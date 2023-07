L'intrigant et érotique «siège d'amour» du roi Édouard VII

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Qu'avait de particulier la chaise du roi Édouard VII?»

La réponse de Jerome Cohen:

Le futur roi du Royaume-Uni Édouard VII (qui a régné entre janvier 1901 jusqu'à sa mort en mai 1910) était un client régulier des bordels parisiens à la fin des années 1800. Un de ses établissements préférés était Le Chabanais (situé dans le IIe arrondissement de Paris), qui arborait même son blason au-dessus de son lit. C'est dans cette célèbre maison close parisienne qu'a été conçue la fameuse «love chair».

La «love chair» était connue sous le nom de «siège d'amour» et était spécialement conçue pour le prince de Galles, non seulement parce qu'il était obèse, mais aussi pour qu'il puisse faire l'amour à deux femmes en même temps, voire plus selon certaines versions.

King Edward VII had a custom made “love chair” via /r/interestingasfuck https://t.co/Ld4Ahiq2C9 pic.twitter.com/JmCaaVTxf0 — Aniket (@shadow_aniket) November 21, 2021

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Le siège original existe toujours quelque part. Il est passé entre les mains de plusieurs particuliers au fil des années et a été vendu aux enchères pour la dernière fois au cours des années 1990. Aujourd'hui, la «love chair» est détenue par la famille Soubrier qui, en tant que fabricant de meubles, est à l'origine de sa fabrication. Si quelqu'un connaît le secret de son utilisation, c'est bien cette famille. En 2011, l'historien et journaliste australien Tony Perrottet avait retrouvé la trace du fauteuil d'amour, en plein cœur de Paris, chez l'antiquaire Louis Soubrier.

Le fauteuil original n'a semble-t-il jamais été exposée au public (le Daily Express affirme le contraire, en marge d'une exposition au musée d'Orsay en 2015). Mais il existe une copie du siège qui se trouve au musée de l'érotisme Sex Machines Museum de Prague et une autre possédée par M.S. Rau Antiques, un magasin d'antiquités de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), si elle n'a pas trouvé un acquéreur depuis. Si les rumeurs sont exactes, vous pouvez acheter la vôtre sur internet.