IST (infections sexuellement transmissibles). Parmi les questions posées aux personnes interrogées, on découvre que l'âge du premier rapport sexuel n'a pas vraiment évolué depuis quarante ans: il est de 17,6 ans pour les filles et de 17 ans pour les garçons. On précise cependant qu'un tiers des adolescents signalent avoir eu leur premier rapport avant 15 ans, et 13% du panel avant 13 ans.

La première fois, un moment agréable? Ce n'est pas l'avis de 29% des ados interrogés, qui en gardent un mauvais souvenir. Et ils sont tout aussi nombreux à avoir ressenti une pression sociale à faire l'amour.

Le consentement mutuel lors d'un rapport sexuel semble encore être un sujet tabou, peu abordé à l'école ou dans le cercle familial. Les adolescents sont d'ailleurs 8% à avoir confié, lors de l'enquête, avoir subi des rapports sexuels non consentis, et 3% à avoir eu un rapport sexuel avec une personne d'autorité alors qu'ils étaient mineurs.

Un désintérêt pour l'usage du préservatif

79% des jeunes interrogés ont utilisé un préservatif lors de leur premier rapport sexuel avec pénétration. Mais après cette première fois, le condom est rapidement délaissé. Ils ne sont ensuite plus que 46,9% à l'utiliser lors de chaque rapport; 21% l'utilisent occasionnellement, 13,4% rarement, et 18,7% jamais.

Est-ce que cela fait suite à une démarche de dépistage des IST, ou bien est-ce une prise de risques délibérée? 59% des répondants reconnaissent ne jamais s'être fait dépister contre les IST; 25% l'ont déjà fait, et seuls 16% effectuent cette démarche régulièrement.

52% des interrogés sont déjà allés sur un site pornographique pour s'informer sur les pratiques sexuelles.

«Il y a tout un travail à faire au niveau de l'éducation sexuelle, certaines IST sont banalisées», explique la Dre Laure Geisler. «Les jeunes sont parfois mal informés, et on parle peu des IST et du VIH dans les médias. Les professeurs et institutions n'ont pas assez de moyens pour faire de la prévention.»

«Par ailleurs, ajoute-t-elle, les jeunes cherchent beaucoup à s'informer en regardant des pornos; malheureusement les préservatifs y sont très peu utilisés, et la notion de consentement n'y est pas toujours présente.»

Le frein au plaisir sexuel que peut représenter le préservatif est-il donc désormais plus fort que la peur que l'on traînait depuis les années sida? Parmi les interrogés, ils sont, en effet, 45% à penser que le préservatif diminue le plaisir sexuel.

«Le plaisir doit aussi se situer dans la sécurité!», rappelle Laure Geisler. «On garde le préservatif tant qu'on n'a pas fait de tests sérologiques avec son partenaire. Pour maximiser le plaisir, il est important d'avoir un préservatif à la bonne taille: s'il est trop serré cela peut faire débander. Privilégiez aussi un modèle fin et lubrifié. Et pour les rapports anaux, ajouter du lubrifiant est indispensable.»

Les rapports sexuels virtuels deviennent-ils la norme?

Les réseaux sociaux, et plus généralement internet, prennent une place importante dans la sexualité des jeunes. À travers le porno, tout d'abord: 52% des interrogés sont déjà allés sur un site pornographique pour s'informer sur les pratiques sexuelles, et 40% ont été influencés par des ce genre de films pour leur apprentissage de la sexualité. Cependant, ils n'ont pas forcément à l'esprit que les représentations de la sexualité dans ces films sont souvent irréalistes, voire nocives.

Les adolescents de 2023 pratiquent également le sexe virtuel. «Cela peut se faire par webcam, SMS, e-mails, conversation téléphonique, messageries instantanées ou salles de chat», explique la Dre Geisler. «Des messages sexuellement explicites sont envoyés par ces plateformes pour susciter des actes sexuels ou des orgasmes. Cette pratique est devenue courante depuis le Covid.»

44% des jeunes interrogés n'ont jamais discuté de questions liées à la sexualité avec leurs parents.

Ils sont ainsi 31% à avoir eu des rapports sexuels virtuels, et 57% à avoir déjà envoyé au moins une fois des photos personnelles à caractère sexuel. Malheureusement, ils sont aussi près de 10% à avoir fait les frais du revenge porn, ou à avoir reçu des textos à caractère sexuel sans leur consentement.

«Les nudes sont envoyés plus facilement qu'avant, et à un âge plus jeune, car les ados ont souvent un téléphone dès l'entrée au collège», constate Laure Geisler. «On peut aussi être confronté à du cyberharcèlement avec ce type de contenu. L'association Stop Fisha aide les jeunes à se sortir de telles situations. Et avec l'association Internet Sans Crainte, nous créons un kit pour les familles, afin de les aider à accompagner leurs enfants à l'utilisation des écrans.»

Des manquements en matière d'éducation sexuelle

Si la génération des adolescents d'aujourd'hui tend à prendre plus de risques, c'est en grande partie par manque d'informations sur la sexualité, notamment en ce qui concerne les IST et la prévention de grossesses non désirées. L'éducation sexuelle est pourtant au programme scolaire français, de la primaire au lycée, et de nombreux contenus sur le sujet sont accessibles, sur internet ou dans les centres de planification et d'éducation familiale. Mais seuls 41% des adolescents se sentent mieux informés grâce au cours d'éducation à la sexualité.

Ils sont en revanche 56% à chercher des informations sur internet –certains sur des sites d'informations sur la santé sexuelle, d'autres sur des sites porno. Les barrières à l'information viennent parfois même de la famille. 44% des jeunes interrogés n'ont jamais discuté de questions liées à la sexualité avec leurs parents. Et pour ceux l'ayant déjà fait, les sujets se sont, la plupart du temps, limités à la contraception, sans aborder notamment le sujet du consentement mutuel.

Les conséquences de ces manquements en matière d'éducation sexuelle? 25% des participants à l'enquête pensent qu'une hygiène intime régulière réduit les risques d'IST, et ils sont 5% à penser que la pilule contraceptive peut protéger de ces infections.

Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse est cependant stable, et décroît même chez les jeunes femmes. «On a souvent des stéréotypes là-dessus, à tort», estime la Dre Laure Geisler. «Les jeunes doivent savoir comment se procurer facilement des préservatifs, et la pilule du lendemain. Je fais beaucoup d'éducation à la sexualité sur TikTok, je réponds à toutes les questions car il n'y a pas de question bête. Mais les parents ont aussi un rôle à jouer dans cette prévention.»