Les zoos sont-ils une protection ou une prison pour les animaux?

Temps de lecture: 5 min

Lors d'une visite du zoo de Vincennes, l'historien Éric Baratay décrivait le zoo comme «un monde de contradictions». Un lieu où se mêlent bien-être animal des espèces à conserver et intérêts financiers, au détriment des animaux captifs et exposés. «Un zoo reste un lieu de représentation anthropomorphique. C'est une pure mise en scène, un théâtre du sauvage» qui, finalement, ne nous apprend «pas grand-chose».

Ce qui n'empêche pas des millions de personnes de fréquenter les nombreux zoos et parcs animaliers de France chaque année –le ZooParc de Beauval se trouve en tête du classement, avec près de deux millions d'entrées en 2022. Les zoos sont-ils tout de même bénéfiques pour les animaux qu'ils enferment?

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

L'humain a toujours aimé observer des animaux sauvages

L'autrice Christine Desrousseaux retrace la longue histoire des zoos dans son article «Du sérail au parc zoologique», paru dans la revue Vacarme en 2000. Est évidemment évoquée l'arche de Noé, renfermant un couple de chaque espèce animale à sauver du déluge déclenché par Dieu car, le rappelle l'enseignante-chercheuse en hébreu biblique Stéphanie Anthonioz, «la Terre est corrompue et la violence règne partout».

Les paradeisos de la Perse antique sont les premiers parcs animaliers connus. Plusieurs centaines d'années plus tard, l'aristocratie française a ses collections d'animaux sauvages, appelées «sérails». Certains animaux sont des cadeaux diplomatiques ou issus du commerce émergent d'animaux exotiques. La question du bien-être de ces animaux est alors inexistante, et ils sont parfois contraints à défiler comme apparat royal ou même à se battre pour créer un divertissement.

La première ménagerie de curiosité est créée en 1663 par Louis Le Vau, sous ordre de Louis XIV, au château de Versailles. Christine Desrousseaux écrit: «La ménagerie démontre la maîtrise de l'homme et de son représentant le plus haut placé (le roi) sur la nature. L'idée de la domination de la culture sur la nature s'impose.»

Une exposition animalière qui intéresse autant les cours royales que le peuple, sans oublier les savants, comme le comte de Buffon, naturaliste et intendant du Jardin du roi, et Louis Jean-Marie Daubenton, naturaliste et premier directeur du Muséum national d'histoire naturelle, institution issue de la Révolution.

Mais l'humain doit renoncer à coloniser cruellement la nature sous peine de la voir disparaître. La première demande de régulation des espèces capturées pour les parcs européens est formulée en 1900 lors d'une conférence à Londres, nous apprend «Du sérail au parc zoologique».

Au cours du XXe siècle, les zoos développent des programmes de recherche pour mieux connaître les animaux, et le grand public commence à s'y intéresser. En 1973, la Convention de Washington consacrée au commerce international des espèces en danger interdit l'exportation des animaux les plus vulnérables; en 1978 est proclamée la Déclaration universelle des droits de l'animal à la Maison de l'Unesco.

L'entrée dans l'ère de la protection animale

En Europe, la vente et l'achat d'animaux de zoos sont interdits, à quelques exceptions près. Aussi les transferts d'animaux sont encadrés par l'Association européenne des zoos et aquariums depuis sa création en 1988, à laquelle adhèrent la majorité des parcs zoologiques de France. Et toutes les cessions d'animaux doivent respecter la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

En 2014, le journaliste Marc Belpois déclarait dans Télérama que l'action des zoos pour la sauvegarde de la biodiversité était valorisée lors de la conférence des Nations unies de Rio en 1992. Cependant, peu de zoos abritent des espèces en danger imminent d'extinction, et les réintroductions en milieu d'origine sont rarement envisageables.

Une arche palliant au déluge qu'est la destruction de toute la biodiversité animale et végétale, sans oublier la catastrophe climatique en cours. «En réalité, l'embarcation ne va nulle part. C'est une arche de Noé carcérale, plus ou moins confortable selon les maisons», observe encore Marc Belpois dans Télérama.

