Sommes-nous une proie alléchante pour les requins?

Repéré sur BBC

En 2022, on recensait neuf attaques mortelles de requin sur des humains, pour un total de trente-deux provoquées –lorsqu'un humain initie un contact, comme un pêcheur qui retire ses filets, ou un plongeur– et de cinquante-sept non provoquées. Des chiffres provenant de la base de données du musée international de l'histoire naturelle situé en Floride.

La statistique est stable depuis une dizaine d'années; pourtant, ces derniers mois, certaines régions du monde connaissent une augmentation du nombre d'attaques. C'est ainsi qu'au cours de l'automne 2022, le Massachusetts a enregistré sa première attaque mortelle de requin en quatre-vingt-deux ans. La BBC s'est penchée sur ce phénomène.

Nez à nez avec un requin

Tout personne se baignant régulièrement s'est sans doute déjà retrouvée sans le savoir en présence d'un requin. Mais en temps normal, ces animaux ne chassent pas les humains, comme l'explique Gavin Naylor, directeur du programme de recherche sur les requins en Floride, qui met à jour la base de donnée internationale des attaques de requins. «Généralement, ils ignorent juste les humains. Je pense que si les gens savaient à quelle fréquence ils se retrouvent dans l'eau à proximité de requins, ils seraient probablement surpris.»

Pour les chercheurs qui ont étudié différentes espèces de requins, il n'existe pourtant aucune preuve que ces prédateurs décident de chasser les humains de manière active. Ce qui est en revanche certain, c'est que les requins se rapprochent des côtes, mais avant tout en raison du réchauffement climatique et de la surpêche –laquelle les pousse à s'aventurer plus loin pour trouver de la nourriture.

Mais selon Gavin Naylor, la proximité peut être un des facteurs de l'attaque: «Les morsures de requins sont fortement liées au nombre de personnes et de requins qui se trouvent dans l'eau au même moment», explique-t-il. «Plus il y a d'individus et de requins au même endroit, plus ils ont de chances de se retrouver nez à nez.»

Une peur qui se propage

Pour le biologiste marin Greg Skomal, qui suit des requins blancs depuis 2009, ces situations sont de malheureuses rencontres entre «une personne se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment» et un requin. Des événements difficilement compréhensibles et qui inquiètent.

«La peur a joué un rôle important dans notre évolution, précise son confrère Blake Chapman. Les humains n'ont pas besoin d'être mangés eux-mêmes par un tigre à dents de sabre pour apprendre à en avoir peur. On apprend très vite en ayant vécu une seule histoire. Les gens qui n'ont jamais vu de requin avant en ont peur, parce qu'ils ont entendu ou vu des histoires sur eux.»

Mais si vous craignez de croiser un requin, portez des vêtements sombres, retirez vos bijoux avant d'entrer dans l'eau, et essayez de nager en groupe près de la rive pour réduire le risque de subir une attaque.