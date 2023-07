Faut-il emmener son animal de compagnie en vacances? 

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Il y a les parents qui adaptent leurs vacances à leurs enfants. Et puis il y a ceux qui, chaque année, se posent la question de ce qu'ils vont bien pouvoir faire de leur molosse de 50 kilogrammes –comprenez leur chien, pas leur progéniture. Pour les propriétaires, c'est un casse-tête: gros chiens qui ne rentrent pas dans l'avion, locations qui n'acceptent pas les animaux, pension hors de prix...

La question n'est pas anodine: 50% des foyers français sont propriétaires de chiens ou de chats. Or, le départ en vacances perturbe le rythme de vie des animaux, et peut être une source de stress chez eux.

À l'aide d'éducateurs animaliers, une journaliste de Vox fait le point sur les principales solutions à disposition pour que les animaux profitent autant de leurs vacances que leurs maîtres.

Besoin d'attention

Chaque animal est différent: ce qui convient à l'un peut ne pas aller à l'autre. De manière générale, laisser son animal à la maison avec quelqu'un pour veiller sur lui, qu'il s'agisse d'un ami de confiance, d'un membre de la famille ou d'un professionnel, serait la meilleure solution.

«Je préfère toujours que mes chiens dorment dans leur propre environnement, là où ils sont vraiment à l'aise, et le moins stressés possible», explique Sandy Wei, dresseuse de chiens dans la province canadienne de Colombie-Britannique. De cette manière, l'animal conserve sa routine et s'évite le stress du voyage et de l'adaptation à un nouvel environnement.

Seulement, garder son animal à la maison avec un dog-sitter ou un cat-sitter peut vite être coûteux. Pour trouver une personne de confiance, Jackson Galaxy conseille de demander des références à l'animalerie ou au cabinet vétérinaire le plus proche de chez vous, quitte à avoir plusieurs noms en poche, en cas d'annulation de dernière minute.

La pension animalière peut être une autre option moins onéreuse. Si certains éducateurs repoussent l'idée, et voient ces établissements d'abord comme des entreprises lucratives, Carmen Rustenbeck, directrice générale de l'International Boarding & Pet Services Association, estime quant à elle que les pensions peuvent être une bonne solution, à condition de faire une visite et de familiariser son animal avec l'établissement en amont.

Si ni la garde à domicile ni la pension ne vous satisfont, il est encore possible d'emmener tout simplement son animal avec vous. Pour voyager, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne ou ferroviaire avec laquelle vous partez pour vérifier si elle accepte les animaux, et quels frais cela entraîne. Certains vaccins et examens médicaux peuvent également être requis pour monter à bord. La voiture, en particulier pour les chats, serait une source de stress importante.

Avant le départ, assurez-vous d'avoir noté les services vétérinaires à proximité, et vérifiez que votre animal porte un collier avec votre numéro de téléphone. Une fois arrivé, l'enjeu reste de maintenir le rythme de vie habituel de votre animal. Enfin, même si vous êtes excité par toutes les activités faisables sur votre lieu de vacances, n'oubliez pas que, comme vous, votre animal a d'abord besoin de se reposer!