Les pires exemples de ces embarcations coulantes ne manquent pas. Vous avez probablement pleuré devant le documentaire Blackfish (actuellement disponible sur Netflix), consacré à la vie épouvantable de l'orque Tilikum. Le cétacé est décédé début 2017 d'une infection bactérienne résistante aux poumons, au parc aquatique SeaWorld de Floride.

L'infection avait migré depuis ses dents, que l'orque avait limées jusqu'à la racine à force de ronger de désespoir les barreaux de son bassin. L'animal avait gagné la réputation «d'orque tueuse» après le décès de trois personnes à proximité de son bassin, dont sa dresseuse Dawn Brancheau, qu'elle avait battue à mort en 2010.

Pendant le premier confinement, vous avez probablement binge-watché la série documentaire Tiger King (toujours sur Netflix), dans laquelle Joe Exotic et d'autres éleveurs privés aux États-Unis prétendent préserver des tigres en voie d'extinction. En pratique, ils réalisent des croisements d'espèces ou font se reproduire des lignées inconnues, les plaçant hors du cadre des efforts d'élevage à visée conservatrice, comme le rappelle National Geographic.

Plus récemment, on a pu voir des célébrités françaises se prendre en photo au zoo privé Albuqaish, près de Dubaï. Pour 250 euros, elles peuvent jouer avec des bébés tigres blancs, caresser un lion ou un python, et publier ce moment sur leurs (lucratifs) réseaux sociaux –et tant pis pour le stress engendré. Une pratique promotionnelle désormais réglementée en France, depuis juin 2023.

Recueillir les animaux

Des refuges prennent le relais de ces parcs maltraitants ou de particuliers contraints d'abandonner leurs animaux, comme le zoo refuge La Tanière. Il a notamment recueilli l'ours Mischa jusqu'à son décès en 2019, au terme d'une énorme mobilisation pour le sauver de ses dresseurs. Plus récemment, l'euthanasie du lion Léo a ému toute l'équipe du refuge.

Le fauve avait été utilisé les neuf premières années de sa vie comme bête de spectacle en Espagne, et a souffert toute sa vie des conséquences de son dégriffage. À animal exceptionnel, funérailles exceptionnelles: La Tanière a obtenu de ne pas avoir à pratiquer d'autopsie et de pouvoir récupérer prochainement les cendres de sa mascotte en vue d'une dispersion sur le site.

Contactée par téléphone, Stéphanie Fernandes-Petitot, responsable des relations presse de La Tanière, souligne que rares sont les animaux requinqués pouvant être relâchés dans leur milieu naturel «car aucun ne l'a connu, et ce depuis plusieurs générations, ils n'ont plus aucun code de leur animalité. Si on les relâche, ils vont en mourir.»

Aussi, chaque animal reçoit un prénom et est présenté par un texte très court, accessible même aux enfants, expliquant son vécu et éventuels handicaps (par exemple, Léo n'avait pas de crinière et ses yeux étaient abîmés par les flashs d'appareils photo). Des supports pédagogiques qui servent à créer de l'empathie et surtout, rappellent le cadre légal concernant le bien-être animal.

Stéphanie Fernandes-Petitot rejette l'appellation de zoo pour La Tanière, et en effet, c'est un tout autre dispositif. Ces refuges sont probablement le futur des zoos, d'autant plus que la législation française prévoit l'interdiction des spectacles d'animaux sauvages ou d'orques à partir de 2026.

«Il ne suffit pas d'isoler un symptôme –la cage– en décidant que c'est là que le mal réside, pour oublier le reste du corps, tout entier touché par la maladie», insiste Christine Desrousseaux, dans son article «Le zoo, lieu d'élevage d'animaux en voie de disparition».

Cette maladie est notre déluge, celui de la destruction de la faune et flore sauvages par les activités humaines, et des animaux sacrifiés au nom de notre plaisir égoïste. Et il ne suffit pas d'abolir les zoos pour fermer les vannes.